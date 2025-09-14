"Can" kara parayı eğitim ve medya ile akladı! Kemal Can 875 bin TL gelirle 575 milyon dolara Habertürk'ü nasıl aldı? | "Köstebek" şüphesi

Türkiye birkaç gündür Can Holdin'e düzenlenen operasyonu konuşuyor.
11 Eylül 2025 sabahı Jandarma, Can Holding'e "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" aklama suçlarından operasyon düzenledi.
Holding bünyesindeki 121 şirketin ortaklık paylarına, taşınmazlarına her türlü taşıtlarına, hak ve alacaklarına, bankalar nezdindeki her türlü hesaplarına, kiralık kasalarına ve kripto varlık hesaplarına el konulduğu bildirildi.
Habertürk, Show, Bloomberg HT ve HT Spor gibi kanalların olduğu medya grubu TMSF'ye devredildi.
Eğitimden medyaya, finanstan enerjiye çeşitli sektörlerde kurulan vurgun düzeninde Can Holding'in kara parayla itibar ve güç elde etmeye çalıştığı belirlendi.
Mehmet Şakir Can ve Kemal Can olarak savcılık kayıtlarına "suç örgütü lideri" olarak geçti.
Mehmet Şakir Can yurt dışı dönüşü gözaltına alındı.
Kemal Can ise yurt dışında ve firari konumunda. Holdingin medya ayağının başında olan Kenan Tekdağ ise operasyondan saatler önce hastaneye yatış yaptı.
Kemal Can'n yurt dışında olması, Kenan Tekdağ'ın ise gözaltına alınmadan hemen önce hastaneye yatması "Operasyonu daha önceden haber aldılar mı?" sorusunu gündeme getirdi.
Öte yandan Can Holding dosyası aralandıkça kaçakçılık ve kara para aklama faaliyetleri dikkati çekiyor.
BİR KAÇAKÇININ ANATOMİSİ
SABAH Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, konuyu "Bir kaçakçının anatonomisi" başlıklı köşe yazısında ele aldı.
Can Holding'in sahiplerinin uluslararası kaçakçılıktan elde ettikleri gelirle eğitim sektörüne girmelerini, kara parayla nasıl itibar kazanmaya çalıştıklarını anlattı.
Yıllık gelirini 875 bin lira olarak açıklayan Kemal Can'ın 575 milyon dolara Ciner Medya'yı nasıl satın aldığını sordu.
İşte Güngör'ün yazısından öne çıkanlar:
Son 72 saatte Türkiye'nin gündemine oturan Can Holding dosyasını aralamaya devam ediyoruz. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma önümüzdeki günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilecek. Eminim, Akın Gürlek başkanlığında yürütülecek çalışmalar, sigara ve makaron kaçakçılığından elde edilen servetin, eğitim ve medyada nasıl aklandığını daha net ortaya çıkaracaktır.
Şimdi gelin Can'ların 'kara para' hikâyesinin nasıl başladığına bakalım.