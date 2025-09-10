PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Güncel Videoları
Suça sürüklenen çocuk suçlulara yeni düzenleme: Ceza indirimi kalkıyor! Aileler de sorumlu olacak!
Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 15:34
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
Adalet Bakanlığı, toplumda tartışma yaratan suça sürüklenen çocuklar meselesine ilişkin yeni bir düzenleme hazırlıyor. 16 yaşını doldurmuş çocukların işlediği ağır suçlarda ceza indirimleri kademeli olarak kaldırılacak.
Bunlar da Var
02:37
Gürsel Tekin'e yumruklu tepki!
08.09.2025
Pazartesi
22:22
Gürsel Tekin: ''Ben kayyum değilim''
08.09.2025
Pazartesi
01:17
İzmir’de polis karakoluna yapılan saldırı anı - VİDEO
08.09.2025
Pazartesi
02:35
Balçova'da 2 polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
08.09.2025
Pazartesi
CANLI YAYIN