CHP'li İBB'den yolda kalan ulaşıma bir de zam talebi! AK Parti Grup Başkan Vekili'nden itiraz: "Bu zam teklifi hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmamaktadır"

İstanbul'da toplu ulaşımda halk adeta çile çekiyor. Yolda kalan otobüsler, alev alan metrobüsler ve sürekli aksayan seferler vatandaşın günlük hayatını kabusa çevirirken, CHP'li İBB'den skandal bir hamle geldi: Toplu taşıma ücretlerine zam talebi...
"HİÇBİR EKONOMİK GEREKÇEYE DAYANMAMAKTADIR"
AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Gökkuş yaptığı açıklamada, teklifin hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmadığını vurgulayarak, "İstanbul'da uzun yıllardır uygulanan yöntem açıktır. Toplu ulaşım ücretleri, üç parametreye göre belirlenir: Asgari ücretteki değişim, enflasyondaki artış ve akaryakıt fiyatlarındaki değişim. Son olarak Ocak 2025'te, UKOME kararıyla yüzde 35 artış yapılmış, bilet fiyatı 20 liradan 27 liraya çıkarılmıştır. Bu artış, mevcut giderleri fazlasıyla karşılamaktadır. Dolayısıyla bugün yeni bir zam yapılmasını gerektiren hiçbir sebep yoktur." dedi.
Gökkuş ayrıca İBB yönetimine çağrıda bulunarak, "İstanbullu hemşerilerimize yeni bir yük bindirmeyin. Bu haksız ve zamansız zam teklifini derhal geri çekin. Yönetim zafiyetinizin bedelini vatandaşımıza ödetmeyin. Buradan açıkça soruyoruz: Siz bu zamla kimi sübvanse edeceksiniz?İETT'yi mi, esnafımızı mı, yoksa yıllardır belediyeden milyarlarca liralık ihale alıp sonra iflas eden yandaş şirketleri mi?" dedi.