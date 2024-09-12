Google Keşfet’te terör propagandası! TAKVİM gitti PKK sitesi ANF geldi

Geçtiğimiz yıllarda PKK elebaşı Duran Kalkan'ı " komutan" ilan eden Google , son yaptığı güncellemeyle Türkiye'nin önde gelen internet haber sitelerinden TAKVİM'i hedef alırken Keşfet sayfasında yeni bir skandala imza attı.

GOOGLE KEŞFET'TE TERÖR PROPAGANDASI Türkiye'deki dijital mecralara telif vermemek için direten ABD merkezli arama motoru, halkın sesi olan TAKVİM'in haberlerine arama sonuçlarında sansür uygularken Türkiye'de milli güvenlik gereği yasaklı olan terör örgütü PKK 'nın yayın organı ANF'yi (firatnews.com) Keşfet sayfasında çıkarmaya başladı. Güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen PKK terör örgütü üyesi terörist Eylem Sterk'i "gerilla" olarak tanımlayan siteyi Türkiye'de Keşfet'i kullanan herkese öneren Google açık açık terör propagandasına izin verdi.

Terör örgütü PKK'nın yayın organı ANF Google Keşfet'te

GOOGLE ALGORİTMASINDA SİNSİ OYUN: KÜRTÇE VE PKK YAN YANA

Bir terör örgütü üyesinin güzellendiği haberi öne çıkaran Google, yayına aldığı algoritmayla sinsi bir oyunu da imza attı. Terör örgütü PKK'yı Kürt vatandaşlarla yan yana getirmeye çalışan Google, yine aynı sitenin, "İsviçre'de yeni dönem Kürtçe kursları başladı" haberini öne çıkardı.

Tam bu noktada ABD merkezli arama motoru Google'ın yerli ve milli medyanın ve halkın sesi olan TAKVİM'e Keşfet operasyonunun perde arkası da ortaya çıktı.

ÇEKİRDEK GÜNCELLEME ADIYLA OPERASYON

Google, Ağustos ayındaki güncellemenin ardından TAKVİM'in haberlerini Keşfet sayfasında göstermemeye başladı.