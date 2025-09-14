CHP'de "kurultay" davası öncesi yumruklar konuştu! Esenyurt İlçe Kongresi karıştı: "Gürsel Tekin" kavgası





GÜRSEL TEKİN'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E: BEN ONUN AĞABEYİYİM, HAKKIM HARAM OLSUN



Öte yandan İl Kongresinin iptali sonrası mahkeme kararıyla göreve başlayan Gürsel Tekin, kendisini yuhalatan Genel Başkan Özgür Özel'e ateş püskürdü.



Tekin, "Ben hiçbir yere kaçmayacağım, korkum yok. Özgür Özel'e hakkımı haram ediyorum. Beni kürsüde yuhalattınız ayıptır." ifadelerini kullandı.



Gürsel Tekin'in "Benim son uyarın olsun yoksa konuşmak zorunda kalırım" diyerek Genel Merkez'e yaptığı üstü kapalı uyarı ve Özgür Özel için "Ben onun ağabeyiyim" demesi dikkatlerden kaçmadı.

