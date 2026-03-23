Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı: Gündem Orta Doğu'da savaş

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Külliye'de toplandı. İki haftalık aranın ardından gerçekleştirilen zirvede, başta ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alması sonrası başlayan Orta Doğu’daki savaş olmak üzere Türkiye’nin diplomatik adımları ve iç gündeme ilişkin kritik başlıklar ele alınacak.

  • Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında iki haftalık aranın ardından toplanıyor.
  • ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışma süreci ve bölgeye yayılma riski toplantının ana gündem maddesi olacak.
  • İran'dan Türkiye'ye yönelen ve NATO unsurlarınca imha edilen balistik füzeler ile hava savunma tedbirleri kabinede görüşülecek.
  • Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler sonrası petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Türkiye ekonomisine etkileri değerlendirilecek.
  • Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki askeri adımları ile Terörsüz Türkiye hedefi kapsamındaki çalışmalar toplantıda ele alınacak.

KABİNE İKİ HAFTALIK ARANIN ARDINDAN TOPLANDI

Kabine Toplantısı saat 15.30'da başladı. İki haftalık aranın ardından gerçekleşen toplantıda, başta Orta Doğu'daki savaş olmak üzere Türkiye'nin diplomatik adımları ve iç gündeme ilişkin kritik başlıklar ele alınacak.

ABD-İSRAİL-İRAN SAVAŞI MASADA

Toplantının ana gündem maddesini, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışma süreci oluşturuyor. Savaşın bölgeye yayılma hızı, İran'ın çevre ülkelere yönelik hamleleri ve artan gerilim kabinede kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

İran'dan Türkiye'ye yönelen ve NATO unsurlarınca imha edilen balistik füzeler de gündemde yer alacak. Olası tehditlere karşı alınan hava savunma tedbirleri gözden geçirilirken, güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik adımlar da masaya yatırılacak.

EKONOMİK ETKİLER VE TEDBİRLER GÖRÜŞÜLECEK

Kabinede savaşın küresel ve bölgesel ekonomik etkileri de detaylı şekilde ele alınacak. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler sonrası petrol fiyatlarında görülen yükseliş ve bunun Türkiye ekonomisine yansımaları değerlendirilecek.

Artan maliyetlerin enflasyon üzerindeki baskısı ve fiyat istikrarının korunması için alınabilecek ek tedbirler de toplantının önemli başlıkları arasında yer alıyor.

EGE VE DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER TAKİPTE

Türkiye'nin, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki askeri adımlarını yakından izlediği belirtilirken, gayri askeri statüdeki adalara yönelik silah sevkiyatına karşı atılabilecek adımların da kabinede görüşülmesi bekleniyor.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ DE GÜNDEMDE

Toplantıda ayrıca"Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilecek. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun nihai raporunun ardından atılabilecek hukuki adımların da kabine gündemine gelmesi öngörülüyor.

