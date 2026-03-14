Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan Umut K., çalışmak için gittiği Almanya'da Rebecca S. isimli Alman kadın ile birlikte yaşamaya başladı.
Çiftin 2018 yılında erkek çocukları dünyaya geldi. Umut K., bir yıl sonra Alman sevgilisi ve 1 yaşındaki oğlu N.S. ile birlikte Bursa'ya geldi. Almanya'ya geri dönmeme kararı alan Umut K., Rebecca S.'ye oğlunu kendisine bırakıp gitmesini söyledi.
Çıkan tartışmanın ardından Umut K., oğlu N.S.'yi annesi Hanife S.'ye bırakıp kaçırdı. Çocuğunu bulamayan Alman anne, suç duyurusunda bulunarak ülkesine döndü.
ÖZEL EKİP BABAANNEYİ ADIM ADIM İZLEDİ
Umut K., 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Babaanne Hanife S.'nin duruşmalara katılmaması üzerine hakkında arama kararı çıkarıldı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan 6 kişilik özel ekip, haftada bir kez imza atmak için karakola gelen babaanneyi takibe aldı. Babaannenin şüpheli tavırlarla harabe bir eve girdiğini gören ekipler, operasyon için düğmeye bastı.
ÇÖP YIĞINLARI ARASINDAKİ DRAM SON BULDU
Düzenlenen baskında 8 yaşındaki N.S., kıyafet ve çöp yığınları arasında bitkin halde bulundu. 7 yıl boyunca hiç dışarı çıkarılmadığı ve hiç okula gitmediği belirlenen çocuk, polisler tarafından kurtarıldı.
Sağlık kontrollerinin ardından N.S., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edilerek koruma altına alındı. Adliyeye sevk edilen babaanne Hanife S. ve kuzeni Recai M., 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.