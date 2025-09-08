İzmir'deki polis karakoluna hain saldırının görgü tanığı o anları anbean anlattı: Babası görünce bayıldı | Silahı nereden buldu?

İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı (Takvim Foto Arşiv)

Polis merkezinin bulunduğu binadaki lojmanda yaşayan bir polis başmüfettişinin de çıkan çatışmada şehit olduğunu ifade eden Elban, "Bir polis memuru arkadaşımız, bir polis başmüfettişi arkadaşımız çıkan çatışmada şehit oldular. 2 polis memurumuz hastanede tedavi altına alındı. Burası yoğun bir sokak. Bu çıkan çatışmada bir vatandaşımız da elinden hafif yaralanıyor. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Alsancak Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Olayı çok yönlü olarak araştırıyoruz. Olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında. Bu sokakta oturan bir kişi ve şu ana kadar da herhangi bir suç kaydı ya da daha önce bir suç nedeniyle gözaltına alınmışlığı da yok." dedi.