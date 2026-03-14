Bursa'da 7 yıl evde saklanan çocuk kurtarıldı: Babaanne tutuklandı!

Bursa'da babası tarafından Alman annesinden kaçırılan 8 yaşındaki N.S., tam 7 yıl boyunca tutulduğu harabe bir evde özel ekibin operasyonuyla bulundu. Hiç okula gönderilmeyen ve kıyafet yığınları arasında bitkin halde bulunan küçük çocuk devlet korumasına alınırken, olayla ilgili babaanne ve kuzeni tutuklandı.

  • Bursa'da 8 yaşındaki N.S., babaannesi Hanife S. tarafından 7 yıl boyunca harabe bir evde çöp yığınları arasında alıkonulduğu ortaya çıktı.
  • Çocuğun babası Umut K., Alman annesi Rebecca S.'den oğlunu alıkoymuş ve 2 yıl önce kalp krizinden hayatını kaybetmişti.
  • Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün kurduğu özel ekip, babaanne Hanife S.'yi takip ederek çocuğu kurtardı.
  • Babaanne Hanife S. ve kuzeni Recai M., 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • Hiç okula gitmeyen ve dışarı çıkarılmayan çocuk, sağlık kontrollerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan Umut K., çalışmak için gittiği Almanya'da Rebecca S. isimli Alman kadın ile birlikte yaşamaya başladı.

Kaçırılan çocuk N.S. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

Çiftin 2018 yılında erkek çocukları dünyaya geldi. Umut K., bir yıl sonra Alman sevgilisi ve 1 yaşındaki oğlu N.S. ile birlikte Bursa'ya geldi. Almanya'ya geri dönmeme kararı alan Umut K., Rebecca S.'ye oğlunu kendisine bırakıp gitmesini söyledi.

Çıkan tartışmanın ardından Umut K., oğlu N.S.'yi annesi Hanife S.'ye bırakıp kaçırdı. Çocuğunu bulamayan Alman anne, suç duyurusunda bulunarak ülkesine döndü.

ÖZEL EKİP BABAANNEYİ ADIM ADIM İZLEDİ

Umut K., 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Babaanne Hanife S.'nin duruşmalara katılmaması üzerine hakkında arama kararı çıkarıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan 6 kişilik özel ekip, haftada bir kez imza atmak için karakola gelen babaanneyi takibe aldı. Babaannenin şüpheli tavırlarla harabe bir eve girdiğini gören ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

Alman annesi Rebecca S. ve oğlu N.S.

ÇÖP YIĞINLARI ARASINDAKİ DRAM SON BULDU

Düzenlenen baskında 8 yaşındaki N.S., kıyafet ve çöp yığınları arasında bitkin halde bulundu. 7 yıl boyunca hiç dışarı çıkarılmadığı ve hiç okula gitmediği belirlenen çocuk, polisler tarafından kurtarıldı.

Sağlık kontrollerinin ardından N.S., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edilerek koruma altına alındı. Adliyeye sevk edilen babaanne Hanife S. ve kuzeni Recai M., 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

