Açığa alınan 3 personel hakkında hem idari soruşturma hem de adli inceleme başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını usulsüz sorguladığı iddia edilen 3 tapu görevlisi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından açığa alındı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, söz konusu iddialar üzerine harekete geçerek 3 personeli açığa aldı. Görevden uzaklaştırılan memurlar hakkında idari soruşturma sürerken, adli makamlar da konuya ilişkin inceleme başlattı.

Bakan Gürlek'in tapu bilgilerini sorgulayarak CHP'ye sızdıran 3 memur

İLK GÖZALTI İLK İTİRAF

Antalya'nın Kaş ilçesinde yürütülen adli soruşturma kapsamında, Adalet Bakanı Gürlek'e ait tapu kayıtlarını usulsüz şekilde sorgulayarak sızdırdığı tespit edilen tapu kadastro teknikeri gözaltına alındı.

Diyar Akdağ, Antalya Kaş Tapu Müdürlüğü'nde Tapu Kadastro Teknikeri olarak görev yapıyordu.

Jandarma komutanlığında sorguya alınan Diyar Akdağ,' Ayşegül' ismiyle bildiği bir kişinin ısrarı üzerine Adalet Bakanına ait tapu kayıtlarını sistem üzerinden sorguladığını itiraf etti.

Yaptığı sorgulama sonucunda Bakan Gürlek'e ait 4 tapu kaydına ulaştığını anlatan şüpheli Akdağ çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Bu bilgileri mesaj yoluyla Ayşegül isimli kişiye ilettim. Tüm bu işlemleri kandırıldığımı fark etmeden yaptım." dedi.

İfadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirten Akdağ, "Böyle bir suça bilerek karışmadım. Beni kullandığını sonradan anladım." ifadelerini kullandı.

ARACIDAN ÖZEL'E 8 ÇAĞRI

Edinilen bilgilere göre Antalya Kaş Tapu Müdürlüğü'nde Tapu Kadastro Teknikeri olarak görev yapan Diyar Akdağ, Bakan Gürlek'in kayıtlarını en fazla 13, 20 ve 23 Şubat 2026 tarihlerinde toplam 7 kez sorguladı. Diyar Akdağ, Özgür Özel ile irtibatı kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek suçundan sabıkalı Ayşegül K. ile sağladı. Ayşegül K.'ya ait hattın, 28 Şubat - 3 Mart 2026tarihleri arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 8 kez cevapsız çağrı bıraktığı saptandı.