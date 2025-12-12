Ankara’da toplu taşıma ücretlerine büyük zam! Mansur Yavaş’a “Verdiğiniz sözü unuttunuz” tepkisi

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 13:04

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Aralık Ayı 3. Birleşimi, başkentte milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir kararın alındığı toplantı oldu. ABB yönetimi, hem belediye otobüslerine hem de dolmuş hatlarına 2026 yılı için yüzde 35'i aşan fiyat artışı önerisini Meclis'e getirdi. CHP grubunun oy çokluğuyla kabul ettiği teklif sonrası ulaşım tarifeleri ciddi şekilde değişti.

Mevcut 26 TL olan tam bilet ücreti 35 TL'ye çıkarılarak yaklaşık yüzde 35'lik bir zam yapılmış oldu. Öğrenci bileti 13 TL'den 17 TL'ye, tam aktarma 12,50 TL'den 17 TL'ye, öğrenci aktarma ise 8 TL'den 10 TL'ye yükseltildi.

Ayrıca, Mansur Yavaş'ın göreve gelmeden önce ücretsiz olan aktarma sisteminin CHP yönetimi döneminde ücretli hale getirildiği de yeniden gündeme taşındı.