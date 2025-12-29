Yalova’da öldürülen DEAŞ’lı teröristin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

Yalova 'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda teröristler ile polis arasında çıkan çatışmada 3 polis şehit oldu, 6 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Operasyonun düzenlendiği evde son bir yıldır 3 kişilik bir ailenin yaşadığı, ancak baskın gecesi evin oldukça kalabalık olduğu öğrenildi.

Operasyonda, aralarında Zafer Umutlu ve Haşem Sordabak'ın da bulunduğu 6 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

AYNI EVE 4 AY ÖNCE DE BASKIN YAPILMIŞ

DEAŞ'lı teröristlerin bulunduğu İsmetpaşa Mahallesi Seher Sokak'taki iki katlı evin birinci katında son bir yıldır terörist Zafer Umutlu'nun eşi ve çocuğuyla birlikte yaşadığını belirten mahalle muhtarı Salih Aslan Ayvaz, baskın gecesi evin çok kalabalık olduğunu söyledi.

Yaklaşık 4 ay önce Yalova polisi tarafından aynı adrese bir baskın yapıldığını aktaran Ayvaz, o döneme ilişkin şunları söyledi:

"4 ay önce Yalova polisi tarafından gerçekleştirilen bir baskında ilk kez teröristi o zaman gördüğünü aktaran Ayvaz, o zaman evde 3 kişilerdi eşi ve çocuğu vardı. Evde bir oturma gurubu, bir çocuk odası ve yatak odası vardı normal bir ev gibiydi. Polis ekipleri teröristin kırdığı cep telefonlarına el koymuştu. Ertesi gün serbest kalmış o zaman onu sokakta gezerken gördüğümde çok şaşırmıştım."

Mahalle muhtarı Ayvaz, son operasyona ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Dün geceki operasyonda evin çok kalabalık olduğunu dile getiren Mahalle Muhtarı Ayvaz, polis arkadaşlar dün gecede aynı eve gitmişler çıkan çatışmada 3 polisimiz şehit oldu. Gerçekten bizim için çok üzücü bir olay. Ev sahiplerine sordum 3 kişilik ailenin 1 yıldır kirada oturduğunu söylediler. Biz bu konularda mahalle muhtarlığı olarak çok sıkıntı yaşıyoruz. Üzülüyoruz. Çünkü bakıyorsun ki gençlerimiz biri o yana gidiyor, biri bu yana gidiyor. Gerçekten bunlara bir çözüm bulunmasını hükümetimizden bekliyoruz. Komşular bu eve bazı günlerde kalabalık bir grubun gelip gittiğini söylüyorlardı."