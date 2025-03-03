Ha Gazze’de İsrail ha Suriye’de YPG! Ramazan dinlemediler... Teravihe gidenler tutuklandı sahur vakti evler yağmalandı

Teröristbaşı Abdullah Öcalan
bizzat kendi kaleme aldığı mektupla PKK'nın kongreyi toplayıp feshedilmesini istedi.
PKK, KCK, YPG
, PYD gibi isimleri farklı ancak amaçları aynı olan terör örgütlerini işaret ederek "Tüm gruplar silah bıraksın"
çağrısı yaptı.
YPG'NİN "APO" MASKESİ DÜŞTÜ! ŞARK KURNAZI ABDİ
Suriye
'nin kuzeyinde ve doğusundaki bölgeleri işgal altında tutan, ABD ve İsrail
tarafından desteklenen YPG "İradem" dediği Öcalan'ı takmadı.
YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr)
YPG
elebaşı Ferhat Abdi Şahin
şark kurnazlığına girişti.
Şahin, "Öcalan'ın çağrısı direkt PKK'nın silah bırakmasına yöneliktir. Doğrudan bizim bölgemiz ve güçlerimiz için değildir"
açıklamasıyla silah bırakmayacaklarını duyurdu.
Ahmed el Şara hükümetine yakın medya organları YPG'nin zulmünü yazdı (Takvim.com.tr)
TERAVİH NAMAZI SIRASINDA CAMİYE BASKIN
Öcalan'dan gelen çağrı ile paradigması çöken terör örgütü işgal altında tuttuğu Suriye
topraklarında şiddet, baskı ve zulüm politikasına hız verdi.
Suriye'de Ahmed el Şara hükümetine yakın yayın çizgisinde bulunan Syrian TV, YPG
/SDG'nin özellikle Rakka
ve Haseke
bölgesinde geniş çaplı bir tutuklama operasyonu başlattığını duyurdu.
Yerel kaynaklara dayandırılan haberde; YPG'li teröristlerin Haseke'nin merkezinde bulunan Talile Camisi'nde teravih namazı sırasında baskın düzenlediği, ibadet eden çok sayıda sivili gerekçe göstermeden tutukladığı ifade edildi.