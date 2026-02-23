"Mutlak" arınma | "Gerçek CHP'liler" istinaf öncesi safları sıkılaştırdı! Takvim'den mesajı verdiler: Mayıs'a kadar bu iş tamam

CHP'nin istinaftaki "mutlak butlan" davası öncesi "safları sıkılaştırma" buluşması yapıldı. TAKVİM'in de davetli olduğu toplantıya kendilerine "Gerçek CHP'liler" diyen parti içi muhalefetin ağır topları katıldı. CHP'nin Silivri'den ibaret olmadığını dile getiren bu isimler "Parti hırsızlıklardan, yolsuzluklardan arınacak!" dedi. Gürsel Tekin milletvekillerine çağrı yaptı, Mehmet Sevigen "İnanın yılmayın. Çok kısa bir süre var. Parti arınmazsa mezarda rahat yatamayız" şeklinde konuştu. Partiden ulaştığımız bir kaynak ise "Bu iş tamam. Mayıs'a kadar partiyi kurtaracağız inşallah" mesajı verdi.

  • CHP'de Gürsel Tekin'in ev sahipliğinde Sarıyer İl Başkanlığı binasında yapılan bayramlaşma programında eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen ve partinin ağır topları bir araya geldi.
  • Mehmet Sevigen toplantıda CHP'nin hırsızlıklardan ve yolsuzluklardan arınacağını belirterek Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu yönetimine sert eleştirilerde bulundu.
  • Takvim'in parti içinden ulaştığı bir kaynak ise "Bu iş tamam. Mayıs'a kadar partiyi kurtaracağız inşallah" mesajı verdi.
  • CHP içinde üçüncü yol arayışı kapsamında Ankara Çankaya'da 14 aktif milletvekilinin katıldığı 6,5 saatlik gizli toplantı yapılmıştı. Bu toplantılardan Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberdar olduğu öğrenildi. İstanbul'da yeni buluşmaların olacağı ifade edildi.

CHP'nin Silivri'den ibaret olmadığını düşünen ve "kendini gerçek CHP'liler" olarak niteleyen bir grup partili, Sarıyer'deki İl Başkanlığı binasında Gürsel Tekin'in ev sahipliğinde bir araya geldi.

Takvim.com.tr'nin de davetli olduğu bayramlaşma programına aralarında eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen'in de olduğu CHP'nin ağır topları katıldı.

Toplantıda CHP yönetimine, Özgür Özel'e, partiyi yolsuzluk ve şaibeli sarmalına çeken Ekrem İmamoğlu'na sert tepkiler yükseldi.

CHP'li Mehmet Sevigen CHP arınamazsa mezarda rahat yatamayacaklarını söyledi (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'den alındı)

"BU PARTİ HIRSIZLIKLARDAN ARINACAK"

CHP'li Mehmet Sevigen, CHP'nin Silivri'den ibaret olmadığını dile getirip "Bu parti hırsızlıklardan, yolsuzluklardan arınacak!" açıklamasında bulundu.

CHP'li Mehmet Sevigen: Bu parti hırsızlıklardan yolsuzluklardan arınacak


"Biz yetim hakkı yemeyen, yedirmeyen bir gelenekten geliyoruz."Sevigen "İnanın yılmayın. Çok kısa bir süre var. Bu parti arınacak... Bu parti hırsızlıktan, yolsuzluktan, yanlış yapanlardan kurtarılacak. Bu parti gerçekten söylüyorum arınacak"ifadelerini kullandı.

Sevigen, CHP arınamazsa mezarda rahat yatamayacaklarını söyledi. CHP'nin kendilerine Atatürk'ten, Bülent Ecevit'ten, Deniz Baykal'dan ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kalan bir emanet olduğunu söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, parti içi muhalefete çağrı yaptı


PARTİ İÇİ MUHALEFETE ÇAĞRI

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşma programında parti içi muhalefete dönük "Ne zaman partinize sahip çıkacaksınız?" çağrıları yükseldi.

Gürsel Tekin'den "baklava kutusu" göndermesi

"73 TANE İTİRAFÇI VAR... KONGRE DÖNEMİNDE 70 DAİRE VERDİĞİNİ SÖYLEYENLER VAR"

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin, "73 tane itirafçının itiraflarını görüyorsunuz. Parti yöneticileriyle ilişkilerini görüyorsunuz. Kızıyorlar, şimdi bakın burada itirafı var. Kongre döneminde 70 daireyi kimlere verdiğini (Adem Soytekin) söylüyor. Bunlar sizi rahatsız etmez mi sayın milletvekilleri?"dedi.

"BU BAKLAVA KUTULARI ÇOK TEHLİKELİDİR"

Bayramlaşma törenine getirilen baklava kutularını gören Tekin, "Bu baklava kutuları çok tehlikelidir. Onun için milletin önünde aç. Ahali gördü; para yokmuş…"dedi.

TAKVİM'e konuşan CHP'li bir isim ʺMayıs'a kadar partiyi kurtaracağızʺ dedi



"BU İŞ TAMAM, PARTİMİZİ KURTARACAĞIZ İNŞALLAH"

İl Başkanlığı'ndaki toplantı basit bir bayramlaşma töreninden ziyade "mutlak butlan" davası öncesi safları sıkılaştırma gösterisi olarak niteleniyor.

Konuya ilişkin parti içinden ulaştığımız ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak "Bu iş tamam. CHP bu kafayla yönetilemez. Mayıs'a kadar partimizi kurtaracağız inşallah" ifadelerini kullandı.

CHP Köşebaşılarda çıkış arıyor! İsim isim sır toplantıya katılan vekiller | Oğuz Kaan Salıcıdan Takvime açıklama



CHP'DE 3. YOL ARAYIŞI

Cumhuriyet Halk Partisi bir yandan da rüşvet, yolsuzluk ve şaibe gölgelerini üzerinden atamıyor.

İBB, Beşiktaş, Beyoğlu, Antalya, Manavgat vb. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk davaları devam ederken; 38. Olağan Kurultaya ilişkin dava istinafta bekliyor.

ÇANKAYA'DA İŞARET FİŞEĞİ ATILDI

Böyle bir iklimde parti içi muhalefet üçüncü yol arayışına girdi... Ankara Çankaya'daki "Köşebaşı" isimli mekanda yapılan ve aralarında aktif milletvekillerinin de bulunduğu 6.5 saatlik sır toplantı bunun ilk işaret fişeği oldu.

O toplantıya Deniz Demir, Mahir Polat, Gamze Akkuş İlgezdi, Sevda Erdan Kılıç ve Orhan Sarıbal'ın aralarında bulunduğu 14 aktif milletvekili katılım sağladı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Gaye Usluer, Müslüm Sarı, Ali Haydar Fırat gibi isimler boy gösterdi.

Ankara'daki toplantılarının devamının İstanbul'da olması bekleniyor

CHP'Lİ KAYNAKLARIMIZA SORDUK: TOPLANTILAR BÖLGE BÖLGE DEVAM EDECEK

CHP'deki kaynaklarımız toplantıların bölgesel şekilde devam edeceğini bildirdi. Marmara'da İstanbul, Ege'de İzmir, Akdeniz'de Mersin ya da Adana, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır ve Gaziantep'te toplantılar yapılacağını öğrendik.

BİR SONRAKİ TOPLANTI İSTANBUL'DA MI? "GELİN BABA EVİMİZDE TOPLANALIM"

İstanbul'daki toplantı için ise Gürsel Tekin'in Çağrı Heyeti olarak başkanlık makamında oturduğu Sarıyer'deki İstanbul İl Binası seçeneği masada.

Çağrı Heyeti'ne toplantının il binasında yapılma ihtimalini sorduk, "Burası partimizin baba evi. Partililerimizi baba evinde ağırlamaktan gurur duyarız"yanıtını aldık.

Temas kurduğumuz bir başka CHP'li isim ise toplantıda bazı kararların alındığını, bu kararların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istinaftaki mutlak butlan davasına göre hazırlıklar yaptığı söyleniyor



KILIÇDAROĞLU GÖREVDEN KAÇMAYACAK

Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantılardan haberdar olduğu ve görevden kaçmayacağı söyleniyor.

