MHP'den Turgay Ciner ve Habertürk'e bombardıman: "Okyanus Ötesine sığınanların yolundan gitmeye aday, terör sevicilerle saf tuttu, hesap verecekler"

Turgay Ciner yönetiminde olan Ciner Medya Grubu çatısı altında yayın hayatına devam eden Habertürk, 2019'daki yerel seçimlerin ardından izlediği yayın politikası ile tüm tepkileri üzerine topladı.
Milleyetçi Hareket Partisi'nden konuya ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi.
CİNER, NEYİNE VE KİMLERE GÜVENMEKTEDİR?
Habertürk'ün son dönemdeki yayınlarının Cumhur İttifakı'nı hedef aldığını söyleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, bu olayın Turgay Ciner'in MHP'ye olan husumetinden kaynaklandığını söyledi.
Fotoğrafta: Turgay Ciner
Konuya ilişkin MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Semih Yalçın çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ciner'in geçmişteki siyasi tartışmalar üzerinden Habertürk çalışanlarını MHP'ye ve Cumhur İttifakına maksatlı olarak saldırttığını söyleyen MHP Genel Başkan Yarımcısı, "Ciner, neyine ve kimlere güvenmektedir?" sorusunu sordu.
"TURGAY CİNER OKYANUS ÖTESİNE SIĞINANLARIN YOLUNDAN GİTMEYE ADAY"
MHP'li Semih Yaçın, Habertürk'ün sahibi olan Turgay Ciner'in ABD'de giriştiği yatırımlara da dikkat çekti.
Yaçın bu durumu "Milletin sırtından kazandığı milyarları yatırım bahanesiyle ABD'ye taşıyan ve kendine New York'ta saray yavrusu malikâne satın alan Ciner, sıkışınca Okyanus Ötesine sığınanların yolundan gitmeye adaydır" sözleriyle yorumladı.
"TERÖR SEVİCİLERİN YANINDA SAF TUTTU"
Ciner'in, Türkiye'de Amerikan yönetimi tarafından el altından desteklenen zillet cephesine siyasi yatırım yapmasının da tesadüf olmadığını ifade eden Yalçın, "Turgay Ciner, millet düşmanlarına Azrail kesilen MHP'nin ve vazgeçilmez millî çıkarlarımızın karşısında yer almış, zilletçiliğe soyunup PKK'nın siyasi kanadının ve terör sevicilerin yanında saf tutmuştur" şeklinde konuştu.
"ORGANİZE İŞLER"
Ciner Medya'nın 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Zillet İttifakı'nın basın ayağındaki payandası haline geldiğini ifade eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bu durumu 'Organize İşler' ifadesiyle yorumladı ve söz konusu şer birliğinden asıl zarar görenin doğrudan Türk devleti olduğunu söyledi.
Yazılı basında havlu attıktan sonra televizyon yayınları üzerinden Cumhur İttifakı ile kavga etmenin yolunu seçen Habertürk'ün en büyük yayın hatasına imza attığını dile getiren Semih Yalçın, görsel alandaki hedeflerinden sapan söz konusu medya kuruluşunun siyaset ringinde nakavt olmayı peşinen kabul ettiğine dikkat çekti.