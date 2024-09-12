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Google Keşfet'te terör propagandası! TAKVİM gitti PKK sitesi ANF geldi

Geçtiğimiz yıllarda PKK elebaşı Duran Kalkan'ı "komutan" ilan eden Google, Ağustos ayında "çekirdek" adını verdiği güncelleme ile halkın sesi olan TAKVİM'i hedef aldı. Halkın sesi olan TAKVİM'in haberlerini öne arama sonuçlarında sansür uygularken Türkiye'de milli güvenlik gereği yasaklı olan terör örgütü PKK'nın yayın organı ANF'yi Keşfet sayfasında öne çıkarmaya başladı. Bununla da yetinmeyen Google, "merdivenaltı" diye tabir edilen sözde haber siteleriyle birlikte yalan ve provokatif haberlere imza atan haber sitelerini de son dönemde ön plana çıkardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 13:32 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 13:46
Google Keşfet’te terör propagandası! TAKVİM gitti PKK sitesi ANF geldi

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Geçtiğimiz yıllarda PKK elebaşı Duran Kalkan'ı "komutan" ilan eden Google, son yaptığı güncellemeyle Türkiye'nin önde gelen internet haber sitelerinden TAKVİM'i hedef alırken Keşfet sayfasında yeni bir skandala imza attı.

Google Keşfet'te yer alan terör güzellemesiGoogle Keşfet'te yer alan terör güzellemesi


GOOGLE KEŞFET'TE TERÖR PROPAGANDASI
Türkiye'deki dijital mecralara telif vermemek için direten ABD merkezli arama motoru, halkın sesi olan TAKVİM'in haberlerine arama sonuçlarında sansür uygularken Türkiye'de milli güvenlik gereği yasaklı olan terör örgütü PKK'nın yayın organı ANF'yi (firatnews.com) Keşfet sayfasında çıkarmaya başladı.

Güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen PKK terör örgütü üyesi terörist Eylem Sterk'i "gerilla" olarak tanımlayan siteyi Türkiye'de Keşfet'i kullanan herkese öneren Google açık açık terör propagandasına izin verdi.

Terör örgütü PKK'nın yayın organı ANF Google Keşfet'te Terör örgütü PKK'nın yayın organı ANF Google Keşfet'te

GOOGLE ALGORİTMASINDA SİNSİ OYUN: KÜRTÇE VE PKK YAN YANA
Bir terör örgütü üyesinin güzellendiği haberi öne çıkaran Google, yayına aldığı algoritmayla sinsi bir oyunu da imza attı. Terör örgütü PKK'yı Kürt vatandaşlarla yan yana getirmeye çalışan Google, yine aynı sitenin, "İsviçre'de yeni dönem Kürtçe kursları başladı" haberini öne çıkardı.

Tam bu noktada ABD merkezli arama motoru Google'ın yerli ve milli medyanın ve halkın sesi olan TAKVİM'e Keşfet operasyonunun perde arkası da ortaya çıktı.

ÇEKİRDEK GÜNCELLEME ADIYLA OPERASYON
Google, Ağustos ayındaki güncellemenin ardından TAKVİM'in haberlerini Keşfet sayfasında göstermemeye başladı.

"MERDİVENALTI" VE MUHALİF SİTELER KEŞFET'E ÇIKTI
Kullanıcı deneyimine önem verdiğini belirten ABD merkezli arama motoru, terör örgütü PKK'nın yayın organı ANF'nin yanı sıra adını kimsenin duymadığı ve güvenilir haber kaynağı olmak noktası soru işaretleri bulunan birçok siteyi de ön plana çıkardı. Son dönemde, "merdivenaltı" diye tabir edilen sitelerle birlikte hükümeti hedef alarak yalan ve provokatif haberlere imza atan muhalif haber sitelerinin de Google tarafından öne çıkarıldığı görüldü.


GOOGLE CORE UPDATE (ÇEKİRDEK GÜNCELLEMESİ) NEDİR?
Google Core Update, Google'ın arama algoritmalarının temel yapısını etkileyen büyük ölçekli güncellemeler bütünü. Amacıysa Google'ın arama sonuçlarını daha iyi ve daha kullanıcı odaklı hale getirmek. Core Update'ler, genellikle birkaç kez yıl içinde gerçekleşir ve genellikle geniş kapsamlı değişiklikleri içerir.

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