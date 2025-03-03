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Ha Gazze'de İsrail ha Suriye'de YPG! Ramazan dinlemediler... Teravihe gidenler tutuklandı sahur vakti evler yağmalandı

İmralı'nın "Tüm gruplar silah bıraksın" çağrısını kulak ardı eden YPG, işgal altında tuttuğu Suriye topraklarında şiddet ve zulüm politikasına hız verdi. YPG'li teröristler Haseke'de teravih namazı kılınan camiyi bastı, çok sayıda sivili tutukladı. Rakka'da sahur vakti evler yağmalandı. Deyrizor'da ise sivil bir araç hedef alındı. Gelişmeleri Ahmed el Şara hükümetine yakın medya organları duyurdu. Özellikle Ramazan ayında sistematikleşen şiddet politikası YPG'nin İsrail'le aynı çizgide hareket ettiğini gösterdi.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :03 Mart 2025 , 13:28 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2025 , 13:49
Ha Gazze’de İsrail ha Suriye’de YPG! Ramazan dinlemediler... Teravihe gidenler tutuklandı sahur vakti evler yağmalandı

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Teröristbaşı Abdullah Öcalan bizzat kendi kaleme aldığı mektupla PKK'nın kongreyi toplayıp feshedilmesini istedi.

PKK, KCK, YPG, PYD gibi isimleri farklı ancak amaçları aynı olan terör örgütlerini işaret ederek "Tüm gruplar silah bıraksın" çağrısı yaptı.

YPG'NİN "APO" MASKESİ DÜŞTÜ! ŞARK KURNAZI ABDİ

Suriye'nin kuzeyinde ve doğusundaki bölgeleri işgal altında tutan, ABD ve İsrail tarafından desteklenen YPG "İradem" dediği Öcalan'ı takmadı.
YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr)YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr)

YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin şark kurnazlığına girişti.

Şahin, "Öcalan'ın çağrısı direkt PKK'nın silah bırakmasına yöneliktir. Doğrudan bizim bölgemiz ve güçlerimiz için değildir" açıklamasıyla silah bırakmayacaklarını duyurdu.

Ahmed el Şara hükümetine yakın medya organları YPG'nin zulmünü yazdı (Takvim.com.tr)Ahmed el Şara hükümetine yakın medya organları YPG'nin zulmünü yazdı (Takvim.com.tr)


TERAVİH NAMAZI SIRASINDA CAMİYE BASKIN

Öcalan'dan gelen çağrı ile paradigması çöken terör örgütü işgal altında tuttuğu Suriye topraklarında şiddet, baskı ve zulüm politikasına hız verdi.

Suriye'de Ahmed el Şara hükümetine yakın yayın çizgisinde bulunan Syrian TV, YPG/SDG'nin özellikle Rakka ve Haseke bölgesinde geniş çaplı bir tutuklama operasyonu başlattığını duyurdu.

Yerel kaynaklara dayandırılan haberde; YPG'li teröristlerin Haseke'nin merkezinde bulunan Talile Camisi'nde teravih namazı sırasında baskın düzenlediği, ibadet eden çok sayıda sivili gerekçe göstermeden tutukladığı ifade edildi.
YPG teravihe gidenleri tutukladı, sahur vakti evleri yağmaladı (Takvim.com.tr)YPG teravihe gidenleri tutukladı, sahur vakti evleri yağmaladı (Takvim.com.tr)


SAHUR VAKTİ EVLERE BASKIN

Rakka'nın doğu kırsalında yer alan El-Karame beldesinde ise sahur vakti evlere baskın düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı, YPG'li teröristler köydeki evleri yağmaladı.

YPG'DEN DEYRİZOR'DA SİVİL KATLİAMI

Öte yandan Deyrizor'da şiddet sarmalı tırmandı. YPG/SDG'li teröristler sivil bir aracı hedef aldı. Görgü tanıkları, saldırıda kullanılan aracın YPG/SDG işgali altındaki Rakka plakalı olduğunu bildirdi.
YPG ve İsrail iş birliği içerisinde (Takvim.com.tr)YPG ve İsrail iş birliği içerisinde (Takvim.com.tr)


HA YPG HA İSRAİL...

Ramazan ayında sistematikleşen şiddet politikası YPG'nin Gazze'de soykırım yapan ve Filistinlilerin kutsalını çiğneyen İsrail'le aynı çizgide hareket ettiğini gösterdi.

Bilindiği üzere Suriye'de yeni dönem şekillenirken YPG, Türkiye korkusuyla İsrail'den yardım istemişti. İsrail Dışişleri Bakanı Saar, YPG'li teröristlerle görüşmüş "Kürt ortaklarımız" diyerek terör örgütüne arka çıkmıştı.

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