TAKVİM aylardır yazıyor! Özel de Kılıçdaroğlu da CHP de iyi biliyor... İmamoğlu'nu bir kez daha Silivri betonuna gömdüler

CHPde kavga bitmez! Kılıçdaroğlundan sonra Özgür Özel de İmamoğlunu Silivri betonuna gömdü... Seçim ofisini kendi için mi açtı?

Özgür Özel, İmamoğlu'nun Silivri'den çıkamayacağını zımni bir şekilde kabul etti (Takvim.com.tr)



ÖZEL DE BİLİYOR...



Hal böyle olunca Özgür Özel'in "beton" lafzını dile getirmesi, İmamoğlu'nun Silivri'den çıkamayacağını zımni bir şekilde kabul ettiğini gösteriyor.



Üstelik bu kabullenişi Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti tabanı önünde yıpratıp kendisini "En büyük Ekremci" gibi göstererek yapıyor.



Özgür Özel Malatya'da türkü festiivaline katıldı. Bir grup gazetecinin sorusunu yanıtlayıp verdiği cevaplarla Ekrem İmamoğlu'nu Silivri betonuna gömdü (Temmuz 2025)





Özel, daha geçtiğimiz ay "İmamoğlu'na özgürlük" konusu konuşmalarımızın yüzde 70'ini oluşturuyordu. Artık oluşturmuyor" diyerek İmamoğlu'nu Silivri betonuna gömmüştü.