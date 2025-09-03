PODCAST CANLI YAYIN

Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi! 16 yaşını doldurmuş olan sanıklar yetişkin gibi ceza alacak

Türkiye, son dönemde suça sürüklenen çocukların karıştığı ve büyük infial yaratan cinayetlerle sarsılıyor. Mattia Ahmet Minguzzi, İbrahim Oktugan ve son olarak Hakan Çakır vakaları, kamuoyunda derin bir öfkeye neden oldu. Adalet Bakanlığı, suça sürüklenen çocuklara uygulanan ceza infazında sil baştan düzenleme yapıyor. Düzenlemeyle ‘kasten öldürme" suçunu işlediği sırada 16 yaşını doldurmuş olan sanıklar yetişkin gibi ceza alacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, suça sürüklenen çocuklarla ilgili taslak çalışmanın sürdüğünü, tüm paydaşlarla ve uzmanlarla konunun değerlendirildiğini belirtti. Tunç, taslak çalışmanın yeni yasama yılında tamamlanarak Meclis'e sunulmasının hedeflendiğini bildirdi. Bakan Tunç, "Evrensel hukukta 12 yaş altı çocukların cezalandırılmaması yer alıyor. Mevcut düzenlemelerde 12-15 ve 15-18 yaş arasındaki çocukların işledikleri suçlarda ceza indirimi var. Yeni düzenlemeye yaş arttıkça ceza indiriminin azalmasına yönelik bir düzenleme diyebiliriz" dedi. Hürriyet'te yer alan habere göre, Adalet Bakanlığı'nca üzerinde çalışılan taslaktaki düzenlemeler şöyle:

16 YAŞI DOLDURANA İNDİRİM YOK

15-18 yaş grubunda olan çocuklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Yaş küçüklüğü" başlıklı 31. Maddesi yeniden düzenlenecek. 31/3. fıkrasında belirlenen indirim oranlarının düşürülmesi suretiyle çocuk faillere daha fazla ceza verilmesi sağlanacak.

HAKİMİN TAKDİRİNE GÖRE İNDİRİM SAĞLANMAYACAK

Kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç ve saik, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilmiş olma hususları göz önünde bulundurularak; 'kasten öldürme' (TCK madde 81 ve 82) suçunu işlediği sırada 16 yaşını doldurmuş olan çocuklar bakımından hakimin takdirine bağlı olarak herhangi bir ceza indirimi uygulanmaması sağlanacak.

15 YAŞA RAPORLA İDDİANAME

15 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında sosyal inceleme raporu (Mahkemenin sağlıklı bir karar verebilmesi için başvurduğu uzman görüşü) aldırılmadan iddianame düzenlenmesi, iddianamenin iadesi nedenleri arasına alınabilecek. Cumhuriyet savcısı, mahkeme veya çocuk hakimi tarafından 15 yaşını doldurmuş çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılmaması halinde, gerekçesinin iddianamede veya kararda gösterileceğine yönelik hüküm getirilecek.

Türkiye’de suça sürüklenen çocuklar!


5 ÖNEMLİ TEDBİR

Çocuk Koruma Kanunu, korunma ihtiyacı olan mağdur veya suça sürüklenen çocukların korunması için beş önemli tedbir öngörüyor. Bunlar, danışmanlık, eğitim, sağlık, koruma ve barınma tedbirleri. Çocuklar hakkında verilen bu koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarına aykırı hareket eden anne, baba, vasi veya bakım ve gözetiminden sorumlu kişilerin disiplin hapsi verilmesi gündemdeki konular arasında. Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde veya koordinasyonunda ihmal veya gecikme gösteren kamu görevlilerine hapis cezası verilmesine yönelik düzenleme yapılması da tartışılıyor.

Çocuklar hakkında alınan Çocuk Koruma Kanunu'nda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının etkin bir biçimde yerine getirilmesi için kurumlar arası koordinasyonu artırmaya yönelik düzenleme yapılacak. Böylece, çocuk yararına alınan tedbirlerin yalnızca yargı kararlarıyla sınırlı kalmaması, idari ve sosyal hizmet mekanizmalarının da eşgüdüm içinde çalışması sağlanacak.

ANNE BABAYA DA CEZA GELİYOR

Çocuklar hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarına aykırı hareket eden anne, baba, vasi veya bakım ve gözetiminden sorumlu kişiler disiplin hapsine tabi tutulacak. Örneğin, hâkimin çocuğun eğitiminin devamına ilişkin verilen tedbir kararına aykırı davranıp okula göndermeyen ebeveynlere disiplin hapsi verilecek.

YAPTIRIMLAR GÜÇLENDİRİLECEK

Çocuklara veya bakıma muhtaç bireylere yönelik sistematik kötü muamelelerin cezaları artırılırken, aile yükümlülüklerinin ihlaline dair suçların yaptırımları güçlendirilecek. Sosyal inceleme raporlarının çocuk davalarında zorunlu hale getirilmesi ve gerekçesiz olarak alınmaması önlenecek. Çocuk hükümlülerin cezalarının çocuk kapalı cezaevlerinde infaz edilmesi ve iyileşme durumunda eğitimevlerine ayrılabilmesi sağlanacak.

TCK 31. MADDE NE DİYOR?

Suçu işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş 15 yaşını doldurmamış olanların "İşlediği fiilin hukukİ anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması" halinde ceza sorumluluğu yok. Ancak, çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunuyor.

"İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı" halinde ise bu kişiler hakkında suç, "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasını gerektirdiği takdirde 12 yıldan 15 yıla; "müebbet hapis" cezasını gerektirdiği takdirde 9 yıldan 11 yıla kadar hapis cezasına hükmolunuyor. Diğer cezaların yarısı indiriliyor ve bu halde her fiil için verilecek hapis cezası 7 yıldan fazla olamıyor. 15 yaşını doldurmuş 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasını gerektirdiği takdirde 18 yıldan 24 yıla, "müebbet hapis cezasını" gerektirdiği takdirde 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası şeklinde uygulanıyor. Diğer cezaların üçte biri indiriliyor. Her fiil için verilecek hapis cezası 12 yıldan fazla olamıyor.

MİNGUZZİ CİNAYETİ

Örneklerin bitmediği cinayetlerin en gündeme oturanı 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi. İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında, 24 Ocak günü 15 yaşındaki Berkay Budak tarafından 5 kez bıçaklandı. Mattia, 16 yaşındaki Umutcan Baba tarafından da tekmelenerek dövüldü. Ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede 8 Şubat'ta hayatını kaybetti.

EMRİ ALDI BAŞKANI ÖLDÜRDÜ

İstanbul Çekmeköy Tolgahan Sokak'taki bir kafede 27 Ağustos'ta saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, arkadaşıyla kafede yemek yiyen eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, arkasından yaklaşan 17 yaşındaki tetikçi E.H. tarafından başından vurularak öldürüldü.

