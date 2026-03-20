VATANDAŞ ODAKLI GÜVENLİK MİMARİSİ Çiftçi, AK Parti hükümetlerinin her alanda olduğu gibi güvenlik stratejisinde de çok büyük adımlar attığını ve politikalar geliştirdiğini ifade ederek, "Bizlerin de güvenlik politikasına dair temel vizyonu, Türkiye'nin huzurunu, birliğini, beraberliğini ve istikrarını korumak, hızlı karar alabilen, sahada etkin, koordinasyonu yüksek ve vatandaş odaklı bir güvenlik mimarisi inşa etmektir. Muhterem Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda sadece ortaya çıkan tehditlere reaksiyon gösteren değil, riskleri önceden görerek, muhtemel riskleri önceden hesap ederek önleyici, bütüncül ve sürdürülebilir bir sistemi kurumsallaştırmanın, böyle bir yapı inşa etmenin gayreti içerisinde olacağız." diye konuştu.

Dijitalleşmenin hayatın her alanına yaygınlaşmasıyla beraber suç türü çeşidinin söz konusu olduğunu dile getiren Bakan Çiftçi, "Özellikle çevrim içi dolandırıcılık, sanal bahis, veri hırsızlığı ve sosyal medya üzerinden organize edilen suç faaliyetleri, güvenlik gündemimizin önemli başlıklarından biri haline gelmiş durumda. Daha çok onlar da (dolandırıcılar) sosyal medya üzerinden, internet üzerinden vatandaşlarımızı ağlarına düşürüyorlar ve bu şekilde onların canlarını yakıyorlar." şeklinde konuştu.

Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak, dolandırıcıların bu stratejisine paralel olarak yeni suç tiplerine yönelik mücadelelerini çeşitlendirdiklerini, onların usulleriyle, onlardan daha iyi şekilde mücadele etmeye gayret ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda da hem Emniyet Genel Müdürlüğümüz hem de Jandarma Genel Komutanlığımız bünyesindeki siber suçlarla mücadele birimlerimizin hem insan kaynağını hem de teknik kapasitesini önemli ölçüde artırmaya gayret ediyoruz. Mesela yapay zeka destekli analiz sistemleri, gelişmiş veri takip altyapıları ve uluslararası işbirlikleriyle dijital suç ağlarını çok daha hızlı tespit edip müdahale edebilen bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle organize dolandırıcılık şebekelerine karşı yürüttüğümüz operasyonlarla da her yıl binlerce şüpheliyi yakalayıp adli makamlara teslim ediyoruz."

Vatandaşların da dijital güvenlik konusunda bilinçli olmasının kendileri için son derece önemli olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Vatandaşlarımızın da bu konuda bilinçli hareket etmeleri gerekiyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemlerde vatandaşlarımızı daha da bilinçlendirmek, onların farkındalığını artırmak için eğitici faaliyetlere, bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık vereceğiz. Bu kesim dolandırıcılar özellikle yaşlı insanlarımızı, bilişim sistemlerini kullanmayı çok fazla bilemeyen vatandaşlarımızı ve gençleri ağlarına düşürebiliyorlar."dedi.

İçişleri Bakanı Çiftçi, bunun için de söz konusu kesimleri bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye yönelik faaliyetleri daha da artıracaklarını dile getirerek, "Yani istiyoruz ki dijital dünyada suç işleyenlerin kendilerini güvende hissedebilecekleri hiçbir alan kalmasın. Bu alanda herhangi bir boşluk bırakmayalım." ifadesini kullandı.

"SAYIN BAHÇELİ'NİN ÜZERİNDE HASSASİYETLE DURDUĞU HUSUSLAR BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Çiftçi, "Bakanlık olarak suça sürüklenen çocukları suçtan korumak için ve sokaktaki tehlikelerden korumak için nasıl bir yol haritanız var?" sorusunu, şu sözlerle yanıtladı:

"Suça sürüklenen çocuklar meselesi aslında sadece bir güvenlik sorunu değil, bütün bir toplum olarak hepimizin ortak sorumluluğu içerisinde yer alıyor. Her çocuğun doğru yönlendirme ve destekle yeniden topluma kazandırılabileceğine inanıyoruz. Bundan 6 ay önce de suça sürüklenen çocuklarla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin üzerinde hassasiyetle durduğu, dikkat çektiği hususlar büyük önem taşıyor. Bu nedenle yeni dönemde hayata geçirdiğimiz yeni güvenlik mimarisi olarak da adlandırdığımız anlayışımızda, çocuklarımızın güvenliği öncelikli başlık olarak öne çıkıyor."