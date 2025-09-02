Hilal Özdemir cinayeti infial oldu: Uzmanı olayın altında yatan gerçekleri TAKVİM'e açıkladı!

24 suç kaydı olan Ayberk Kuruluş, Boğaziçi Üniversite'nin kampüsündeki kafede kız arkadaşı Hilal Özdemir'i silahla katletti. Üniversite, ''Aramaya yetkimiz yoktu'' dedi. Psikolog Yeliz Arda, Takvim'e olayın altında yatan gerçekleri açıkladı. Arda, ''Ergenlik çağındaki gençler,zihinsel ve duygusal gelişimlerini henüz tamamlamamış oluyor. Bu nedenle doğruyu yanlışı analiz etme, sağlıklı karar verme becerileri tam gelişmediğinden kolaylıkla manipüle edilebiliyor. Aileler çocuklarını anlamaya, onların duygusal ihtiyaçlarına kulak vermeye gayret etsin'' ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025

İstanbul Sarıyer'de Türkiye'yi yasa boğan bir vahşet yaşandı. Henüz 15 yaşındaki Hilal Özdemir, erkek arkadaşı Ayberk Kurtuluş tarafından Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde kurşunlanarak katledildi. Katil, cinayetin ardından aynı silahla intihar etti. Hilal Özdemir (Takvim.com.tr)

Saldırganın, güvenlik görevlilerine "düğüne geldim" diyerek kampüse iki kez rahatça girdiği ve kendisine arama yapılmadığı ortaya çıktı. Polis kayıtlarında 24 ayrı suçtan sabıkası bulunan Kurtuluş'un, kuru sıkıdan bozma bir silah kullandığı belirlendi. Türkiye'yi sarsan cinayet (Takvim.com.tr)

Boğaziçi Üniversitesi, failin etkinliğe davetiyesiyle geldiğini, güvenlik görevlilerinin araç içi arama veya üst arama yetkisi bulunmadığını açıkladı. 'SORUMLULUK AİLEDE' TAKVİM cinayetin altında yatan nedenleri Arel Üniversitesi PDR Müdürü Psikolog Yeliz Arda'ya sordu. Arda, anne ve babaların kulağına küpe olacak tespitlerde bulundu: Hilal Özdemir (Takvim.com.tr) Özelikle 13 yaşından itibaren 18-25 yaşlarına kadar ergenlik devam eder. Ergenlik süresince muhakeme, karar verme ve tehlikeleri algılama gelişimi tam olarak oluşmaz. Gençler, kendilerine yöneltilecek tehlikeyi algılayamayabilir, doğru karar veremeyebilir. Karar aldıktan sonra da kolaylıkla paylaşma ya da yayma eğiliminde olabilir. Ancak karşısındaki kişinin ne kadar tehlikeli olabileceğini analiz etmekte zayıf kalır. Aileler lütfen çocuklarını anlamaya, onların duygusal ihtiyaçlarına kulak vermeye gayret etsinler. Çocuklarını eğitimle desteklesinler, bilimin ışığından uzaklaştırmasınlar. Kendi hayatlarında doğru karar verebilmeleri, kötü niyetli insanları ayırt edebilmeleri için güçlenmeleri, özgüvenli olmaları şart. Psikolojik sağlamlık bu noktada çok önemli.