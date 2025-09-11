PODCAST CANLI YAYIN

Mehmet Şakir Can kimdir, kaç yaşında, nereli? Can Holding yöneticisi Mehmet Şakir Can biyografi bilgileri

Can Holding’e yönelik başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alan Mehmet Şakir Can, merak konusu oldu. Peki Can Holding yöneticisi Mehmet Şakir Can kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte biyografi bilgileri ve hakkında merak edilenler.

Giriş Tarihi:
Mehmet Şakir Can kimdir, kaç yaşında, nereli? Can Holding yöneticisi Mehmet Şakir Can biyografi bilgileri

11 Eylül 2025 itibarıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mehmet Şakir Can'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturma, holding bünyesindeki şirketler üzerinden vergi kaçakçılığı ve kara para aklama iddialarını gündeme taşıdı.

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

Mehmet Şakir Can Kimdir?

1977 doğumlu olan Mehmet Şakir Can, 2025 yılı itibarıyla 48 yaşındadır. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde ikamet eden Can'ın doğum yeriyle ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır.

Mehmet Kenan Tekdağ kimdir, kaç yaşında? Can Holding yöneticilerinden Kenan Tekdağ’ın biyografisi…Mehmet Kenan Tekdağ kimdir, kaç yaşında? Can Holding yöneticilerinden Kenan Tekdağ’ın biyografisi…
Mehmet Kenan Tekdağ kimdir, kaç yaşında? Can Holding yöneticilerinden Kenan Tekdağ’ın biyografisi…

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

Mehmet Can, Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı ile İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı olarak görev almaktadır. Can Holding Enerji Grubu Başkanı olan Can, holding bünyesinde enerji, perakende, turizm, gıda, sağlık, inşaat ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren birçok şirketin yönetim kurullarında başkanlık ve üyelik yapmaktadır.

Habertürk, Show TV, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji dahil 121 şirkete kayyum atandı!
Can holding sahibi Kemal Can kimdir, neden gözaltına alındı? Kemal Can kaç yaşında, aslen nereli?Can holding sahibi Kemal Can kimdir, neden gözaltına alındı? Kemal Can kaç yaşında, aslen nereli?
Can holding sahibi Kemal Can kimdir, neden gözaltına alındı? Kemal Can kaç yaşında, aslen nereli?

Son dakika: Can Holdinge yapılan operasyonda flaş! Bilgi Üniversitesi de TMSFye geçtiSon dakika: Can Holdinge yapılan operasyonda flaş! Bilgi Üniversitesi de TMSFye geçti
Son dakika: Can Holding'e yapılan operasyonda flaş! Bilgi Üniversitesi de TMSF'ye geçti
Show TV ve Habertürkün sahibi kimdir, neden gözaltında? Can Holding Başkanı Kemal Can hakkındaki suçlamalar neler?Show TV ve Habertürkün sahibi kimdir, neden gözaltında? Can Holding Başkanı Kemal Can hakkındaki suçlamalar neler?
Show TV ve Habertürk'ün sahibi kimdir, neden gözaltında? Can Holding Başkanı Kemal Can hakkındaki suçlamalar neler?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV ve 121 şirkete el kondu: Kemal Can firari... Kenan Tekdağ nereden çıktı?
Charlie Kirk’i Mossad mı öldürdü? Katar saldırısından hemen sonra! İsrail yine Türkiye’yi hedef gösterdi
Takas Bank
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de | 37 ile yeni emniyet müdürü! İşte isim isim tam liste
Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne?
İzmir’deki karakola silahlı saldırıda yeni detaylar! 16 yaşındaki katil EYP’i evde hazırlamış
Türk Telekom
Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer!
Son dakika hava durumu | Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: Fırtına 60 km hızla esecek, yağış ve sıcak hava aynı anda geliyor
Terör devleti İsrail Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
OVP'den emekli maaş sistemi ile ilgili reform! Hesaplar değişti | Uzun süre çalışana yüksek aylık
Gürsel Tekin'den 32 kişilik "İl binasına girecek CHP'liler" listesi! Hangi isimler veto yedi? "Özgür Çelik" detayı
CHP'li İBB'den yolda kalan ulaşıma bir de zam talebi! AK Parti Grup Başkan Vekili'nden itiraz: "Bu zam teklifi hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmamaktadır"
CHP'li Antalya BB'nin "Kent Lokantası" rant lokantası çıktı! Önce dükkanlara çöktüler sonra belediyeye kiraladılar | Böcek'in akçeli işleri
2026’da emeklilikte devrim: Çift maaş almanın yolu açılıyor, işte yeni tamamlayıcı sistemin tüm detayları!
Fenerbahçe’de Tedesco dönemi başladı: İtalyan teknik adamdan ilk rapor ve sürpriz karar
Hava sahasında gerilim! NATO üyesi Polonya Rus İHA'sını vurdu | Trump'tan dikkat çeken mesaj: "İşte başlıyoruz..."
Togg bayilik ve ikinci el hamlesiyle Avrupa pazarında iddialı: Almanya’dan sonra sıra Fransa ve İtalya’da
Trabzonspor'un yeni yıldızı Andre Onana hakkında bilinmesi gerekenler
Akıl unutur kalp unutmaz | atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı'nın ilk tanıtımı yayınlandı!