Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi! 16 yaşını doldurmuş olan sanıklar yetişkin gibi ceza alacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, suça sürüklenen çocuklarla ilgili taslak çalışmanın sürdüğünü, tüm paydaşlarla ve uzmanlarla konunun değerlendirildiğini belirtti. Tunç, taslak çalışmanın yeni yasama yılında tamamlanarak Meclis'e sunulmasının hedeflendiğini bildirdi. Bakan Tunç, "Evrensel hukukta 12 yaş altı çocukların cezalandırılmaması yer alıyor. Mevcut düzenlemelerde 12-15 ve 15-18 yaş arasındaki çocukların işledikleri suçlarda ceza indirimi var. Yeni düzenlemeye yaş arttıkça ceza indiriminin azalmasına yönelik bir düzenleme diyebiliriz" dedi. Hürriyet'te yer alan habere göre, Adalet Bakanlığı'nca üzerinde çalışılan taslaktaki düzenlemeler şöyle:
16 YAŞI DOLDURANA İNDİRİM YOK
15-18 yaş grubunda olan çocuklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Yaş küçüklüğü" başlıklı 31. Maddesi yeniden düzenlenecek. 31/3. fıkrasında belirlenen indirim oranlarının düşürülmesi suretiyle çocuk faillere daha fazla ceza verilmesi sağlanacak.
HAKİMİN TAKDİRİNE GÖRE İNDİRİM SAĞLANMAYACAK
Kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç ve saik, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilmiş olma hususları göz önünde bulundurularak; 'kasten öldürme' (TCK madde 81 ve 82) suçunu işlediği sırada 16 yaşını doldurmuş olan çocuklar bakımından hakimin takdirine bağlı olarak herhangi bir ceza indirimi uygulanmaması sağlanacak.
15 YAŞA RAPORLA İDDİANAME
15 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında sosyal inceleme raporu (Mahkemenin sağlıklı bir karar verebilmesi için başvurduğu uzman görüşü) aldırılmadan iddianame düzenlenmesi, iddianamenin iadesi nedenleri arasına alınabilecek. Cumhuriyet savcısı, mahkeme veya çocuk hakimi tarafından 15 yaşını doldurmuş çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılmaması halinde, gerekçesinin iddianamede veya kararda gösterileceğine yönelik hüküm getirilecek.
5 ÖNEMLİ TEDBİR
Çocuk Koruma Kanunu, korunma ihtiyacı olan mağdur veya suça sürüklenen çocukların korunması için beş önemli tedbir öngörüyor. Bunlar, danışmanlık, eğitim, sağlık, koruma ve barınma tedbirleri. Çocuklar hakkında verilen bu koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarına aykırı hareket eden anne, baba, vasi veya bakım ve gözetiminden sorumlu kişilerin disiplin hapsi verilmesi gündemdeki konular arasında. Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde veya koordinasyonunda ihmal veya gecikme gösteren kamu görevlilerine hapis cezası verilmesine yönelik düzenleme yapılması da tartışılıyor.
Çocuklar hakkında alınan Çocuk Koruma Kanunu'nda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının etkin bir biçimde yerine getirilmesi için kurumlar arası koordinasyonu artırmaya yönelik düzenleme yapılacak. Böylece, çocuk yararına alınan tedbirlerin yalnızca yargı kararlarıyla sınırlı kalmaması, idari ve sosyal hizmet mekanizmalarının da eşgüdüm içinde çalışması sağlanacak.
ANNE BABAYA DA CEZA GELİYOR
Çocuklar hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarına aykırı hareket eden anne, baba, vasi veya bakım ve gözetiminden sorumlu kişiler disiplin hapsine tabi tutulacak. Örneğin, hâkimin çocuğun eğitiminin devamına ilişkin verilen tedbir kararına aykırı davranıp okula göndermeyen ebeveynlere disiplin hapsi verilecek.