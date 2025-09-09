TAKVİM aylardır yazıyor! Özel de Kılıçdaroğlu da CHP de iyi biliyor... İmamoğlu'nu bir kez daha Silivri betonuna gömdüler

Bizans'ta oyun CHP'de kavga bitmez... 15 Eylül öncesi "Mutlak butlan" tartışmalarıyla büyüyen CHP'deki iç savaşta kan gövdeyi götürüyor.
Şaibeli kurultayının basamak taşlarını ören İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi ve İl Başkanı Özgür Çelik ile 196 delegenin görevden alınması CHP'de taşları yerinden oynattı.
Mahkeme kararıyla il başkanlığı görevine atanan Gürsel Tekin, Özgür Özel'in "girilmez" dediği il binasına girip göreve başladı. 15 Eylül'deki kurultay davasının arifesinde İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesinin "şaibeli" kurultay davasını doğrudan etkilemesi bekleniyor. YSK'nın, bazı ilçe kongrelerini yeniden açıp il yönetimine ilişkin itirazı reddetmesi de "mutlak butlan" ihtimalini güçlendirdi.
Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.
Daha önce kendisini ziyaret eden Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Engin Özkoç'a "Ben gelmezsem kayyum gelir" diyen Kılıçdaroğlu, 15 Eylül öncesi gelişmeleri dikkatle izliyor.
Olası bir mutlak butlan kararında "Parti yönetilmek zorunda" deyip görevi devralacağı konuşuluyor.
ÖZGÜR ÖZEL NEDEN "İMAMOĞLU'NU BETONA GÖMMEM" DEDİ?
Tüm bu tartışmaların gölgesinde koltuğunu kaybetme korkusuna kapılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP'yi kayyuma bırakmayız" diyerek Kılıçdaroğlu'nu parti tabanının önüne attı.
Özel, "Ekrem İmamoğlu, Silivri'de. Ben milletin adayının üzerine Silivri'de beton dökülmesine izin verir miyim? Oturduğumuz koltuk, Atatürk'ün koltuğu. Onun koltuğuna kayyum dadanmış. İstanbul'a kayyum dadanmış. Biz oraları bırakamayız" dedi.