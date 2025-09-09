Ankara Pursaklar'da yine kan donduran olay! 15 yaşındaki Fatih akranı tarafından öldürüldü
Suça itilen çocuklar Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti sonrasında çok konuşulurken peş peşe gelen cinayet haberlerine bir yenisi daha eklendi. Ankara Pursaklar'da 15 yaşındaki Fatih Acacı, yaşıtı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, 7 Eylül akşamı Yunus Emre Caddesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 15 yaşındaki Fatih Acacı, yaşıtı D.G. tarafından bilinmeyen nedenden dolayı bıçaklı saldırıya uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Fatih Acacı, sevk edildiği hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Saldırıyı gerçekleştiren D.G. ise yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, arkadaşlarınca cinayeti 'kız meselesi' nedeniyle işlediği iddia edildi.
Vefat eden Acacı'nın ise bugün Pursaklar'da toprağa verileceği aktarıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.