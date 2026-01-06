CHP'li Tunç Soyer hakkında tahliye kararı: Ancak cezaevinden çıkamayacak!

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Soyer ile Kaya, başka bir suçtan cezaevinde bulunan eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu 'nun da bulunduğu tutuksuz sanıklar, kooperatif mağduru müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Raporun dosyaya yenilik katmadığını iddia eden Kaya, "İddianamenin aynısı. Bu bile bilirkişilerin görevi kötü kullandığının kanıtı. Ceza verin gitsin." dedi.

Duruşmayı izlemek için gelenler, 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra salona alındı. İzleyicilerin cep telefonu ve bilgisayarlarla salona girmelerine izin verilmedi.

Söz verilen Soyer ise bilirkişi raporunun dolandırıcılık yapmadıklarının kanıtı olduğunu ileri sürdü.

İddianamedeki bilirkişi raporuyla dosyaya eklenen bilirkişi raporunun yüzde 98 benzer olduğunu öne süren Soyer, "İnşaatların tamamlanamaması suç değil. Suçun oluşması için bir fiilin, kastın olması gerekmez mi? Aylardır kimin lehine menfaat temin ettiğimizi bulmaya çalışıyorduk." iddiasında bulundu.

Aslanoğlu ise bugüne kadar anlattıklarının rapora eklenmediğini savunarak, "Biz zarar gördük ama şimdi hakimler zarar görüyor. Lehimize en ufak bir şey olunca hakimleri sürüyorlar. Nitelikli dolandırıcılık, zimmette üçüncü kişiler. Bu olmazsa başka bir şey ile mi suçlanacağız?" dedi.

Duruşmada söz verilen bir kısım mağdurların avukatı Nilgün Dağdelen, ödemeler karşılığında inşaatların olması gereken noktada olmadığını aktardı.

Örnekköy 3'üncü Etap İş Dünyası Yapı Kooperatifi avukatı ise şikayetçi olmadıklarını kaydetti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen İZBETON AŞ Kentsel Yapı Birim Şefi olan A.G, Gaziemir'de zemin sıkıntısı sebebiyle yer tesliminin 6-7 ay geç yapıldığını, yer teslimi yapıldıktan sonra inşaatın ilerlemediğini belirtti.

CHP'li Tunç Soyer

Aslanoğlu'nun tanığa, "Sayıştay ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün bulguları doğrultusunda inşaatı durdurduğunuzu söylediniz. Yazı, Nisan 2023'te gönderildi. Siz inşaatı neden Temmuz 2024'te durdurdunuz?" diye sorması üzerine A.G, "Başkanlık oluruyla gelen yazıyla durdurduk." yanıtını verdi.

Celsede tanık olarak dinlenilen Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu da şunları söyledi:

"Son 2 yıldır inşaatlarımız neden durdu? Kalan inşaatlar neden çürümeye terk edildi? 2 yıldır görevde olan Cemil Tugay bizimle bir kere görüşmedi. Tunç Soyer devam ediyor olsaydı inşaatlar biterdi. Cemil Tugay geldiğinde devam ettirseydi 3'üncü etap tamamen biter, 4'üncü etabın da yarısı biterdi. İnşaatlar devam etse bunlar olmazdı."

Savunmaların ardından cumhuriyet savcısı, yeni bilirkişi raporu aldırılması yönünde kararın mahkeme heyetinin takdirine bırakılmasını, tutuklu ve adli kontrol bulunan sanıkların mevcut hallerinin devamı yönünde görüş sundu.

MÜTALAAYA KARŞI SAVUNMALAR

Bu mütalaanın ardından söz verilen Soyer, 6 aydır "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla hapiste olduklarını anımsatarak, "Yetmedi ikinci suç, 'zimmete yardım' suçlamasıyla ikinci bir tutuklama. Eğer bu model yargılanacaksa adı konulsun, 'bu model yanlıştır' denilsin. Hukuk müşavirliğimiz bunu tartışmış ve 'hukuksuzluk yoktur, devam edin' diyor. Biz de devam ediyoruz. Ben 5 yıl boyunca 110 milyardan fazla bütçe yönettim. Buna ek olarak İzmir'e dışarıdan 1 milyar Euro finansman getirdim. Tek kuruş İzmir'in hakkını kimseye yedirmedim." ifadelerini kullandı.

Diğer tutuklu sanık Kaya da tahliye talebinde bulundu.

Savunmaların ardından ara karar açıklandı.

SOYER HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti, Soyer ile Kaya'nın oy çokluğuyla ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Heyet, ayrıca yeni bilirkişi heyeti oluşturulmasına hükmedip duruşmayı erteledi.

ZİMMET SUÇUNDAN TUTUKLULUĞU SÜRÜYOR

Bu arada Soyer ile Kaya'nın, 27 Aralık'ta İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nde "zimmet" iddialarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutukluluğu sürüyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmış, bu kapsamda Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 22'sinin İZBETON AŞ, 2'sinin İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, 2'sinin İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli olduğu, diğer 122 şüphelinin ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer, ayrıştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanları olduğu belirtilmişti.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 139 şüpheli yakalanmış, Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu 60'ı tutuklanmış, 58 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Şüphelilerden 20'si emniyetten, biri savcılıktan serbest bırakılmıştı.

Soyer ile Aslanoğlu'nun da aralarında olduğu 65 şüpheli hakkında, "kooperatif" işlerinde yolsuzluk iddiasıyla iştirak halinde ve zincirleme şekilde, "kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve bu suçlara teşebbüs suçlarından hazırlanan üçüncü iddianamede 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası talep edilmiş, iddianame İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Yargılama sürecinde eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 sanık tahliye edilmişti.