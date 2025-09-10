CHP'li İBB'den yolda kalan ulaşıma bir de zam talebi! AK Parti Grup Başkan Vekili'nden itiraz: "Bu zam teklifi hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmamaktadır"

"HİÇBİR EKONOMİK GEREKÇEYE DAYANMAMAKTADIR"

AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Gökkuş yaptığı açıklamada, teklifin hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmadığını vurgulayarak, "İstanbul'da uzun yıllardır uygulanan yöntem açıktır. Toplu ulaşım ücretleri, üç parametreye göre belirlenir: Asgari ücretteki değişim, enflasyondaki artış ve akaryakıt fiyatlarındaki değişim. Son olarak Ocak 2025'te, UKOME kararıyla yüzde 35 artış yapılmış, bilet fiyatı 20 liradan 27 liraya çıkarılmıştır. Bu artış, mevcut giderleri fazlasıyla karşılamaktadır. Dolayısıyla bugün yeni bir zam yapılmasını gerektiren hiçbir sebep yoktur." dedi.