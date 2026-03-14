Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik'in talimatıyla oluşturulan özel ekip, babaanne Hanife S.'yi drone ile takip ederek çocuğu suçüstü yakaladı ve babaanne ile akraba Recai M. tutuklandı.

Bursa'da Umut K.'nin (33), Alman sevgilisi Rebecca S.'den (30) kaçırdığı, polisin düzenlediği operasyonla 7 yıl sonra alıkonulduğu harabe evde bulunan N.S. (7), Almanya'dan gelen annesi ile buluştu. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alınan N.S.'ye travma yaşamaması için Rebecca S.'nin annesi olduğu söylenmedi. Babası ve babaannesinin N.S.'ye kaçırılıp tutulduğu yıllarda sürekli 'Annen seni terk etti' dedikleri belirtildi.



7 YIL SONRA BİR İLK

Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan Umut K., çalışmak için gittiği Almanya'da Rebecca S. ile birlikte yaşamaya başladı. Çiftin 2018 yılında erkek çocukları dünyaya geldi. Umut K., bir yıl sonra Alman sevgilisi ve 1 yaşındaki oğlu N.S. ile birlikte babasından ayrıldıktan sonra yeniden evlenen annesi Hanife S.'yi ziyaret etmek için Bursa'ya geldi.



