Bilişim suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapasmında 'siyah şapkalı hacker' olarak bilinen Gökay Celal Gülen liderliğindeki örgüte operasyon yapıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada bilişim sistemleri dünyasında 'siyah şapkalı hacker' (black hat hacker) olarak bilinen Gökay Celal Gülen'in liderliğinde hareket eden örgütün çeşitli suç faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi.
YURT DIŞINDAKİ UYUYAN HESAPLARI PATLATTILAR
Şüphelilerin, yurt dışında bulunan bankalardaki 'uyuyan hesap' olarak tabir edilen banka hesaplarında bulunan paraları bilişim sistemlerini kullanarak kendi kontrolünde bulunan hesaplara aktardıkları, yurt dışında bulunan kişilere ait ele geçirilen banka ve kart bilgileri kullanılarak kart kopyalama işlemi yaptıkları belirlendi.
19 MİLYON 800 BİN KİŞİYE AİT KİŞİSEL VERİYİ ELE GEÇİRDİLER
Ayrıca şüphelilerin Facebook veri tabanına sızarak yaklaşık 19 milyon 800 bin kişiye ait kişisel veriyi ele geçirdiği, ayrıca 10 bin 768 kişinin Instagram, Facebook ve e-posta adreslerine ait kullanıcı adı ve şifrelerini depoladıkları tespit edildi. Çok sayıda internet sitesi ile bazı kamu kurumlarına ait veri tabanlarına da erişim sağladıkları, elde edilen verilerle sorgu panelleri oluşturdukları ve bu bilgileri ücret karşılığı sattıkları ortaya çıktı.
SİGORTA VERİLERİNE DE SIZDILAR
Örgütün bir sigorta şirketine ait veri tabanına girerek 5 bin 500 kaza poliçesini ele geçirdiği, yasa dışı yayın platformu kurmak amacıyla çevrim içi toplantılar yaptığı, çok sayıda kişiye ait kimlik fotoğraflarını depolayarak bunları mesajlaşma uygulamaları üzerinden sattığı tespit edildi.
Şüphelilerin suç faaliyetlerinde kullanmak üzere casus yazılımlar bulundurdukları ve bu yöntemlere ilişkin eğitim videoları hazırladıkları da belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen Gökay Celal Gülen'in de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.