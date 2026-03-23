Diğer şüpheliler Aleyna Kalaycıoğlu, H.C.A. ve M.R'nin "kasten öldürmeye yardım" suçundan, İzzet Yıldızhan ve E.T'nin "suçluyu kayırma" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

ŞÜPHELİLERİN EMNİYET İFADELERİ

Öte yandan, şüphelilerin emniyette alınan ifadelerine de ulaşıldı.

Silahla ateş ederek Kundakçı'nın ölümüne neden olduğu belirtilen Kadayıfçıoğlu ifadesinde, eşyalarını ve köpeklerini almak için 2 araçla Aleyna Kalaycıoğlu'nun stüdyosunun bulunduğu sokağa giriş yaptıklarında park halindeki bir araçta 3-4 kişinin olduğunu gördüklerini ve durumdan tedirgin olduklarını iddia etti.

Kadayıfçıoğlu, konuşmak için aracın yanına giderek camına yüzüğüyle tıklattığını, araçtaki kişinin kapıyı üzerine doğru sert bir şekilde açtığını, kendisinin de kapıyı iterek kapattığını öne sürdü.

Araçtan inemeyen kişinin camı açtığını, önde oturan kişinin de iki eliyle kendisine vurmaya çalıştığını iddia eden Kadayıfçıoğlu, kendini savunmak için üzerindeki ruhsatlı tabancasını istemsizce doğrulttuğunu ve boğuşma esnasında silahın patladığını savundu.

Şüpheli Aleyna Kalaycıoğlu ifadesinde şunları anlattı:

"Alaattin cama vurdu. Camı açan Vahap'la konuşmaya başladı. 'Kızı rahat bırak.' dedi. Tartışma çıkınca Alaattin camdan silahı uzattı. Vahap elini tutunca silah patladı. Sonra Alaattin araca geri geldi. Ben şok geçirdim. Panik oldum, ağlamaya başladım. Olay yerinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra beni yol üzerinde araçtan indirdiler. Ben de taksiyle uzaklaştım."

Kalaycıoğlu, eski erkek arkadaşı Vahap Canbay aracılığıyla tanıdığı Kundakçı'nın bazen Canbay'ın şoförlüğünü yaptığını kaydetti.

Canbay'ın Bağcılar'da müzik stüdyosu olduğunu ve stüdyonun bir çete tarafından tarandığını, bunun üzerine ailesinin Kundakçı'yı uzun bir süre Canbay'la görüştürmediğini anlatan Kalaycıoğlu, "Bildiğim kadarıyla Kubilay'ın sabıkası yoktur, silahı yoktur. Üzerinde hiç silah görmedim. Saf ve temiz bir çocuktur." ifadelerini kullandı.