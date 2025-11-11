Başkan Erdoğan'ı hedef alan Furkan Bölükbaşı tutuklandı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının sosyal medya hesabında, Furkan Bölükbaşı'nın Cumhurbaşkanı'na yönelik yaptığı paylaşıma ilişkin TCK 310 (Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı) maddesi uyarınca resen soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Açıklamada, şüphelinin başsavcılığın talimatı doğrultusunda gözaltına alındığı, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemlerin titizlikle devam edeceği kaydedildi.
BÖLÜKBAŞI TUTUKLANDI
"Cumhurbaşkanı'na suikast ve fiili saldırı" suçlamasıyla gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı tutuklandı.