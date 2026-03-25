Yasa dışı bahis soruşturmasında Metehan Baltacı'ya tahliye | 2 maçta bahis oynadığı kabul etti

Futbolcu Metehan Baltacı'nın şike ve dolandırıcılık suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılamasına başlandı. İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan Baltacı, 2021 yılında Galatasaray’ın oynadığı iki müsabaka için yasal bir site üzerinden bahis oynadığını resmen kabul etti. Mahkeme, Baltacı’nın tahliyesine karar verdi.

Yasa dışı bahis soruşturmasında Metehan Baltacı'ya tahliye | 2 maçta bahis oynadığı kabul etti
  • Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı, şike ve teşvik primi ile nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs suçlarından 4 yıl 1 ay 15 günden 10 yıl 4 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı.
  • Baltacı, 2021 yılında Galatasaray'ın Göztepe ve Çaykur Rizespor ile oynadığı maçlara yasal bahis sitesi üzerinden bahis oynadığını kabul etti.
  • Futbolcu, bahis oynamanın suç olduğunu bilmediğini belirterek oynadığı bahisten para kazanmadığını ve beraatini talep etti.
  • İddianamede Baltacı'nın telefonunda yasa dışı bahis sitesi Vevobahis'ten alınmış kupon görselleri bulunduğu ve Eyüpspor'da oynadığı dönemde bir şahsa bahis kuponu önerdiği belirtildi.
  • Duruşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolcular Kazım Karataş, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım destek amacıyla adliyeye geldi.

Futbolcu Metehan Baltacı'nın, bahis oynama ve şike iddialarıyla 10 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. Duruşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolcular Kazım Karataş, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım, destek amacıyla adliyeye geldi.

Metehan Baltacı, şike ve teşvik primi ile nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs suçlarından 4 yıl 1 ay 15 günden 10 yıl 4 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle hakkında düzenlenen iddianame kapsamında İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi.

Baltacı, 2021 yılında formasını giydiği Galatasaray'ın Göztepe ve Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabakalarda bahis oynadığını kabul etti. Baltacı, bahis oynamanın suç olduğunu bilmediğini öne süren Baltacı, Galatasaray maçlarına oynadığı bahisten para kazanmadığını savundu.

Metehan Baltacı 8 Aralık 2025'te tutuklanmıştı (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve Depo Photos'tan kullanılmıştır)

İKİ MAÇA BAHİS OYNADIM

Hakim karşısında savunma yapan ve yasal bir site üzerinden iki maça bahis oynadığını itiraf eden Baltacı, "19 Mart-17 Nisan 2021 tarihlerinde bahis üyeliğim vardı. Bir yasal siteye üyeliğim vardı, bu iki maça oynadım." dedi.

O dönemde A takım oyuncularıyla bir araya gelmediğini iddia eden Baltacı, "U19 takımında yer alanlar, A takımında yer alanlarla aynı yerde bulunmazlar. Ben de o tarihlerde kimseyle irtibat halinde değildim. A kadrosunda yer almadığım için söz konusu Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında ve Göztepe-Galatasaray maçında oynayanlarla iletişimim yoktu." ifadelerini kullandı.

PARA KAZANMADIM

Bahisten gelir elde etmediğini savunan Baltacı, "Oynadığım bahiste para kazanmadım. Oynadığım bahis gol bahsidir. 2023-2024 sezonunda Galatasaray'ın A kadrosunda yer aldım. İlk resmi maçıma bu sezonda çıktım. A takımında yer aldıktan sonra bahis oynamadım." diye konuştu.

Soruşturma dosyasındaki mesajlaşmalara değinen Baltacı, şunları kaydetti:

"Soruşturmada bahsi geçen mesaj içerikleri, futbol camiasında herkesin konuştuğu tarzda içeriklerdir. Mesajlardan da anlaşılacağı üzere kimseyle anlaşıp şike anlaşması yapmadım. Mesajlarda gelen herhangi bir kupon da yoktur. Hesabıma gelen para da yoktur. Ayrıca dolandırıcılık suçlamasını kabul etmiyorum."

SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM

Yaptığı eylemin hukuki boyutunun farkında olmadığını belirten Baltacı, "Bahis oynamanın suç olduğunu bilmiyordum. Suç olmadığını düşünüyorum. Herhangi bir hileli hareketle kimseyi aldatmadım. 12 yaşından beridir futbolla ilgileniyorum, yıllardır emek veriyorum, bu duruma düşmekten üzüntü duyuyorum. Ayrıyeten TFF'den hak mahrumiyeti cezası aldım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyetine savunmasını yapanMetehan Baltacı hakkında karar için mahkeme duruşmaya ara verdi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Baltacı hakkında tahliye kararı verdi.

uruşma, 12 Haziran 2026 günü saat 10.30'a ertelendi

BAHİS KUPONU ÖNERDİ

Hazırlanan iddianamede, Baltacı'nın yasal bahis sitesi "Nesine" üzerinden üyelik açtığı ve bazı maçlara bahis oynadığının tespit edildiği vurgulandı. İddianamede, futbolcunun telefonunda yasa dışı bahis sitesi "Vevobahis"ten alınmış kupon görselleri bulunduğu ve Eyüpspor'da oynadığı dönemde bir şahsa bahis kuponu önerdiği mesajlara rastlandığı bilgisi yer aldı.

Ayrıca, Galatasaray kadrosunda yer aldığı dönemde oynama ihtimali bulunan maçlara bahis yaptığı, bu nedenle maçın seyri üzerinde doğrudan veya dolaylı etkiye sahip olduğu değerlendirilen Baltacı'nın, takımın taktik planı ve oyuncuların fiziksel durumu gibi gizli bilgilere sahip olduğu, bu ayrıcalıklı konumunu siteye bildirmeden sıradan kullanıcı gibi hareket ettiği belirtildi. Bahis kuponlarının toplu oynanması nedeniyle sonuçta kaybettiği, bu yüzden dolandırıcılık eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı ifade edildi.

Futbolda bahis soruşturmasında MASAKın hazırladığı rapor ortaya çıktı!

