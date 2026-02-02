Epstein 'BAAL'a taptı İmamoğlu örnek aldı! İBB'den NOW'a... Sapkınlığa kimler alet oldu? "Yahudi olmayanlar İsrail'e hizmet için doğdu"

Yeni yayımlanan Jeffrey Epstein belgeleri, küresel sistemin önde gelen isimlerinin dahil olduğu pedofili fuhuş ağını gözler önüne serdi. Dünyayı sarsan belgelerde, ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk, Bill Gates ve İngiltere Kralı 3'üncü Charles'ın kardeşi Andrew Windsor ile Epstein arasındaki temaslara dair e-posta yazışmaları, fotoğraflar ve takvim kayıtları yer aldı. Fuhuş adasında çocukları hem istismar hem de kurban eden satanist ritüeller, yayımlanan belge ve fotoğraflarla birer birer ifşa oluyor.

EPSTEIN BANKA HESABINA NEDEN "BAAL" ADI VERDİ? Pedofili sapkın Epstein'ın banka hesabına "BAAL" adı verdiği yeni yayımlanan belgelerle ortaya çıktı. Epstein'ın JPMorgan'daki birinden BAAL hesabına 11.000 dolardan fazla para göndermesini istediği görüldü. İSRAİLLİLERİN YAHUDİLİK ÖNCESİ TAPTIĞI ŞEYTANİ VARLIK Bilindiği üzere BAAL, eski İsrail'de bazı İbraniler tarafından Yahudiliğe geçmeden önce tapılan şeytani bir varlıktır. Kur'an-ı Kerim'de "BAAL" hakkında uyarılar yer alıyor. Sâffât Suresi 125. ayette "Yaratıcıların en güzelini, sizin ve geçmiş atalarınızın Rabbi olan Allah'ı bırakarak "Ba'l'e mi tapıyorsunuz?" uyarısı yapılıyor. EPSTEIN: YAHUDİ OLMAYANLAR BİZE HİZMET ETMEK İÇİN DOĞDULAR Epstein yazışmalarda "Goyim" ifadesini sıklıkla kullanıyor ve "Goyim (Yahudi olmayan insanlar) yalnızca bize hizmet etmek için doğdular, bunun dışında dünyada yerleri yok, yalnızca İsrail halkına hizmet etmek için varlar" diyor.







"YAHUDİLER VE YAHUDİ OLMAYANLAR SAVAŞTA"



Epstein'a gönderilen bir mailde yer alan şu ifade ise dikkat çekiyor:



'Yahudiler ile Yahudi olmayanlar arasında bir savaş var. Yahudiler şu anda kazanıyor.'

Bu durum küresel sistemin bir ur gibi yaydığı sapkınlık ağının Yahudilik/İsraillilik temelinde şekillendiğini gözler önüne serdi.





Peki, Epstein'ın BAAL figürünü Türkiye'de hangi figürler kullanıyor?



Sapkın sistemin çarkına CHP ve şürekasının entegre olduğu görülüyor.







Yolsuzluktan tutuklanan "Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" lideri Ekrem İmamoğlu, BAAL figürleri ve satanizm temalı figürler kullanan "modacı" Dilara Fındıkoğlu ile ortak proje anlaşması yaptı.







Fındıkoğlu'nun Zulfaris Sinagog'unda düzenlediği doğum günü partisinde BAAL figürleri ve şeytani konsept dikkat çekmişti.









Ekrem İmamoğlu ve eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın açtığı sergilerde Satanistlerin ilah edindiği Bafomet figürleri yer aldı. İstanbul'un manevi huzur beldelerinden biri olan Eyüpsultan'ın kalbine pagan-satanist içerikli görsel ve heykeller yerleştirildi.







Kadıköy'deki Müze Gazhane'nin duvarına satanizm çağrışımlı grafiti İmamoğlu döneminde çizildi. CHP'li İBB, sanat adı altında "okült" propaganda yaptı.





Ocak 2022'de şimdilerde "NOW" adını kullanan FOX TV'de düzenlenen Maske Sen Kimsin?" isimli yarışmada paganizm, satanizm ve BAAL figürlerine yer verilmişti.





EPSTEIN REHBER EDİNDİ CHP ÖRNEK ALDI



Epstein'ın rehber edindiği BAAL'ın Türkiye'de bizzat CHP ve CHP medyası eliyle topluma dayatıldığı belgelenmiş oldu. Satanist, paganist ve sapkın akımlarla küreselci Yahudi lobisine hizmet edildiği görülmüş oldu.