Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi! 16 yaşını doldurmuş olan sanıklar yetişkin gibi ceza alacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, suça sürüklenen çocuklarla ilgili taslak çalışmanın sürdüğünü, tüm paydaşlarla ve uzmanlarla konunun değerlendirildiğini belirtti. Tunç, taslak çalışmanın yeni yasama yılında tamamlanarak Meclis'e sunulmasının hedeflendiğini bildirdi. Bakan Tunç, "Evrensel hukukta 12 yaş altı çocukların cezalandırılmaması yer alıyor. Mevcut düzenlemelerde 12-15 ve 15-18 yaş arasındaki çocukların işledikleri suçlarda ceza indirimi var. Yeni düzenlemeye yaş arttıkça ceza indiriminin azalmasına yönelik bir düzenleme diyebiliriz" dedi. Hürriyet'te yer alan habere göre, Adalet Bakanlığı'nca üzerinde çalışılan taslaktaki düzenlemeler şöyle:

16 YAŞI DOLDURANA İNDİRİM YOK



15-18 yaş grubunda olan çocuklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Yaş küçüklüğü" başlıklı 31. Maddesi yeniden düzenlenecek. 31/3. fıkrasında belirlenen indirim oranlarının düşürülmesi suretiyle çocuk faillere daha fazla ceza verilmesi sağlanacak.

HAKİMİN TAKDİRİNE GÖRE İNDİRİM SAĞLANMAYACAK



Kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç ve saik, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilmiş olma hususları göz önünde bulundurularak; 'kasten öldürme' (TCK madde 81 ve 82) suçunu işlediği sırada 16 yaşını doldurmuş olan çocuklar bakımından hakimin takdirine bağlı olarak herhangi bir ceza indirimi uygulanmaması sağlanacak.