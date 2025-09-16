PODCAST CANLI YAYIN

CHP'de "gırtlak" butlan! Önce partililer sonra fondaşlar birbirine girdi... "Dedikoducular" | Durumları üçüncü sayfa haberlerinden hallice

Hileli kongresi iptal edilen, şaibeli kurultayının iptal davası ertelenen CHP'de iç savaş yaşanıyor. 6 Ok rozeti taşıyanlar okları birbirine atmaktan geri durmuyor, parti içindeki güç savaşında ağza alınmayacak sözler sarf ediliyor. Parti içindeki şiddetlik geçimsizlik fondaşları da isyan noktasına getirdi. CHP içindeki durumu "üçüncü sayfa haberleri" olarak tanımlayan Yılmaz Özdil, "Romantizm fırtınasıyla başlamıştı, sevişerek evlenmişlerdi, şiddetli geçimsizlikle son buldu, evde cam çerçeve iniyor..." dedi. Özdil'in fondaş yoldaşlarına "Üzgün rolü yapan dedikoducular" demesi dikkat çekti.

Kongre ve kurultaylarda Ekrem İmamoğlu ve çekirdek ekibinin yol açtığı şaibelerle mahkemelik olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde kriz, kaos ve iç çekişme tavan yaptı.

İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve kurultay davasının 24 Ekim'e ertelenmesiyle gelişen süreçte parti bölünme noktasına geldi.

İlçe kongrelerinde yumruklar havada uçuştu, CHP'nin zıt kutup başları birbirlerine yönelik ağza alınmayacak sözler sarf etti.
GÜRSEL TEKİN: ÖZGÜR ÖZEL'E HAKKIM HARAM OLSUN

Özgür Çelik'in görevden alınmasıyla mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin, Özgür Özel'e ateş püskürdü. "Hakkımı haram ediyorum. Beni kürsüde yuhalattınız" diyen Tekin, "Ben onun ağabeyiyim. Benim son uyarın olsun yoksa konuşmak zorunda kalırım" resti çekti.
ÖNCE İFTİRA ATTI SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, "Kılıçdaroğlu mutlak butlan için çok çalışıyor. Erdoğan'ın yakın çevresiyle görüşüyor" iftirası attı. Mahkemenin erteleme kararı sonrası Çetin, Kılıçdaroğlu'nu arayarak özür diledi.
KILIÇDAROĞLU ZEHİR ZEMBEREK

Bir süredir suskunluğunu koruyan Kılıçdaroğlu cephesi de topa girdi.

"Ahlaksızca iftiralarla baş başa kaldık" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "Kılıçdaroğlu partiye zarar vermemek için sustu. Yoksa söyleyeceği çok şey var" açıklamasını yaptı.
CHP'NİN GELDİĞİ SON DURUM... "ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK VAR"

Bölünme noktasına gelen CHP'nin içerisine düştüğü durum fondaşları da isyan ettirdi. SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, "CHP'de şiddetlik geçimsizlik var" başlıklı bir yazı kaleme aldı.


ÜÇÜNCÜ SAYFA HABERLERİNE VE KADIN PROGRAMLARINA BENZEDİ CHP

CHP'nin içindeki durumu "üçüncü sayfa haberleri" olarak tanımlayan Özdil yaşananları "gündüz kuşağındaki kadın programlarına" benzetti.
Özdil şu ifadeleri kullandı:


Romantizm fırtınasıyla başlamıştı, sevişerek evlenmişlerdi, şiddetli geçimsizlikle son buldu, evde cam çerçeve iniyor... Şimdi, herkes birbirinin kafasına vazo fırlatıyor, birbirlerinin suratını bile görmek istemiyorlar artık.

Nafaka ödememek için iftiralar atılıyor, takılar geri isteniyor, kaynanalar görümceler eltiler, adliye koridorlarında saç saça baş başa giriyor, muhalif medya desen, üzgün rolü yapan dedikoducu komşular gibi, dünürler arasında laf taşınıyor, birebin katılan yalanlar gırla gidiyor.

Olan, aileye oluyor, CHP'ye oluyor.


FONDAŞ YOLDAŞLARINA SALLADI

Özdil'in Tele1, Halk TV, Cumhuriyet gibi fondaş yoldaşlarına "Üzgün rolü yapan dedikoducu komşular" demesi dikkat çekti.

