Ankara Pursaklar'da yine kan donduran olay! 15 yaşındaki Fatih akranı tarafından öldürüldü

Suça itilen çocuklar Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti sonrasında çok konuşulurken peş peşe gelen cinayet haberlerine bir yenisi daha eklendi. Ankara Pursaklar'da 15 yaşındaki Fatih Acacı, yaşıtı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 15:25

Olay, 7 Eylül akşamı Yunus Emre Caddesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 15 yaşındaki Fatih Acacı, yaşıtı D.G. tarafından bilinmeyen nedenden dolayı bıçaklı saldırıya uğradı.

Ankara'da bir ay içinde ikinci akran cinayeti (İHA) Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Fatih Acacı, sevk edildiği hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.