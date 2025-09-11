Mehmet Şakir Can kimdir, kaç yaşında, nereli? Can Holding yöneticisi Mehmet Şakir Can biyografi bilgileri

11 Eylül 2025 itibarıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mehmet Şakir Can'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturma, holding bünyesindeki şirketler üzerinden vergi kaçakçılığı ve kara para aklama iddialarını gündeme taşıdı.