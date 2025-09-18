Gençler ve çocuklar arasında büyük tehlike! "Tas tıraşı" suça mı özendiriyor? | Cinayetlerde ortak nokta!

Saçın yanlarının ve arkasının tamamen kazıtıldığı, üst kısmın ise uzun bırakıldığı bu kesim tarzı; kimi gençler için bir moda tercihi, kimi uzmanlara göre ise alt kültüre ve suç özentiliğine dair bir işaret. Toplumda oluşan genel kanaat, genç yaşta suça karışanların büyük bölümünün bu saç modelini tercih ettiği yönünde. Özellikle medyada yer bulan adli vakalarda, 'tas traşı' dikkat çeken ortak noktalardan biri oluyor. Ahmet Minguzzi'nin ölümüne yol açan B.B ve U.B, Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i öldüren Ayberk Kurtuluş, Temmuz'da Diyarbakır'da 9 gün arayla öldürülen 22 yaşındaki İlayda Alkaş ve 3 aylık hamile olan 19 yaşındaki Helin Eren'in yakın arkadaş olan katilleri Cemal Alpaslan ve Siyabend Şeker, Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi motokurye Samet Özgül'ü boğazından bıçaklayarak öldüren Halil İbrahim Demirci ve İstanbul Eyüpsultan'da öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan'ın öğrencisi olan katil zanlısı Y.K. Bu örneklerin hepsinin ortak özelliği 'tas tıraşı' adı verilen saç modelini tercih etmeleri.
"SUÇ KÜLTÜRÜ İLE İLİŞKİLİ OLABİLİR"
Diğer yandan madde kullanımının yaygın, suç oranının yüksek olduğu semtlerde de gençlerin, alt tarafların kısa kesildiği üstlerin ise uzun bırakıldığı bu saç modeline yoğun ilgi gösterdiği göze çarpıyor. Uzmanlar bu saç kesimine sahip herkesin potansiyel suçlu olacağını söylemenin yanlış olacağının altını çizerek, "Saç modelleri ve dış görünüş sembolik anlam taşıyabilir, suç ve suç alt kültürleriyle ilişkili olabilir" diyor.
"BİREYİN KENDİNİ İFADE ETME BİÇİMİDİR"
Tek başına saç modelinin bir kişinin suç işleyeceğini veya suça eğilimli olduğunu bilimsel olarak göstermeyeceğini ifade eden Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Neslihan İnal, "Tüm dünyada suç çetelerinin sembolleri, işledikleri suça göre değişen tarzları ya da simgeleri vardır. Bazı çetelerin üyeleri, saç modeli, dövme, kıyafet kodu gibi görsel işaretlerle grup aidiyetlerini gösterir. Ergenlikte saç modeli bireyin kendini ifade etme biçimidir. Şiddet temelli bu suçları işleyenlere baktığımızda her birinin dövmeli oluşu ve 'tas tıraşı' denilen saç modelini tercih etmesi dikkate alınması gereken bir benzerlik. Bu tesadüf olamaz. Bu saç modelinin alt kültürde bir şekilde simge olduğunu düşünmeliyiz. Bir gruba ait olabilmeniz için dış görünüş 'Ben sizlerdenim' demenin bir yoludur" dedi.