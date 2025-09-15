PODCAST CANLI YAYIN

Bay Kemal "Olağan" yolları kovalıyor! 21 Eylül'de şaibeyi aklamayacak... Kılıçdaroğlu ve Özel hangi CHP'li vekilin evinde görüşecek?

CHP'nin şaibeli kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi. 21 Eylül'de ise CHP'nin olağanüstü kurultayı var. Ertelenen davadan "mutlak butlan" çıkarsa olağanüstü kurultay da hükümsüz sayılacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şaibeyi aklamamak için olağanüstü kurultaya katılmayacağı beklenirken Kasım 2025'teki olağan kurultay takvimini beklediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu cephesinin "Mutlak butlan davasını açan biz değiliz. Dava nereye gider o bizim meselemiz değil" mesajı vermesinin altında da "olağan yolla gelme" hazırlıkları olduğu söyleniyor. Bir yandan da Ankara kulisleri oldukça hareketli... Takvim.com.tr Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay öncesi Ankara'da CHP'li bir milletvekilinin evinde görüşeceği bilgisine ulaştı.

Giriş Tarihi:
Bay Kemal "Olağan" yolları kovalıyor! 21 Eylül'de şaibeyi aklamayacak... Kılıçdaroğlu ve Özel hangi CHP'li vekilin evinde görüşecek?
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi ve Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesine müzekkere yazarak karar ve gerekçeli kararının dosyaya kazandırılmasına hükmetti.

TÜM DELEGELERİN İSİM LİSTESİ İSTENDİ

Ayrıca mahkeme, CHP'den 21 Eylül'de yapılacağı belirtilen olağanüstü kurultayına ilişkin delege listesinin birleştirme tutanaklarının seçimde oy kullanan ve kullanmayan seçime katılan katılmayan tüm delegelerin isim listesinin istenmesine ve İstanbul il kongresinde seçime katılan, katılmayan, oy kullanan kullanmayan delege listesinin istenmesine karar verdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma, 24 Ekim 2025 Cuma gününe ertelendi.

Davacı vekili Onur Yusuf Üregen, kurultayda oylamaya hile karıştırıldığını ve tam kanunsuzluk hali olduğunu belirtip "mutlak butlan" talep ederken, Kılıçdaroğlu'nun tedbiren görevi devralmasını istedi.




KILIÇDAROĞLU MESAJI VERDİ: PARTİYE ZARAR VERMEMEK İÇİN SUSTUM KONUŞACAĞIM ÇOK ŞEY VAR

Duruşmayı evinden takip eden Kemal Kılıçdaroğlu, erteleme kararı sonrası çalışma ofisine geçti. Burada Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "ahlaksızca iftiralarla baş başa kaldık" diyerek CHP Genel Merkezi ve fondaş medyayı topa tuttu.

"Mutlak butlan davasını açan biz değiliz" diyerek şikayetçi olan CHP'li delegeleri işaret eden Çelik, "Kılıçdaroğlu partiye zarar vermemek için sustu. Yoksa söyleyeceği çok şey var" ifadelerini kullandı.

"DAVA NEREYE GİDER BİZİM MESELEMİZ DEĞİL"

Kılıçdaroğlu'nun "mutlak butlanla" ilgili bir beklentisi ve değerlendirmesi olmayacağını bildiren Çelik, "Dava nereye gider o bizim meselemiz değil" şeklinde konuştu.




21 EYLÜL'DEKİ OLAĞANÜSTÜ KURULTAYIN HİÇBİR HÜKMÜ YOK

Öte yandan 24 Ekim'e ertelenen şaibeli kurultay davasında alınacak mutlak butlan kararı CHP'nin 21 Eylül'de yapacağı olağanüstü kurultayı da boşa çıkaracak.

KILIÇDAROĞLU ŞAİBEYİ AKLAMAMAK İÇİN KATILMAYACAK

CHP şaibeden kurtulmak için olağanüstü kurultay yapıyor. Kılıçdaroğlu aday olması durumunda 4-5 Kasım 2023'teki kurultay şaibeleri otomatik olarak kabullenmiş olur.



39. OLAĞAN KURULTAYI BEKLİYOR

Durumun farkında olan Bay Kemal, 21 Eylül'deki kurultay için herhangi bir adaylık planı yapmadığı, Kasım 2025'teki olağan kurultay takvimini beklediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu cephesinin "Mutlak butlan davasını açan biz değiliz. Dava nereye gider o bizim meselemiz değil" şeklinde mesaj vermesinin altında da bu gerçeklik yatıyor.

24 Ekim'de görülecek dava ile eş güdümlü olarak CHP'nin olağan kurultay takvimi 5 Kasım gibi tamamlanmış olacak. Takip eden hafta sonu yani 8-9 Kasım gibi kurultayın icra edilmesi bekleniyor.





KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL HANGİ VEKİLİN EVİNDE GÖRÜŞECEK?

Ankara kulislerinde yankılanan bir diğer konu ise Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay öncesi Ankara'da CHP'li bir milletvekilinin evinde görüşeceği yönünde.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen gazeteci Gürbüz Evren de "Bu hafta, Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu bir milletvekilinin evinde görüşecekler" paylaşımında bulundu.


