Hakan Çakır cinayetinde kan donduran ifadeler: Bıçağı 5-6 defa soktum! Çivi sopa detayı

Ankara'da 22 yaşındaki Hakan Çakır, kız kardeşine yönelik taciz nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti, babası ve ağabeyi yaralandı. Cinayetin ardından tutuklanan zanlıların sosyal medyada uzun namlulu silah ve bıçaklarla poz verdiği ortaya çıkarken, acılı babaya "Seni de öldüreceğiz, kafanı kesip yakacağız" şeklinde ölüm tehditleri gönderildi. Şüphelilerin ifadeleri ise dehşeti gözler önüne serdi... 14 yaşındaki Taha Z.’nin köfteciden aldığı bıçakla "5-6 defa soktum" dediği, baba Cemal Z.’nin ise "Gözüne çivili sopayla vurdum" sözleri kan dondurdu.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 10 Ağustos'ta 2. Ahmet Minguzzi olayı olarak anılan bir cinayet yaşandı.

HAKAN ÇAKIR ÖLDÜRÜLDÜ
22 yaşındaki Hakan Çakır kız kardeşini taciz eden, Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile tartıştı.

İki tarafın diğer yakınları da gelince tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Hakan Çakır, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır bıçaklandı. Hakan Çakır, hayatını kaybederken yaralı baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Hakan ÇakırHakan Çakır

4 ZANLI TUTUKLANDI
Olaya karışan Taha Z. ve Samet Z. kardeşler ile ağabeyleri Emir Z. (19), babaları Cemal Z. (45) ve U.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba ve 3 oğlu tutuklandı, U.K. ise serbest bırakıldı.

Hakan Çakır'ı öldüren zanlılar tutuklandıHakan Çakır'ı öldüren zanlılar tutuklandı

SOSYAL MEDYADAN SİLAHLI PAYLAŞIMLAR
Hakan Can Çakır, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tutuklanan kardeşlerin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri fotoğraflar paylaştıkları görüldü.

Hakan Çakır'ın babası (Fotoğraf: İHA)Hakan Çakır'ın babası (Fotoğraf: İHA)
Ailenin acısı henüz tazeliğini korurken Hakan Çakır'ın babasının cep telefonuna korkunç ölüm tehdit mesajları gelmeye başladı.

Mesajda, "Oğlunu öldürdük sıra sende oğlunun yanına gömeceğiz. Kafanı kesip üzerine mazot döküp yakacağız, bedenini kimse bulamayacak nasıl öldüğünü kimse bilmeyecek...!" şeklinde tehdit ifadeleri yer aldı.

HAKAN ÇAKIR'IN MEZARINA ZARAR VERİLECEĞİ PAYLAŞIMLARI YAPILDI
Bir mesajlaşma uygulamasındaki sohbet grubunda bulunan bazı kişiler, Hakan Çakır'ın mezarına zarar vereceklerini paylaştı.

Kişilerden birinin yaptığı tüyler ürperten paylaşımında, "Öğlen saatlerinde yine beraber olacağız. Hakan Çakır'ın mezarının başına gidip görüntü açacağız. Canlı bir şekilde mezarını kazıp bedenini çıkaracağız, bekleyin bizi." İfadelerini kullandı.

KAN DONDURAN İFADELER
Ahmet Emir ifadesinde, Samet ve Taha'nın sopa, baba Cemal'in ise kesici aletle geldiğini belirterek, olaydan sonra Taha'nın "5-6 defa bıçağı soktum ben ne yapacağım" dediğini, baba Cemal'in de "Ben de birinin gözüne çivili sopayla vurdum" ifadelerini kullandığını söyledi.

CİNAYETTE KULLANILAN BIÇAK KÖFTECİDEN ALINDI
Sabah'taki habere göre kavgada kullanılan bıçaklardan birinin, 14 yaşındaki Taha tarafından olay yerinden 200 metre uzaktaki bir köfteciden alındığı tespit edildi.

Köfteci ifadesinde, Taha'nın dükkanına girerek aşçı tezgahının üzerindeki bıçağı aldığını, "Yapma ablam" diye uyardığında ise Taha'nın "Abla bu kan davası" diyerek dükkandan çıktığını söyledi.

