Gençler ve çocuklar arasında büyük tehlike! "Tas tıraşı" suça mı özendiriyor? | Cinayetlerde ortak nokta!

Tas traşı olarak bilinen, yanları sıfıra vurulmuş ve üstü uzun bırakılan saç modeli, son yıllarda özellikle gençler arasında oldukça yaygın hale gelmiş durumda. Türkiye’de gündemden düşmeyen suça sürüklenen çocuk olaylarında ise ortak nokta olarak göze çarpıyor. Uzmanlar, “Bu saç modeli bir akıma dönüşmüş. Gelecek umudu olmayan çocuklar bir kültüre ait olmak istiyor. Tas tıraşını kabadayı olma yolunda ilerleyen bir simge olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Saçın yanlarının ve arkasının tamamen kazıtıldığı, üst kısmın ise uzun bırakıldığı bu kesim tarzı; kimi gençler için bir moda tercihi, kimi uzmanlara göre ise alt kültüre ve suç özentiliğine dair bir işaret. Toplumda oluşan genel kanaat, genç yaşta suça karışanların büyük bölümünün bu saç modelini tercih ettiği yönünde. Özellikle medyada yer bulan adli vakalarda, 'tas traşı' dikkat çeken ortak noktalardan biri oluyor. Ahmet Minguzzi'nin ölümüne yol açan B.B ve U.B, Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i öldüren Ayberk Kurtuluş, Temmuz'da Diyarbakır'da 9 gün arayla öldürülen 22 yaşındaki İlayda Alkaş ve 3 aylık hamile olan 19 yaşındaki Helin Eren'in yakın arkadaş olan katilleri Cemal Alpaslan ve Siyabend Şeker, Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi motokurye Samet Özgül'ü boğazından bıçaklayarak öldüren Halil İbrahim Demirci ve İstanbul Eyüpsultan'da öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan'ın öğrencisi olan katil zanlısı Y.K. Bu örneklerin hepsinin ortak özelliği 'tas tıraşı' adı verilen saç modelini tercih etmeleri.

"SUÇ KÜLTÜRÜ İLE İLİŞKİLİ OLABİLİR"

Diğer yandan madde kullanımının yaygın, suç oranının yüksek olduğu semtlerde de gençlerin, alt tarafların kısa kesildiği üstlerin ise uzun bırakıldığı bu saç modeline yoğun ilgi gösterdiği göze çarpıyor. Uzmanlar bu saç kesimine sahip herkesin potansiyel suçlu olacağını söylemenin yanlış olacağının altını çizerek, "Saç modelleri ve dış görünüş sembolik anlam taşıyabilir, suç ve suç alt kültürleriyle ilişkili olabilir" diyor.

"BİREYİN KENDİNİ İFADE ETME BİÇİMİDİR"

Tek başına saç modelinin bir kişinin suç işleyeceğini veya suça eğilimli olduğunu bilimsel olarak göstermeyeceğini ifade eden Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Neslihan İnal, "Tüm dünyada suç çetelerinin sembolleri, işledikleri suça göre değişen tarzları ya da simgeleri vardır. Bazı çetelerin üyeleri, saç modeli, dövme, kıyafet kodu gibi görsel işaretlerle grup aidiyetlerini gösterir. Ergenlikte saç modeli bireyin kendini ifade etme biçimidir. Şiddet temelli bu suçları işleyenlere baktığımızda her birinin dövmeli oluşu ve 'tas tıraşı' denilen saç modelini tercih etmesi dikkate alınması gereken bir benzerlik. Bu tesadüf olamaz. Bu saç modelinin alt kültürde bir şekilde simge olduğunu düşünmeliyiz. Bir gruba ait olabilmeniz için dış görünüş 'Ben sizlerdenim' demenin bir yoludur" dedi.

EL SALVADOR'DA YASAKLANDI

Benzer tartışmalar dünya genelinde de yaşanıyor. Orta Amerika ülkesi El Salvador'da hükümet, suç kültürünü çağrıştırdığı gerekçesiyle 'Edgar' adı verilen saç modelini devlet okullarında yasakladı. Eğitim Bakanlığı'nın getirdiği yeni kurallara göre öğrenciler sadece belirli saç kesimlerini kullanabilecek. Başkan Nayib Bukele'nin çetelerle mücadele stratejilerinin bir parçası olarak değerlendirilen bu hamle, okullarda disiplinin güçlendirilmesi amacı taşıyor.

"ÜRKÜTÜCÜ GÖRÜNME İSTEĞİ"

Hürriyet'te yer alan habere göre, "Suçlu profillerine bakıldığında ortak bir imaj görülmesi ve bunun gençler arasında yayılması 'korkutucu ve caydırıcı' görünme isteğini de gösterir" diyen Prof. Dr. Neslihan İnal, şunları söyledi: "Amacımız suç oranının gençler arasında artmasının, suç işlemenin ticaret haline gelmesinin, bazı suçların kariyer olarak görülmesinin nedenselliğini araştırıp buna dur demek ve önlem almaksa; belli saç şekli, dövme gibi sembolleri benimseyen gençlerin neden suça yakın durduklarını iyi analiz etmemiz gerekiyor. Burada belli bir kimlik, aidiyet, kabul görme ve oradan maddi gelir sağlama gibi bir çaba söz konusu olabilir."

"ALT KÜLTÜRDE SIK GÖRÜLÜYOR"

Uluslararası yayınları inceleyip saç tipiyle suça yatkınlık arasında bağ kuran bir akademik çalışmaya rastlamadığını ifade eden İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Alkan, "Günümüzde çetelerde ve ergenlerde tek model saç tıraşı gördüğümüz de bir gerçek ve bu çalışılmaya değer bir konu. Bu model bir alt kültür içerisinde daha sık görülüyor. Bu topluluklar içinde moda değişkendir. Daha önce de Neo-Naziler ve dazlaklık alt kültürde simgeleşmişti" ifadelerini kullandı.

"TARZ OLARAK GÖRÜYORLAR"

Bazı berberlerin ifadesine göre, günümüzde gelen her 10 gençten 7'si bu tıraşı istiyor. Berberler bu tarzın artık sadece bir saç kesimi değil, bir 'kimlik ifadesi' haline geldiğini söylüyor. Özellikle sokak kültürünün etkili olduğu bölgelerde bu tıraş neredeyse bir 'geçiş ritüeli' gibi benimsenmiş durumda.

