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    • 04.08.2022 01:09
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    MHP'den Turgay Ciner ve Habertürk'e bombardıman: "Okyanus Ötesine sığınanların yolundan gitmeye aday, terör sevicilerle saf tuttu, hesap verecekler"

    Ciner Medya Grubu çatısı altında yayın hayatına devam eden Habertürk'e Milliyetçi Hareket Partisi cephesinden çok sert tepki geldi. Habertürk’ün son dönemdeki yayınlarıyla Cumhur İttifakı'nı hedef aldığını söyleyen MHP'li Semih Yalçın, söz konusu medya kuruluşunun halkın sesi olmaktan ziyade patronu Turgay Ciner'in sesi haline geldiğini söyledi. Yalçın, "Milletin sırtından kazandığı milyarları yatırım bahanesiyle ABD’ye taşıyan ve kendine New York’ta saray yavrusu malikâne satın alan Ciner, sıkışınca Okyanus Ötesine sığınanların yolundan gitmeye adaydır" sözleriyle Habertürk'ün patronu Turgay Ciner'i hedef aldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Habertürk - MHP hattındaki gerilimin perde arkası...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    MHP’den Turgay Ciner ve Habertürk’e bombardıman!

    Turgay Ciner yönetiminde olan Ciner Medya Grubu çatısı altında yayın hayatına devam eden Habertürk, 2019'daki yerel seçimlerin ardından izlediği yayın politikası ile tüm tepkileri üzerine topladı.

    Milleyetçi Hareket Partisi'nden konuya ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi.

    CİNER, NEYİNE VE KİMLERE GÜVENMEKTEDİR?
    Habertürk'ün son dönemdeki yayınlarının Cumhur İttifakı'nı hedef aldığını söyleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, bu olayın Turgay Ciner'in MHP'ye olan husumetinden kaynaklandığını söyledi.


    Fotoğrafta: Turgay Ciner

    Konuya ilişkin MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Semih Yalçın çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Ciner'in geçmişteki siyasi tartışmalar üzerinden Habertürk çalışanlarını MHP'ye ve Cumhur İttifakına maksatlı olarak saldırttığını söyleyen MHP Genel Başkan Yarımcısı, "Ciner, neyine ve kimlere güvenmektedir?" sorusunu sordu.



    "TURGAY CİNER OKYANUS ÖTESİNE SIĞINANLARIN YOLUNDAN GİTMEYE ADAY"
    MHP'li Semih Yaçın, Habertürk'ün sahibi olan Turgay Ciner'in ABD'de giriştiği yatırımlara da dikkat çekti.

    Yaçın bu durumu "Milletin sırtından kazandığı milyarları yatırım bahanesiyle ABD'ye taşıyan ve kendine New York'ta saray yavrusu malikâne satın alan Ciner, sıkışınca Okyanus Ötesine sığınanların yolundan gitmeye adaydır" sözleriyle yorumladı.

    "TERÖR SEVİCİLERİN YANINDA SAF TUTTU"
    Ciner'in, Türkiye'de Amerikan yönetimi tarafından el altından desteklenen zillet cephesine siyasi yatırım yapmasının da tesadüf olmadığını ifade eden Yalçın, "Turgay Ciner, millet düşmanlarına Azrail kesilen MHP'nin ve vazgeçilmez millî çıkarlarımızın karşısında yer almış, zilletçiliğe soyunup PKK'nın siyasi kanadının ve terör sevicilerin yanında saf tutmuştur" şeklinde konuştu.



    "ORGANİZE İŞLER"
    Ciner Medya'nın 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Zillet İttifakı'nın basın ayağındaki payandası haline geldiğini ifade eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bu durumu 'Organize İşler' ifadesiyle yorumladı ve söz konusu şer birliğinden asıl zarar görenin doğrudan Türk devleti olduğunu söyledi.

    Yazılı basında havlu attıktan sonra televizyon yayınları üzerinden Cumhur İttifakı ile kavga etmenin yolunu seçen Habertürk'ün en büyük yayın hatasına imza attığını dile getiren Semih Yalçın, görsel alandaki hedeflerinden sapan söz konusu medya kuruluşunun siyaset ringinde nakavt olmayı peşinen kabul ettiğine dikkat çekti.



        MİLLETE TUZAK KURMANIN FATURASINI ÖDEYECEKLER
        Habertürk'ün MHP'ye düşmanca yayınlarını sevk ve idare etmesinin Turgay Ciner'in yanına kâr kalmayacığını sözlerine ekleyen MHP'li Yalçın, "Elbet bir gün kendisiyle hesaplaşılacaktır. Ciner, milletten kazandıklarıyla millete tuzak kurmanın faturasını ödeyecektir" dedi.



        İşte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın Habertürk'ü hedef alan açıklamalarından satır başları;

        Habertürk'ün partimiz aleyhindeki yayınlarının arkasında bu kara kanalın sahibi olan Turgay Ciner'in MHP'ye husumeti yatmaktadır.




        Habertürk yönetiminin, uzunca bir süredir doğrudan partimiz aleyhinde tavır içine girdiği ve şiddeti adım adım artan bir tonla MHP muarızlığını sahnelediği gözlerden kaçmamaktadır.


        Habertürk'ün MHP aleyhindeki yayınlarını ısrarla devam ettirmesi üzerine zaman zaman partimizce verilen sert tepkilere televizyon yönetiminden pişkin ve cüretkâr bir üslupla cevap verilmiş, "olgulara dayanmayan ve hakkaniyetli olmayan iddialarda bulunduğumuz" öne sürülmüştü.



        Bu örneklerden birisinde şu anda yayınlanmakta olan Habertürk Gündem'de Kürşat Oğuz'a gönderdiğimiz ÖSYM başkanı ile bilgilerin Berhan Şimşek gibi yazısı turası silinmiş birisinin insafsızlığına teslim edilmesidir.



        Habertürk'ün bu davranış tarzında ele alınacak taraf bulunmayan programlarında dikkati çeken yanlışlardan en büyüğü; Mecliste temsil edilen ve maşeri vicdanı aksettiren MHP'nin kurumsal kimliğinin, medya kuruluşu sıfatıyla hedef alınmasıdır.



        Gazeteciliğin temel normları arasındaki tarafsızlık ilkesine aykırı olan bu tutum, Türkiye'de yerleşik demokratik teamüllere de mugayir ve hukuksuzdur.



            Ayrıca Habertürk'ün hakikatleri setreden densiz ve volümü patronu tarafından ayarlanmış cevaplarında yer alan ifadeler, çalışanların veya televizyonu yöneten maaşlı kadroların kullanmaya yeltenebileceği bir üslup değildir.



            MHP'nin kurumsal kimliğini ve siyaset anlayışını eleştiren söz konusu kinayeli ve göndermeli ifadeler, düpedüz patronaj aklı ve şark kurnazlığı numunesidir.



            Haddini bilmez MHP aleyhtarı yayınların arkasında patronunun teşvik ve dayanağı olmasa hiçbir Habertürk çalışanının bu kadar cüretkâr olması mümkün değildir. Halkın sesi, Hakk'ın savunucusu olması gereken Habertürk; sahibinin sesine dönüşmüştür.

            Milletin birlik ve bütünlüğü, devletimizin bekası için mücadele eden MHP aleyhinde bilinçli ve programlı surette hayata geçirilen yayın politikalarının arkasındaki patronajı görüyoruz.



            Habertürk'ün partimiz aleyhindeki yayınlarının arkasında bu kara kanalın sahibi olan Turgay Ciner'in MHP'ye husumeti yatmaktadır.

            Uyarılarımızın kulağına küpe olmadığını gördüğümüz Turgay Ciner, geçmişteki siyasi tartışmalar üzerinden Habertürk çalışanlarını MHP'ye ve Cumhur İttifakına maksatlı olarak saldırtmaktadır. Ciner, neyine ve kimlere güvenmektedir?



            Görünen o ki Habertürk ince ince safını tayin etmiş, kendine yeni bir misyon belirlemiştir.Habertürk; Cumhur İttifakı aleyhtarlığı, felaket tellallığı ve haysiyet cellatlığı taşan yayın politikalarında Amerikancı Fox TV'yi ve Oda TV'yi yalnız bırakmamaya karar vermiştir.



            Son yerel seçimlerden beri Habertürk'ün yayın politikalarında terazinin miyarı şaşmış, sol kefesi ağır basmaya başlamıştır.Bu tür yanlı yayınlar, Cumhur İttifakına muhalif politikacılar ve nevzuhur partilerin temsilcileri ekranlara çıkarılarak hâlen ısrarla sürdürülmektedir.



                Habertürk'ün sahibi olan Ciner'in, ABD'de giriştiği yatırımlar malumdur.Milletin sırtından kazandığı milyarları yatırım bahanesiyle ABD'ye taşıyan ve kendine New York'ta saray yavrusu malikâne satın alan Ciner, sıkışınca Okyanus Ötesine sığınanların yolundan gitmeye adaydır.



                Ciner'in, Türkiye'de Amerikan yönetimi tarafından el altından desteklenen zillet cephesine siyasi yatırım yapmasının da tesadüf olmadığı kanaatindeyiz.



                Turgay Ciner, millet düşmanlarına Azrail kesilen MHP'nin ve vazgeçilmez millî çıkarlarımızın karşısında yer almış, zilletçiliğe soyunup PKK'nın siyasi kanadının ve terör sevicilerin yanında saf tutmuştur.



                Bu televizyon kanalının, son günlerde zillet ittifakının sözcülerinin ağzından zaman zaman darbe çığırtkanlığı yaptığı da gözümüzden kaçmamaktadır. Hukuksuzluk ve Jakobenizmi davet eden siyaset zangoçlarının, uğursuz çanlarını bu ekrandan çalmaya başlaması da pek manidardır.



                Gezi'ci ve darbeci mahfillerin çevirdiği dümenler, yeni bir kirli oyunun hazırlıklarına benzemekte, burnumuza kötü kokular gelmektedir. Malum ekranlarda CHP ve yoldaşlarının milleti ve millî iradeyi ağızlarına almaması ve sürekli tribünlere oynaması hayra alamet değildir.



                "CHP'NİN DEMOKRASİ DÜZENİNE MÜDAHALE ETME HASTALIĞI NÜKSETTİ"
                Görünen o ki CHP'nin, demokrasi ve hukuk düzenine müdahale hastalığı nüksetmiştir. Eskiden beri CHP'nin pek mahir olduğu millî irade cellatlığı, yeni bir kisveye bürünmüştür.

                Hükümeti demokratik yollardan düşüremeyeceklerini ve Cumhur İttifakını yıpratamayacaklarını anlayanlar, cuntacı kodlarına yaslanarak antidemokratik yollara başvurma niyetlerini açık etmektedir.

                Anlaşıldığı üzere CHP'nin asıl gayesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini ortadan kaldırmak ve cumhurbaşkanını iş başından uzaklaştırmaya yönelik Amerikan merkezli bir planı hayata geçirebilmektir.

                Zilletçilerin basın ayağındaki payandaları; planlı bir kalkışma ve için söz birliği etmiş gibi, iktidarı yıpratma ve karalama politikalarına hız vermiştir

                Zillet cephesinde olup bitenler, bir yerli komedi filminin nakaratında söylendiği gibi, "Organize işler bunlar." dedirtmektedir.Oysa bu şer işbirliğinin işlemlerinden zarar gören ne iktidar, ne MHP ne de Cumhur İttifakıdır; asıl zarara uğrayan, doğrudan Türk devletidir.

                Habertürk;yazılı gazetecilikte havlu attıktan sonra TV kanalından MHP ve Cumhur İttifakı ile kavgayı ve darbe sevdalılarının safını seçerek en büyük yayın hatasını işlemiş,böylece görsel alandaki hedeflerinden sapıp siyaset ringine çıkmakla nakavt olmayı peşinen kabullenmiştir

                Habertürk'ün Türk milletinin siyasetteki sesi olan MHP'ye düşmanca yayınlarını sevk ve idare etmek, Turgay Ciner'in yanına kâr kalmayacaktır. Elbet bir gün kendisiyle hesaplaşılacaktır. Ciner, milletten kazandıklarıyla millete tuzak kurmanın faturasını ödeyecektir.

                Kendisinin ve el altından destek verdiği CHP ile ayakçılarının hesap etmediği bir husus vardır ki o da millet gerçeğidir. Millet iradesinin üstünde hiçbir beşeri kuvvet ve kudret yoktur. Siyasetin alternatifi, millî siyasettir. İktidarın gerçek sahibi partiler değil, millettir.

                ÇÖZÜM SANDIKTA ÇARE MİLLETTEDİR
                Çözüm sandıkta, çare millettedir. Şimdiden uyarıyoruz: MHP, her türlü kirli oyunu milletiyle birlik olup bozacaktır. MHP ve Ülkücü Hareket, müteyakkız ve dimdik ayaktadır. MHP kadroları, sahada 7/24 vatan ve demokrasi nöbetindedir.
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