Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster CHP'de Gürsel Tekin'in ev sahipliğinde Sarıyer İl Başkanlığı binasında yapılan bayramlaşma programında eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen ve partinin ağır topları bir araya geldi.

Mehmet Sevigen toplantıda CHP'nin hırsızlıklardan ve yolsuzluklardan arınacağını belirterek Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu yönetimine sert eleştirilerde bulundu.

Takvim'in parti içinden ulaştığı bir kaynak ise "Bu iş tamam. Mayıs'a kadar partiyi kurtaracağız inşallah" mesajı verdi.

CHP içinde üçüncü yol arayışı kapsamında Ankara Çankaya'da 14 aktif milletvekilinin katıldığı 6,5 saatlik gizli toplantı yapılmıştı. Bu toplantılardan Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberdar olduğu öğrenildi. İstanbul'da yeni buluşmaların olacağı ifade edildi.

CHP'nin Silivri'den ibaret olmadığını düşünen ve "kendini gerçek CHP'liler" olarak niteleyen bir grup partili, Sarıyer'deki İl Başkanlığı binasında Gürsel Tekin'in ev sahipliğinde bir araya geldi.



Takvim.com.tr'nin de davetli olduğu bayramlaşma programına aralarında eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen'in de olduğu CHP'nin ağır topları katıldı.



Toplantıda CHP yönetimine, Özgür Özel'e, partiyi yolsuzluk ve şaibeli sarmalına çeken Ekrem İmamoğlu'na sert tepkiler yükseldi.

CHP'li Mehmet Sevigen CHP arınamazsa mezarda rahat yatamayacaklarını söyledi



"BU PARTİ HIRSIZLIKLARDAN ARINACAK"



CHP'li Mehmet Sevigen, CHP'nin Silivri'den ibaret olmadığını dile getirip "Bu parti hırsızlıklardan, yolsuzluklardan arınacak!" açıklamasında bulundu.

"Biz yetim hakkı yemeyen, yedirmeyen bir gelenekten geliyoruz."Sevigen "İnanın yılmayın. Çok kısa bir süre var. Bu parti arınacak... Bu parti hırsızlıktan, yolsuzluktan, yanlış yapanlardan kurtarılacak. Bu parti gerçekten söylüyorum arınacak"ifadelerini kullandı.



Sevigen, CHP arınamazsa mezarda rahat yatamayacaklarını söyledi. CHP'nin kendilerine Atatürk'ten, Bülent Ecevit'ten, Deniz Baykal'dan ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kalan bir emanet olduğunu söyledi.