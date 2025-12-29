Yalova’da öldürülen DEAŞ’lı teröristin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı
Yalova’da DEAŞ’a yönelik operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada 3 polis şehit oldu. Operasyonun düzenlendiği evde teröristlerin son bir yıldır kiracı olarak kaldığı belirlenirken, baskın sonrası etkisiz hale getirilen örgüt mensubuna ait sosyal medya paylaşımları da gün yüzüne çıktı.
Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda teröristler ile polis arasında çıkan çatışmada 3 polis şehit oldu, 6 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Operasyonun düzenlendiği evde son bir yıldır 3 kişilik bir ailenin yaşadığı, ancak baskın gecesi evin oldukça kalabalık olduğu öğrenildi.
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütü sempatizanlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, bina içinde bulunan teröristlerin görevli polis memurlarına ateş açması sonucu Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan isimli polis memurları şehit oldu. Çatışmada yaralanan polis memurları Zekeriya Kınalı, Eren Çelik, Eren Işık, Cihan Kadıoğlu, Yusuf Irak ve Akşemsettin Temel Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Operasyonda, aralarında Zafer Umutlu ve Haşem Sordabak'ın da bulunduğu 6 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
AYNI EVE 4 AY ÖNCE DE BASKIN YAPILMIŞ
DEAŞ'lı teröristlerin bulunduğu İsmetpaşa Mahallesi Seher Sokak'taki iki katlı evin birinci katında son bir yıldır terörist Zafer Umutlu'nun eşi ve çocuğuyla birlikte yaşadığını belirten mahalle muhtarı Salih Aslan Ayvaz, baskın gecesi evin çok kalabalık olduğunu söyledi.
Yaklaşık 4 ay önce Yalova polisi tarafından aynı adrese bir baskın yapıldığını aktaran Ayvaz, o döneme ilişkin şunları söyledi:
"4 ay önce Yalova polisi tarafından gerçekleştirilen bir baskında ilk kez teröristi o zaman gördüğünü aktaran Ayvaz, o zaman evde 3 kişilerdi eşi ve çocuğu vardı. Evde bir oturma gurubu, bir çocuk odası ve yatak odası vardı normal bir ev gibiydi. Polis ekipleri teröristin kırdığı cep telefonlarına el koymuştu. Ertesi gün serbest kalmış o zaman onu sokakta gezerken gördüğümde çok şaşırmıştım."
Mahalle muhtarı Ayvaz, son operasyona ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:
"Dün geceki operasyonda evin çok kalabalık olduğunu dile getiren Mahalle Muhtarı Ayvaz, polis arkadaşlar dün gecede aynı eve gitmişler çıkan çatışmada 3 polisimiz şehit oldu. Gerçekten bizim için çok üzücü bir olay. Ev sahiplerine sordum 3 kişilik ailenin 1 yıldır kirada oturduğunu söylediler. Biz bu konularda mahalle muhtarlığı olarak çok sıkıntı yaşıyoruz. Üzülüyoruz. Çünkü bakıyorsun ki gençlerimiz biri o yana gidiyor, biri bu yana gidiyor. Gerçekten bunlara bir çözüm bulunmasını hükümetimizden bekliyoruz. Komşular bu eve bazı günlerde kalabalık bir grubun gelip gittiğini söylüyorlardı."
TERÖRİSTİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI
Operasyonda etkisiz hale getirilen DEAŞ üyesi Zafer Umutlu'nun, aylar önce Bursa'nın İnegöl ilçesinde konum belirterek video paylaştığı belirlendi. Teröristin bir başka paylaşımında ise üzerinde terör örgütü IŞİD'in bayrağının bulunduğu bir duvar saatini paylaştığı görüldü.
Söz konusu paylaşımda, "Ben kinimi diri tutmak için Allah'a dua ediyorum. Vallahi fırsat verdiğinde elimize güç geçtiğinde yeryüzündeki hiç bir kafire göz yummayacağım" ifadelerinin yer aldığı tespit edildi.