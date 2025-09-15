Bay Kemal "Olağan" yolları kovalıyor! 21 Eylül'de şaibeyi aklamayacak... Kılıçdaroğlu ve Özel hangi CHP'li vekilin evinde görüşecek?

Mahkeme, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi ve Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesine müzekkere yazarak karar ve gerekçeli kararının dosyaya kazandırılmasına hükmetti.
TÜM DELEGELERİN İSİM LİSTESİ İSTENDİ
Ayrıca mahkeme, CHP'den 21 Eylül'de yapılacağı belirtilen olağanüstü kurultayına ilişkin delege listesinin birleştirme tutanaklarının seçimde oy kullanan ve kullanmayan seçime katılan katılmayan tüm delegelerin isim listesinin istenmesine ve İstanbul il kongresinde seçime katılan, katılmayan, oy kullanan kullanmayan delege listesinin istenmesine karar verdi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Duruşma, 24 Ekim 2025 Cuma gününe ertelendi.
Davacı vekili Onur Yusuf Üregen, kurultayda oylamaya hile karıştırıldığını ve tam kanunsuzluk hali olduğunu belirtip "mutlak butlan" talep ederken, Kılıçdaroğlu'nun tedbiren görevi devralmasını istedi.
KILIÇDAROĞLU MESAJI VERDİ: PARTİYE ZARAR VERMEMEK İÇİN SUSTUM KONUŞACAĞIM ÇOK ŞEY VAR
Duruşmayı evinden takip eden Kemal Kılıçdaroğlu, erteleme kararı sonrası çalışma ofisine geçti. Burada Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "ahlaksızca iftiralarla baş başa kaldık" diyerek CHP Genel Merkezi ve fondaş medyayı topa tuttu.
"Mutlak butlan davasını açan biz değiliz" diyerek şikayetçi olan CHP'li delegeleri işaret eden Çelik, "Kılıçdaroğlu partiye zarar vermemek için sustu. Yoksa söyleyeceği çok şey var" ifadelerini kullandı.
"DAVA NEREYE GİDER BİZİM MESELEMİZ DEĞİL"
Kılıçdaroğlu'nun "mutlak butlanla" ilgili bir beklentisi ve değerlendirmesi olmayacağını bildiren Çelik, "Dava nereye gider o bizim meselemiz değil" şeklinde konuştu.