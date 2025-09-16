Yılmaz Özdil'den CHP’ye bombardıman: Üçüncü sayfa haberlerine döndü

Hileli kongresi iptal edilen, şaibeli kurultayının iptal davası ertelenen CHP'de iç savaş yaşanıyor. 6 Ok rozeti taşıyanlar okları birbirine atmaktan geri durmuyor, parti içindeki güç savaşında ağza alınmayacak sözler sarf ediliyor. Parti içindeki şiddetlik geçimsizlik fondaşları da isyan noktasına getirdi. CHP içindeki durumu "üçüncü sayfa haberleri" olarak tanımlayan Yılmaz Özdil, "Romantizm fırtınasıyla başlamıştı, sevişerek evlenmişlerdi, şiddetli geçimsizlikle son buldu, evde cam çerçeve iniyor..." dedi. Özdil'in fondaş yoldaşlarına "Üzgün rolü yapan dedikoducular" demesi dikkat çekti.