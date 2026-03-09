SAVCI: EKREM İMAMOĞLU HADDİNİ BİL!

CHP'li İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet çarkının deşifre edilmesiyle ortaya çıkan "yüzyılın vurgunu" soruşturmasında kritik gün geldi çattı.
16 milyon İstanbullunun hakkını yiyen İmamoğlu Suç Örgütü'nün elebaşı Ekrem İmamoğlu ve örgüt yöneticileri hakim karşısına çıktı.
İmamoğlu suçluluk psikolojisiyle daha ilk dakikadan mahkemede sabotaja girişti. Mahkeme heyetinin "Herhangi bir yere görüntü sosyal medyaya ya da farklı bir yere düşerse yargılamayı İZLEYİCİSİZ yapmayı planlıyoruz" uyarısını hiçe sayan CHP'li vekiller içeriden görüntü sızdırdı.
Ekrem İmamoğlu'nun reddi hakim talebi reddedildi.
Takvim.com.tr davayı dakika dakika aktardı.
Ekrem İmamoğlu “Siz örgüt lideri denen kişiye söz hakkı vermiyorsanız siz buraya yargılamaya gelmediniz demektir. Siz buradan kaçarak gidersiniz" diyerek mahkeme heyetini hedef aldı.
Mahkeme Savcısı İmamoğlu’nun parmak sallaması üzerine “Ekrem İmamoğlu haddini bil!” dedi.
Ekrem İmamoğlu duruşmada "Bu yaptıklarının hesabını vereceksin" diyerek hakimi tehdit etti.
Hakim ise "Böyle konuşamazsınız. Böyle devam ederseniz sabahki kararımı uygulayacağım" şeklinde yanıt verdi.
Bilindiği üzere İmamoğlu duruşmanın ilk saatlerinde mahkeme heyetiyle tartışmış, hakim duruşmayı ertleyip salonu boşaltmıştı.
İBB davasının ilk celsesi sona erdi. Duruşma yarın saat 10.00'da devam edecek.
Mahkeme Heyeti, Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının reddi hakim talebini ve tefrik taleplerini reddetti. Konuya ilişkin yapılan açıklamada “Reddi hakim talepleri davaya uzatma gerekçesiyle geri çevrildi. Tefrik taleplerin reddine karar veriyoruz" ifadelerine yer verildi.
Bu dosyanın tutuksuz sanığı Aziz İhsan Aktaş da duruşma salonuna geldi. Jandarma Aziz İhsan Aktaş salona girerken kendisine eşlik etti, Aziz İhsan Aktaş tutuklu sanıkların arkasındaki tutuksuz sanık bölümüne oturdu.
Duruşma verilen aranın ardından yeniden başladı. Sanık Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Hasan Fehmi Demir, "reddi hakim" talebinde bulunduklarını açıkladı.
İBB'deki asrın yolsuzluk davasında ilk savunmayı tutuklu sanık CHP'li Aykut Erdoğdu yapacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de mahkeme heyetini "Bir emir verdiğinizde bugünkü havaya, düzene değil anayasaya bağlı kalın. Yarın kimin kimi yargılayacağı belli olmaz" diyerek tehdit etti.
Mahkeme heyetinin "Herhangi bir yere görüntü sosyal medyaya ya da farklı bir yere düşerse yargılamayı İZLEYİCİSİZ yapmayı planlıyoruz" uyarısını hiçe sayan CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun İmamoğlu'nun Silivri'deki görüntülerini kanunsuz bir şekilde paylaştı.
Özgür Özel ise skandal sözlerle yargıyı tehdit etti.
Silivri'de poz verip "hırsızlığı aklama" yarışına giren CHP'li isimlere karşın Kılıçdaroğlu'na sadık vekiller mahkemeye gelmedi.
İzleyici kısmında duruşmayı izleyen CHP milletvekilleri ile hakim arasında çıkan tartışma sonrası mahkeme başkanı, izleyicilerin dışarı çıkarılmasına karar verdi.
CHP'li milletvekilleri, dışarı çıkmayacaklarını söyleyerek yüksek sesle bağırdı.
Hakim ve heyeti salondan ayrıldı. Tutuklu sanıklar mahkeme salonundan çıkartılıyor.
Duruşmaya saat 13.30'a kadar ara verildi.
İBB davası başladı. Suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu, duruşmanın ilk dakikasından salonu karıştırdı.
İmamoğlu'nun avukatları selamlama konuşması için talepte bulundu. Mahkeme reddedince İmamoğlu "Söz almak istiyorum" deyip yerinden kalktı. Ardından da kürsüye yürüdü.
Mahkeme Başkanı İmamoğlu'nu “Söz hakkını vermiyorum. Yerinizden kalkıp gelemezsiniz. Şu an bu şekilde devam edemezsiniz. Kafanıza göre kalkıp gelemezsiniz” diye uyardı.
Durumu zapta geçen Mahkeme Başkanı “İmamoğlu kedisine söz hakkı verilmemesine rağmen kürsüye gelerek, defaatle uyarılmasına rağmen konuşmaya devam ettiği uyarıya riayet etmediği görülmekte, bir daha tekrar etmesi halinde salondan ÇIKARILACAĞI kendisine iletildi” ifadelerini kullandı.
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik 105'i tutuklu, 407 sanık hakkında açılan davada ilk celse saat 11.00 itibarıyla başladı.
Nisan sonuna kadar haftanın 4 günü duruşma görülecek.
Mahkeme Başkanı, “İlk celse tutuklu sanıkların savunmaları alınacak. Nisan sonuna kadar haftada 4 gün yargılamaya devam edilecek. 2. Celse tutuksuz sanıklara geçilecek. Yargılamayı takip edip etmeme konusunda tutuksuz sanıkların takdirlerine bırakıyoruz. 2 noktada anlayış bekliyoruz. Görüntü ve ses kaydı alınması hususunda kayıt alınmamasını istiyoruz. Herhangi bir yere görüntü sosyal medyaya ya da farklı bir yere düşerse yargılamayı İZLEYİCİSİZ yapmayı planlıyoruz" dedi.
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün elebaşı Ekrem İmamoğlu duruşma salonuna giriş yaptı.
İBB davasında saat 10.25 itibarıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu tutuklu sanıklar salona alınmaya başlandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Özgür Çelik salona giriş yaptı. Salonda çekim yapan CHP'li Mahmut Tanal ise Jandarma tarafından uyarıldı.
Salonu karıştıran Tanal, “Siz değil, hakim bey söyleyecek onu. Ben hukukçuyum, keresteci miyim ? Kebapçı mıyım” diyerek Jandarma ile tartışmaya kalktı.
Daha sonra CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve TİP'li Ahmet Şık aynı gerekçeyle jandarma ile karşı karşıya geldi.
İmamoğlu Çıka Amaçlı Suç Örgütünün lideri Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu Silivri’deki duruşma salonuna geldi.
Sanık avukatları da saat 09.30 itibariyle salona alınmaya başlandı.
Duruşma öncesi cezaevi çevresindeki araç yoğunluğu dikkat çekti.
Jandarma'nın geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.
Ekrem İmamoğlu "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delillerini gizleme", "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", Vergi Usul Kanunu, Orman Kanunu ve Maden Kanunu'na muhalefet suçlarından yargılandığı dava öncesi hikaye anlattı.
"Ben siyasete zenginleşmek için girmedim" diyen İmamoğlu'nun İBB'deki hafriyat gelirlerinin gayrı resmi ortağı olduğu bizzat örgüt yöneticileri tarafından itiraf edildi. Üstelik SİSTEM'in İBB'den elde ettiği paraları Londra'ya kaçırdığı söyleniyor.
İddianamede, tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delillerini gizleme", "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", Vergi Usul Kanunu, Orman Kanunu ve Maden Kanunu'na muhalefet suçlarından toplam 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
Tutuklu sanıklar Fatih Keleş, Murat Ongun ve Adem Soytekin, başka suçtan tutuklu Hüseyin Gün ve firari sanık Murat Gülibrahimoğlu ile tutuksuz sanık Ertan Yıldız, iddianamede "örgüt yöneticisi" olarak gösteriliyor.
İddianamede, Keleş'in "48 kez rüşvet", "rüşvet alma", "rüşvet verme", "55 kez ihaleye fesat karıştırma", "39 kez kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "8 kez suç gelirlerini aklama", "Maden Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet", "çevre kirliliğine neden olma", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "irtikap", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "haberleşmenin engellenmesi" suçlarından 556 yıl 8 aydan 1542 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
Ongun'un "rüşvet", "53 kez ihaleye fesat karıştırma", "33 kez kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ile "suç gelirlerini aklama" suçlarından 287 yıl 6 aydan 779 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, Yıldız'ın "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 86 yıldan 251 yıla kadar hapsi öngörülüyor.
Soytekin'in "rüşvet", "zincirleme şekilde rüşvet", "irtikap" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarından 67 yıldan 194 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, Gülibrahimoğlu'nun da "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç gelirlerini aklama", "evrakta sahtecilik", "Maden Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet", "çevre kirliliğine neden olma" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından 19 yıl 6 aydan 51 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
Gün'ün ise "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme" suçlarından 20 yıldan 40 yıla kadar hapsi talep ediliyor.
Yüzyılın vurgunu olan 161 milyarlık kamu zararının 143 eylemde rüşvet ve yolsuzlukların ortaya çıkarıldığı İBB eski başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü davası bugün başlıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Kasım'da İBB yolsuzluk soruşturmasını tamamlayarak 105'i tutuklu, 407 sanık hakkında 3 bin 806 sayfalık dev iddianamede hazırladı. 161 milyarlık kamu zararının 143 eylemde rüşvet ve yolsuzlukların anlatıldı. 2 ay sürmesi beklenen dava bugün Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesinde (Silivri) bulunan 1'Nolu duruşma salonunda başlayacak.
2 BİN 352 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
İddianamede örgüt lideri olarak 142 eylemden sorumlu tutulan Ekrem İmamoğlu'nun"suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi" "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delilerini gizleme" "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", Vergi Usul Kanunu, Orman Kanunu ve Maden Kanunu'na muhalefet suçlarından 2 bin 352 yıla kadar hapsi istendi.
53.5 MİLYAR BUHAR OLDU
İddianamede en kritik yerlerden biri yurt dışından raylı sistemler için alınan milyarlarca euroluk kredinin akıbeti oldu. İddianameye göre, 14 ayrı kredinin toplam büyüklüğünün 2 milyar 36 milyon euro ve 1 milyar 588 milyon dolar. Alındıkları dönemin kuruna göre toplam tutarın 69 milyar 516 milyon liraya ulaşıyor. Bu krediler için"tahsis amacı dışında kullanılamaz"şartı bulunmasına rağmen, 53 milyar 532 milyon liralık kısmının amacı dışında kullanıldığı belirlendi. Kaynakların bir bölümü önce belediye iştiraklerine aktarıldı. Bu rakam tespitlere göre 13 milyar 836 milyon lira. Ardından bu iştirakler üzerinden usulsüz ihaleler yoluyla İmamoğlu, Fatih Keleş ve Murat Ongun gibi isimlerle bağlantılı şirketlere yönlendirildi. Bazı ödemeler ise özel şirketlere doğrudan aktarıldı. Doğrudan aktarılan rakam ise 6 milyar 189 milyon lira olarak tespit edildi. 1 milyar 200 milyon liranın medya ve reklam sektöründeki Mişel Organizasyon ve Reklam, Adgreat Dijital Medya ve Creative Medya Reklam adlı şirketlere aktarıldığı tespit edildi.
İŞTE ÖRGÜTYÖNETİCİLERİ
İddianamede örgüt yöneticisi olduğu belirtilen isimlerin örgüt içindeki görev ve rolleri de ayrıntılı şekilde yer alıyor. İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından "danışman"olarak görevlendirilen ve İBB Spor Kulübü'nün başına getirilen Fatih Keleş'in örgütte "ikinci adam" ve "gizli kasa" olarak konumlandığı belirtiliyor. Keleş'in bazı iş insanlarıyla rüşvet görüşmelerini yürüttüğü ve ihalelerde kimin kazanacağına karar verdiği öne sürülüyor. Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun'un ise Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinden verilen ihalelerde etkili olduğu, bazı ihalelerin alt taşeronlar aracılığıyla belirli şirketlere yönlendirildiği kaydediliyor.
BOĞAZ'DAKİ RÜŞVET ÇARKI
İmamoğlu Suç Örgütü'nün en ciddi gelir kalemlerinden bir tanesi de ultra zenginlerin ikamet ettiği İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen usulsüzlüklerdi. Örgüt, hedef alınan kesimin Boğaz'da yalı sahibi veya Boğaz sırtlarında villası bulunan üst düzey sermaye sahiplerini hedef aldı. Bu kişiler, hakları olan bir tadilat veya tamirat işlemi için Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne başvuruyor. Birimin müdürü Elçin Karaoğlu ve İmamoğlu adına hareket eden, "Gölge Boğaziçi İmar Müdürü"mühendis Yakup Öner devreye giriyor. Bu isimler iş adamlarıyla temasa geçtikten sonra top Fatih Keleş'e geçiyor. İş adamlarının siyasi-sosyal statüsü ve sermaye büyüklüğünün değerlendirilerek talep edilecek rüşvet miktarı belirleniyor.
Haber: Deniz Yusufoğlu