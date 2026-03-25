Baltacı, 2021 yılında formasını giydiği Galatasaray 'ın Göztepe ve Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabakalarda bahis oynadığını kabul etti. Baltacı, bahis oynamanın suç olduğunu bilmediğini öne süren Baltacı, Galatasaray maçlarına oynadığı bahisten para kazanmadığını savundu.

Metehan Baltacı, şike ve teşvik primi ile nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs suçlarından 4 yıl 1 ay 15 günden 10 yıl 4 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle hakkında düzenlenen iddianame kapsamında İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi.

Futbolcu Metehan Baltacı 'nın, bahis oynama ve şike iddialarıyla 10 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. Duruşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolcular Kazım Karataş, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım, destek amacıyla adliyeye geldi.

Metehan Baltacı 8 Aralık 2025'te tutuklanmıştı

İKİ MAÇA BAHİS OYNADIM

Hakim karşısında savunma yapan ve yasal bir site üzerinden iki maça bahis oynadığını itiraf eden Baltacı, "19 Mart-17 Nisan 2021 tarihlerinde bahis üyeliğim vardı. Bir yasal siteye üyeliğim vardı, bu iki maça oynadım." dedi.

O dönemde A takım oyuncularıyla bir araya gelmediğini iddia eden Baltacı, "U19 takımında yer alanlar, A takımında yer alanlarla aynı yerde bulunmazlar. Ben de o tarihlerde kimseyle irtibat halinde değildim. A kadrosunda yer almadığım için söz konusu Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında ve Göztepe-Galatasaray maçında oynayanlarla iletişimim yoktu." ifadelerini kullandı.