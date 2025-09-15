Bay Kemal "Olağan" yolları kovalıyor! 21 Eylül'de şaibeyi aklamayacak... Kılıçdaroğlu ve Özel hangi CHP'li vekilin evinde görüşecek?







KILIÇDAROĞLU MESAJI VERDİ: PARTİYE ZARAR VERMEMEK İÇİN SUSTUM KONUŞACAĞIM ÇOK ŞEY VAR



Duruşmayı evinden takip eden Kemal Kılıçdaroğlu, erteleme kararı sonrası çalışma ofisine geçti. Burada Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "ahlaksızca iftiralarla baş başa kaldık" diyerek CHP Genel Merkezi ve fondaş medyayı topa tuttu.



"Mutlak butlan davasını açan biz değiliz" diyerek şikayetçi olan CHP'li delegeleri işaret eden Çelik, "Kılıçdaroğlu partiye zarar vermemek için sustu. Yoksa söyleyeceği çok şey var" ifadelerini kullandı.



"DAVA NEREYE GİDER BİZİM MESELEMİZ DEĞİL"



Kılıçdaroğlu'nun "mutlak butlanla" ilgili bir beklentisi ve değerlendirmesi olmayacağını bildiren Çelik, "Dava nereye gider o bizim meselemiz değil" şeklinde konuştu.