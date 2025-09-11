Mehmet Kenan Tekdağ kimdir, kaç yaşında? Can Holding yöneticilerinden Kenan Tekdağ’ın biyografisi…
İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’in yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Mehmet Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi için gözaltı kararı çıkardı. Bu gelişme sonrası, Kenan Tekdağ kimdir, kaç yaşında ve Can Holding’deki görevleri neler soruları araştırılıyor. İşte Mehmet Kenan Tekdağ’ın biyografisi.
Can Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu 121 şirkete İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konuldu. Söz konusu operasyon kapsamında, suçlamaların "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" olduğu belirtildi. Gelişmelerin ardından, Can Holding yöneticilerinden Mehmet Kenan Tekdağ kimdir, kaç yaşında ve kariyer geçmişi merak ediliyor. İşte Mehmet Kenan Tekdağ'ın kariyeri…
MEHMET KENAN TEKDAĞ KİMDİR?
1956 yılında Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde doğan Mehmet Kenan Tekdağ, 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bir süre Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptıktan sonra, 1984 yılında serbest avukatlık kariyerine adım attı.
Ciner Yayın Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan Tekdağ, aynı zamanda Ciner Grubu'nun Hukuk Başmüşavirliği görevini de yürütüyor. Evli olan Kenan Tekdağ'ın üç çocuğu bulunuyor.