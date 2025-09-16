PODCAST CANLI YAYIN

Yılmaz Özdil'den CHP’ye bombardıman: Üçüncü sayfa haberlerine döndü

Hileli kongresi iptal edilen, şaibeli kurultayının iptal davası ertelenen CHP'de iç savaş yaşanıyor. 6 Ok rozeti taşıyanlar okları birbirine atmaktan geri durmuyor, parti içindeki güç savaşında ağza alınmayacak sözler sarf ediliyor. Parti içindeki şiddetlik geçimsizlik fondaşları da isyan noktasına getirdi. CHP içindeki durumu "üçüncü sayfa haberleri" olarak tanımlayan Yılmaz Özdil, "Romantizm fırtınasıyla başlamıştı, sevişerek evlenmişlerdi, şiddetli geçimsizlikle son buldu, evde cam çerçeve iniyor..." dedi. Özdil'in fondaş yoldaşlarına "Üzgün rolü yapan dedikoducular" demesi dikkat çekti.

Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz!
Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: İş insanı Murat Korkmaz ve eşi hayatını kaybetti
Antalya Akseki’de trafik kazası: 8 yaralı
