Can holding sahibi Kemal Can kimdir, neden gözaltına alındı? Kemal Can kaç yaşında, aslen nereli?

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Holdingin yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Show TV ve HaberTürk’ün de dahil olduğu toplam 121 şirkete el konuldu. Peki, gözaltı kararına konu olan Kemal Can kimdir?

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding'in yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Holding bünyesinde faaliyet gösteren HaberTürk, Show TV ve toplam 121 şirkete el konulduğu bildirildi. Peki gözaltı kararına konu olan Kemal Can kimdir ve hakkında hangi iddialar bulunuyor?

KEMAL CAN KİMDİR?

1973 yılında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde doğan Kemal Can, Can Holding'in yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor. Enerji, petrol, elektrik, eğitim ve otelcilik alanlarında yatırımları bulunan holding, son yıllarda medya sektöründe de öne çıkıyor.

Medya sektörü: Can Holding, Show TV, HaberTürk ve Bloomberg HT gibi kanalları bünyesinde bulunduruyor.

Enerji ve petrol: Madeni yağ, akaryakıt ve LPG sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Eğitim: İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı olarak görev yapıyor.

MEDYA VE ENERJİ YATIRIMLARI

Can Holding bünyesinde Show TV, HaberTürk ve Bloomberg HT gibi önemli medya kuruluşları bulunuyor. Enerji tarafında ise akaryakıt, madeni yağ ve LPG sektörlerinde yatırımlar dikkat çekiyor.

CİNER GRUBU DEVİR SÜRECİ

Ciner Grubu'nun medya sektöründen çekilme kararı sonrası Can Holding Show TV, HaberTürk ve Bloomberg HT'nin tüm hisselerini devralmıştı. Bu devir işlemi sonrası holding medya sektöründe güçlü bir konuma gelmişti.

