Hakan Çakır cinayetinde kan donduran ifadeler: Bıçağı 5-6 defa soktum! Çivi sopa detayı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 10 Ağustos'ta 2. Ahmet Minguzzi olayı olarak anılan bir cinayet yaşandı.
HAKAN ÇAKIR ÖLDÜRÜLDÜ
22 yaşındaki Hakan Çakır kız kardeşini taciz eden, Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile tartıştı.
İki tarafın diğer yakınları da gelince tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada Hakan Çakır, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır bıçaklandı. Hakan Çakır, hayatını kaybederken yaralı baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.
4 ZANLI TUTUKLANDI
Olaya karışan Taha Z. ve Samet Z. kardeşler ile ağabeyleri Emir Z. (19), babaları Cemal Z. (45) ve U.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba ve 3 oğlu tutuklandı, U.K. ise serbest bırakıldı.
SOSYAL MEDYADAN SİLAHLI PAYLAŞIMLAR
Hakan Can Çakır, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tutuklanan kardeşlerin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri fotoğraflar paylaştıkları görüldü.