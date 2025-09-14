PODCAST CANLI YAYIN

CHP'de "kurultay" davası öncesi yumruklar konuştu! Esenyurt İlçe Kongresi karıştı: "Gürsel Tekin" kavgası

CHP'de kurultaya iptal davası öncesi sular durulmuyor... Esenyurt’ta gerçekleştirilen CHP İlçe Kongresi, gergin anlara sahne oldu. İki adayın destekçileri arasında sözlü atışmalarla başlayan tartışma, "İl başkanlığına atanan kayyıma ses çıkartmayıp, Gürsel Tekin resimleri paylaşarak arkadan iş yapıyorsunuz" sözü üzerine yumruklu kavgaya dönüştü. Bilindiği üzere CHP'nin İstanbul İl Kongresi oylamaya hile karıştırıldığı gerekçesiyle iptal edilmiş, Özgür Çelik grevden alınıp mahkeme kararıyla Gürsel Tekin göreve getirilmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde "kurultaya iptal" davası öncesi gerilim had safhada.

Genel Merkez'de "mutlak butlan" korkusu yaşanırken İstanbul İl Kongresi'nin iptaliyle gelişen süreçte parti bölünme noktasına geldi.

CHP Esenyurt İlçe Kongresinde kavga kamerada

CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı Kongresi'nde Özgür Çelik destekçileri ile Gürsel Tekin destekçileri birbirine girdi.



Taraflardan birinin "İl başkanlığına atanan kayyıma ses çıkartmayıp, Gürsel Tekin resimleri paylaşarak arkadan iş yapıyorsunuz" demesi üzerine tekmeli yumruklu kavga çıktı.



YARALANANLAR VAR

Olay yerine bir çok polis ekibi sevk edildi. Çıkan arbedede yaralananların olduğu öğrenildi. Polis, tarafları ayırarak salon çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Olaylar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÜRSEL TEKİN'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E: BEN ONUN AĞABEYİYİM, HAKKIM HARAM OLSUN

Öte yandan İl Kongresinin iptali sonrası mahkeme kararıyla göreve başlayan Gürsel Tekin, kendisini yuhalatan Genel Başkan Özgür Özel'e ateş püskürdü.

Tekin, "Ben hiçbir yere kaçmayacağım, korkum yok. Özgür Özel'e hakkımı haram ediyorum. Beni kürsüde yuhalattınız ayıptır." ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin'in "Benim son uyarın olsun yoksa konuşmak zorunda kalırım" diyerek Genel Merkez'e yaptığı üstü kapalı uyarı ve Özgür Özel için "Ben onun ağabeyiyim" demesi dikkatlerden kaçmadı.

