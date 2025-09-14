CHP'de "kurultay" davası öncesi yumruklar konuştu! Esenyurt İlçe Kongresi karıştı: "Gürsel Tekin" kavgası

Cumhuriyet Halk Partisi'nde "kurultaya iptal" davası öncesi gerilim had safhada.
Genel Merkez'de "mutlak butlan" korkusu yaşanırken İstanbul İl Kongresi'nin iptaliyle gelişen süreçte parti bölünme noktasına geldi.
CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı Kongresi'nde Özgür Çelik destekçileri ile Gürsel Tekin destekçileri birbirine girdi.
Taraflardan birinin "İl başkanlığına atanan kayyıma ses çıkartmayıp, Gürsel Tekin resimleri paylaşarak arkadan iş yapıyorsunuz" demesi üzerine tekmeli yumruklu kavga çıktı.
YARALANANLAR VAR
Olay yerine bir çok polis ekibi sevk edildi. Çıkan arbedede yaralananların olduğu öğrenildi. Polis, tarafları ayırarak salon çevresinde güvenlik önlemleri aldı.
Olaylar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.