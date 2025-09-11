Mehmet Şakir Can kimdir, kaç yaşında, nereli? Can Holding yöneticisi Mehmet Şakir Can biyografi bilgileri

11 Eylül 2025 itibarıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mehmet Şakir Can'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturma, holding bünyesindeki şirketler üzerinden vergi kaçakçılığı ve kara para aklama iddialarını gündeme taşıdı.
Mehmet Şakir Can Kimdir?
1977 doğumlu olan Mehmet Şakir Can, 2025 yılı itibarıyla 48 yaşındadır. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde ikamet eden Can'ın doğum yeriyle ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır.
Mehmet Can, Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı ile İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı olarak görev almaktadır. Can Holding Enerji Grubu Başkanı olan Can, holding bünyesinde enerji, perakende, turizm, gıda, sağlık, inşaat ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren birçok şirketin yönetim kurullarında başkanlık ve üyelik yapmaktadır.