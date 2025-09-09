PODCAST CANLI YAYIN

TAKVİM aylardır yazıyor! Özel de Kılıçdaroğlu da CHP de iyi biliyor... İmamoğlu'nu bir kez daha Silivri betonuna gömdüler

CHP'de 15 Eylül öncesi sular durulmuyor. İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilişi şaibeli kurultayla ilgili davanın da "mutlak butlanla" sonuçlanması ihtimalini güçlendirdi. Özgür Özel "CHP'yi kayyuma bırakmayız" diyerek Kılıçdaroğlu'nu parti tabanının önüne attı. Özel'in "İmamoğlu'nu betona gömmem" sözleri ise oldukça dikkat çekici. Bilindiği üzere TAKVİM, "İmamoğlu'nu betona gömdüler" diyerek aylardır CHP içindeki iç kavgayı yazıyor. Nitekim İmamoğlu da Kılıçdaroğlu'nun kendini betona gömdüğünü söylüyor. Hal böyle olunca Özel'in kullandığı "beton" metaforu İmamoğlu'nun Silivri'den çıkamayacağını üstü kapalı bir şekilde kabul ettiğini gösteriyor.

Bizans'ta oyun CHP'de kavga bitmez... 15 Eylül öncesi "Mutlak butlan" tartışmalarıyla büyüyen CHP'deki iç savaşta kan gövdeyi götürüyor.

Şaibeli kurultayının basamak taşlarını ören İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi ve İl Başkanı Özgür Çelik ile 196 delegenin görevden alınması CHP'de taşları yerinden oynattı.

Mahkeme kararıyla il başkanlığı görevine atanan Gürsel Tekin, Özgür Özel'in "girilmez" dediği il binasına girip göreve başladı. 15 Eylül'deki kurultay davasının arifesinde İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesinin "şaibeli" kurultay davasını doğrudan etkilemesi bekleniyor. YSK'nın, bazı ilçe kongrelerini yeniden açıp il yönetimine ilişkin itirazı reddetmesi de "mutlak butlan" ihtimalini güçlendirdi.
Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu (AA, Takvim.com.tr Arşiv)


Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

Daha önce kendisini ziyaret eden Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Engin Özkoç'a "Ben gelmezsem kayyum gelir" diyen Kılıçdaroğlu, 15 Eylül öncesi gelişmeleri dikkatle izliyor.

Olası bir mutlak butlan kararında "Parti yönetilmek zorunda" deyip görevi devralacağı konuşuluyor.
Özel'in ʺİmamoğlu'nu betona gömmemʺ sözleri dikkat çekti (Takvim.com.tr)Özel'in ʺİmamoğlu'nu betona gömmemʺ sözleri dikkat çekti (Takvim.com.tr)


ÖZGÜR ÖZEL NEDEN "İMAMOĞLU'NU BETONA GÖMMEM" DEDİ?

Tüm bu tartışmaların gölgesinde koltuğunu kaybetme korkusuna kapılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP'yi kayyuma bırakmayız" diyerek Kılıçdaroğlu'nu parti tabanının önüne attı.

Özel, "Ekrem İmamoğlu, Silivri'de. Ben milletin adayının üzerine Silivri'de beton dökülmesine izin verir miyim? Oturduğumuz koltuk, Atatürk'ün koltuğu. Onun koltuğuna kayyum dadanmış. İstanbul'a kayyum dadanmış. Biz oraları bırakamayız" dedi.
CHPde kavga bitmez! Kılıçdaroğlundan sonra Özgür Özel de İmamoğlunu Silivri betonuna gömdü... Seçim ofisini kendi için mi açtı?CHPde kavga bitmez! Kılıçdaroğlundan sonra Özgür Özel de İmamoğlunu Silivri betonuna gömdü... Seçim ofisini kendi için mi açtı?



TAKVİM AYLARDIR YAZIYOR

Bilindiği üzere TAKVİM, "İmamoğlu'nu betona gömdüler" diyerek CHP içindeki entrika, iç hesaplaşma ve Bizans oyunlarını aylardır manşet manşet okurlarına aktarıyor.

İmamoğlu da kendisini ziyaret eden Vahap Seçer'e "Kılıçdaroğlu beni betona gömmek istiyor" dediği biliniyor.

Özgür Özel, İmamoğlu'nun Silivri'den çıkamayacağını zımni bir şekilde kabul etti (Takvim.com.tr)Özgür Özel, İmamoğlu'nun Silivri'den çıkamayacağını zımni bir şekilde kabul etti (Takvim.com.tr)

ÖZEL DE BİLİYOR...

Hal böyle olunca Özgür Özel'in "beton" lafzını dile getirmesi, İmamoğlu'nun Silivri'den çıkamayacağını zımni bir şekilde kabul ettiğini gösteriyor.

Üstelik bu kabullenişi Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti tabanı önünde yıpratıp kendisini "En büyük Ekremci" gibi göstererek yapıyor.

Özgür Özel Malatya'da türkü festiivaline katıldı. Bir grup gazetecinin sorusunu yanıtlayıp verdiği cevaplarla Ekrem İmamoğlu'nu Silivri betonuna gömdü (Temmuz 2025)Özgür Özel Malatya'da türkü festiivaline katıldı. Bir grup gazetecinin sorusunu yanıtlayıp verdiği cevaplarla Ekrem İmamoğlu'nu Silivri betonuna gömdü (Temmuz 2025)


Özel, daha geçtiğimiz ay "İmamoğlu'na özgürlük" konusu konuşmalarımızın yüzde 70'ini oluşturuyordu. Artık oluşturmuyor" diyerek İmamoğlu'nu Silivri betonuna gömmüştü.

