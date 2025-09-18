Gençler ve çocuklar arasında büyük tehlike! "Tas tıraşı" suça mı özendiriyor? | Cinayetlerde ortak nokta!

EL SALVADOR'DA YASAKLANDI Benzer tartışmalar dünya genelinde de yaşanıyor. Orta Amerika ülkesi El Salvador'da hükümet, suç kültürünü çağrıştırdığı gerekçesiyle 'Edgar' adı verilen saç modelini devlet okullarında yasakladı. Eğitim Bakanlığı'nın getirdiği yeni kurallara göre öğrenciler sadece belirli saç kesimlerini kullanabilecek. Başkan Nayib Bukele'nin çetelerle mücadele stratejilerinin bir parçası olarak değerlendirilen bu hamle, okullarda disiplinin güçlendirilmesi amacı taşıyor.

"ÜRKÜTÜCÜ GÖRÜNME İSTEĞİ" Hürriyet'te yer alan habere göre, "Suçlu profillerine bakıldığında ortak bir imaj görülmesi ve bunun gençler arasında yayılması 'korkutucu ve caydırıcı' görünme isteğini de gösterir" diyen Prof. Dr. Neslihan İnal, şunları söyledi: "Amacımız suç oranının gençler arasında artmasının, suç işlemenin ticaret haline gelmesinin, bazı suçların kariyer olarak görülmesinin nedenselliğini araştırıp buna dur demek ve önlem almaksa; belli saç şekli, dövme gibi sembolleri benimseyen gençlerin neden suça yakın durduklarını iyi analiz etmemiz gerekiyor. Burada belli bir kimlik, aidiyet, kabul görme ve oradan maddi gelir sağlama gibi bir çaba söz konusu olabilir."

Gençler ve çocuklar arasında büyük tehlike! ʺTas tıraşıʺ suça mı özendiriyor? | Cinayetlerde ortak nokta! (takvim foto arşiv)

Uluslararası yayınları inceleyip saç tipiyle suça yatkınlık arasında bağ kuran bir akademik çalışmaya rastlamadığını ifade eden İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Alkan, "Günümüzde çetelerde ve ergenlerde tek model saç tıraşı gördüğümüz de bir gerçek ve bu çalışılmaya değer bir konu. Bu model bir alt kültür içerisinde daha sık görülüyor. Bu topluluklar içinde moda değişkendir. Daha önce de Neo-Naziler ve dazlaklık alt kültürde simgeleşmişti" ifadelerini kullandı.





Bazı berberlerin ifadesine göre, günümüzde gelen her 10 gençten 7'si bu tıraşı istiyor. Berberler bu tarzın artık sadece bir saç kesimi değil, bir 'kimlik ifadesi' haline geldiğini söylüyor. Özellikle sokak kültürünün etkili olduğu bölgelerde bu tıraş neredeyse bir 'geçiş ritüeli' gibi benimsenmiş durumda.

