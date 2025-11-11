PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ı hedef alan Furkan Bölükbaşı tutuklandı!

Sosyal medya kullanıcısı Furkan Bölükbaşı, sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan tutuklandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan'ı hedef alan Furkan Bölükbaşı tutuklandı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının sosyal medya hesabında, Furkan Bölükbaşı'nın Cumhurbaşkanı'na yönelik yaptığı paylaşıma ilişkin TCK 310 (Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı) maddesi uyarınca resen soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şüphelinin başsavcılığın talimatı doğrultusunda gözaltına alındığı, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemlerin titizlikle devam edeceği kaydedildi.

BÖLÜKBAŞI TUTUKLANDI
"Cumhurbaşkanı'na suikast ve fiili saldırı" suçlamasıyla gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı tutuklandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Başkan Erdoğan'dan Medeniyetimizde Şehir ve Mekan programında önemli açıklamalar
CANLI ANLATIM | MSB açıkladı: C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! Arama kurtarma çalışmaları başladı
D&R - E-TİCARET
Ekrem İmamoğlu'na 2352 yıla kadar hapis! TAKVİM İBB iddianamesine ulaştı: Önce paralar ve CHP'yi sonra devleti ele geçirmek istediler
D&R
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İBB iddianamesine ilişkin açıklama! 402 şüpheli... Ekrem İmamoğlu örgüt kurucusu! Hangi suçlar işlendi?
İdefix
Başkan Erdoğan Milli Ağaçlandırma Günü Programı'nda açıkladı: "Fidan dikme rekorunu bugün kıracağız"
SDG'deki Esad artıkları harekete geçti! Bahoz Erdal'dan entegrasyona sabotaj: YPG'li Hemo'dan "özerklik" ve "savaş" provokasyonu
Kastamonu'dan acı haber! Müge Anlı'da dikkat çeken detay | 5 yaşındaki Osman ve annesinin cansız bedeni bulundu
ÖZEL | Dursun Özbek'ten bahis açıklaması! "Ayırt edilmeli"
Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde ödüller sahiplerini buldu!
Trump’ın MAGA kadınları: Botoks ve dolgu artık politik
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde "maaş" krizi: Personel kazan kaldırdı!
Kapalıçarşı'daki döviz bürolarına bir kara para operasyonu daha: 335 milyon lira değerinde araç ve taşınmazlara el konuldu | Çok sayıda gözaltı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Yakında meyvesini verecek | "Cumhur İttifakı milletiğimizin parlayan geleceğidir"
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde açıkladı: Hak eden kazanacak!
Türkiye ev sahibi oluyor! Yüzyılın Konut Projesi'ne rekor ilgi: Bakan Kurum ilk günün başvuru sayısını açıkladı
Trump’tan Şara ile görüşmenin ardından Başkan Erdoğan’a övgü: Büyük bir lider
Gözleri Karadeniz’de nefesleri kesecek evlilik teklifi: Azil’den Güneş’e unutulmaz sürpriz!