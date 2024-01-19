Ciner 9 yılda tek çivi bile çakmadı! Ülkeye faturası 42 milyar lira!

9 yıl boyunca lisans yükümlülükleri kapsamında gereken adımların atılmaması ve yaklaşık 650 milyon dolarlık yatırımı yapılmamasına ek olarak, santral inşasına dahi başlamayarak hem istihdam yaratmayan hem de yerli kömür kapasitesinin blokesi nedeniyle ortaya çıkan ithal ikame sonucu Ciner Grubu ve ortakları 3 yıl boyunca elektrik piyasasında lisans alamayacak ve bu alanda yeni bir faaliyette bulunamayacak. Ayrıca 7 milyon 575 bin TL'lik teminatı da yanmış olacak.

ÜLKEYE FATURASI 42 MİLYAR!

Konuya ilişkin bir yazı kaleme alan Sabah Yazarı Dilek Güngör, Ciner'in ülkeye faturasının 42 milyar lira olduğuna dikkat çekti.

Güngör şunları yazdı:

"Ciner Grubu'yla ilgili gelişmeyi gördünüz mü bilmiyorum? 9 yıldır üzerinde oturduğu linyit sahasındaki santrale bir çivi bile çakmayıp, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'yla mahkemelik olmuştu ya hani...

Mahkeme kendilerini haksız bulmuş...

Ellerinden elektrik enerjisi lisansını almış... Kararın iptali için uğraşırlar mı bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var, geç bile kalındığı...

Niye mi?

Gelin anlatayım.



Ciner Grubu, Konya Ilgın'da yerli linyit ile çalışacak 500 megavatlık termik santral için 2013'te EPDK'dan 49 yıllığına üretim lisansı aldı. Yerli linyit ve fuel oil yakıtıyla çalışacak olan santralin yılda ortalama 3.3 milyar kilovatsaat (kWh) elektrik üretmesi öngörülüyordu. Lisans verilirken kendilerine süre tanındı. Bildiğim kadarıyla, izin süreçleri de hesaba katılarak bu tip santraller için 66 ay gibi bir inşaat süresi veriliyor. Epey de uzun bir süre... 5.5 yıl... Bu süre zarfında Ciner tek bir adım bile atmadı... Üstelik, 2016'da basına demeçler verip santrali 36 ay içerisinde bitireceklerini iddia etmelerine rağmen... Gel zaman git zaman bir arpa boyu yol alamadıkları sorulunca da dolar kurunu, elektrik fiyatlarını filan bahane ettiler... EPDK'dan yeniden süre uzatımı istediler. En sonunda da EPDK üretim lisanslarını iptal etti. Geçen yıl olan bu hadiseden sonra Ciner EPDK'nın kararının yürütmesinin durdurulması için dava açtı. Dava da aleyhine sonuçlandı.

Peki şimdi ne olacak?

Artık elektrik üretimi de ticareti de yapamazlar. Yeni bir şirkete ortak olamazlar ve hisse alamazlar.

Lisans iptalinin tali sonuçlarından biri de hissedarların sektörde yasaklı hale gelmesi...

Konya Ilgın A.Ş. sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olan tüm gerçek ve tüzel kişiler ile Konya Ilgın'ın Yönetim Kurulu üyeleri, lisansın iptal edilmesini takip eden üç yıl süreyle elektrik piyasasından yasaklı sayılıyor.

Şu anda şirketin yönetiminde yer alan isimlerin birkaçı Park Elektrik'te de görevde... Onlar ne olacak bilmiyorum.

Gelelim zarara...

Enerji uzmanlarının hesabına göre, Ciner Grubu'nun çivi çakmadığı santralin ülkenin ithalat faturasına zararı 42 milyar liradan fazla... Şöyle ki, 500 megavatlık bir kömür santralinin 8.500 saat çalıştığı belirtiliyor. 1 yılda bu tip bir santralin 4 milyon kwh elektrik ürettiği söyleniyor. 9 yılda üretime başlanılmaması nedeniyle yaklaşık 42-43 milyar liralık bir ithalat faturasının doğduğu vurgulanıyor.

Düşünsenize bunlar milli servet...

Konya Ilgın'daki linyit sahası, MTA tarafından 1980'lerde yapılan sondajlarla keşfedilmişti. Sahanın işletme hakkı Amerikan North American Coal Company'deydi.

2011'de Ciner sahayı devralmıştı. 2019'da oradan kömür çıkartmaya başlamıştı. Bakalım, o saha Türkiye'de yatırım taahhüdünü yerine getirmeyen şirkette kalacak mı?"