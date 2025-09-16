CHP'de "gırtlak" butlan! Önce partililer sonra fondaşlar birbirine girdi... "Dedikoducular" | Durumları üçüncü sayfa haberlerinden hallice

Kongre ve kurultaylarda Ekrem İmamoğlu ve çekirdek ekibinin yol açtığı şaibelerle mahkemelik olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde kriz, kaos ve iç çekişme tavan yaptı.
İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve kurultay davasının 24 Ekim'e ertelenmesiyle gelişen süreçte parti bölünme noktasına geldi.
İlçe kongrelerinde yumruklar havada uçuştu, CHP'nin zıt kutup başları birbirlerine yönelik ağza alınmayacak sözler sarf etti.
GÜRSEL TEKİN: ÖZGÜR ÖZEL'E HAKKIM HARAM OLSUN
Özgür Çelik'in görevden alınmasıyla mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin, Özgür Özel'e ateş püskürdü. "Hakkımı haram ediyorum. Beni kürsüde yuhalattınız" diyen Tekin, "Ben onun ağabeyiyim. Benim son uyarın olsun yoksa konuşmak zorunda kalırım" resti çekti.
ÖNCE İFTİRA ATTI SONRA ÖZÜR DİLEDİ
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, "Kılıçdaroğlu mutlak butlan için çok çalışıyor. Erdoğan'ın yakın çevresiyle görüşüyor" iftirası attı. Mahkemenin erteleme kararı sonrası Çetin, Kılıçdaroğlu'nu arayarak özür diledi.
KILIÇDAROĞLU ZEHİR ZEMBEREK
Bir süredir suskunluğunu koruyan Kılıçdaroğlu cephesi de topa girdi.
"Ahlaksızca iftiralarla baş başa kaldık" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "Kılıçdaroğlu partiye zarar vermemek için sustu. Yoksa söyleyeceği çok şey var" açıklamasını yaptı.