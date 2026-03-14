Hiç okula gitmeyen ve dışarı çıkarılmayan çocuk, sağlık kontrollerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bursa'da 8 yaşındaki N.S., babaannesi Hanife S. tarafından 7 yıl boyunca harabe bir evde çöp yığınları arasında alıkonulduğu ortaya çıktı.

Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan Umut K., çalışmak için gittiği Almanya'da Rebecca S. isimli Alman kadın ile birlikte yaşamaya başladı.

Çiftin 2018 yılında erkek çocukları dünyaya geldi. Umut K., bir yıl sonra Alman sevgilisi ve 1 yaşındaki oğlu N.S. ile birlikte Bursa'ya geldi. Almanya'ya geri dönmeme kararı alan Umut K., Rebecca S.'ye oğlunu kendisine bırakıp gitmesini söyledi.