İzmir'deki polis karakoluna hain saldırının görgü tanığı o anları anbean anlattı: Babası görünce bayıldı | Silahı nereden buldu?
İzmir'deki polis karakoluna düzenlenen hain saldırı Türkiye'yi yasa boğdu. 16 yaşındaki saldırgan önce polis karakoluna kurşun yağdırdı sonra 1'nci Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir'i şehit etti. 2 polisin şehit olduğu olayı görgü tanıkları anlattı. Görgü tanıdığı Ahmet Babacan, "Evine doğru koşuyordu galiba. Kırmızı arabanın arkasına saklandı, Emniyet Müdürümüzü şehit etti orada, karnından vuruldu zaten. Silahta kurşun bitince yaralanınca da üzerine çullandık. Üzerinde baya bir mühimmat vardı, ses bombası attı biz yaklaşmayalım diye" dedi. Saldırganın babasının olay anında uyuduğunu söyleyen Babacan, "Biz gittik uyandırdık. Polis arabasında oğlunu görünce bayıldı kaldı” dedi.
Görgü tanığı Ahmet Babacan olay anını A Haber canlı yayınında böyle anlattı:
İlk başta karakola gitti. Karakola sıkınca komşularımız bağırmaya başladı karakola saldırı var diye. Balkonlara çıktık. Komşum aşağıda diye bağırdı. Onu görünce bu kez komşuya sıkmaya başladı. Elinden yaralandı. Daha sonra evine doğru koşuyordu galiba. Kırmızı arabanın arkasına saklandı, Emniyet Müdürümüzü şehit etti orada, karnından vuruldu zaten. Silahta kurşun bitince yaralanınca da üzerine çullandık. Arkasında sırt çantası vardı. Kapişonluydu, maskesini çıkardık. Üzerinde baya bir mühimmat vardı, ses bombası attı biz yaklaşmayalım diye.
"BABASI DUYUNCA BAYILDI"
Babasının olay sırasında uyuduğunu ve kendilerinin haber verdiğini söyleyen Babacan, "Babası uyuyordu. Biz gittik uyandırdık. Polis arabasında oğlunu görünce bayıldı kaldı" dedi.
"SİLAH SESLERİ DUYDUK"
Mahallede yaşayan Sema Hüner, "Sabahleyin bu işte 9'a doğru silah sesi duydum. Buradan baktım çocuk karşı apartmanın altına saklandı o ara ateş etmiş. Sonra oradan arkadan kaçarak gitti. Tekrar silah sesleri duyduk. Emniyet müdürü peşinden koştu, komşular ne tarafa gittiğini tarif etti" diye konuştu.
İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı (Takvim Foto Arşiv)
SİLAHI NEREDEN BULDU? SUÇ KAYDI VAR MI? İzmir Valisi Süleyman Elban, saldırının gerçekleştirildiği polis merkezine geldi, inceleme yaptı.
Gazetecilere olaya ilişkin açıklama yapan Elban, Balçova Salih İşgören Balçova Polis Merkezine 16 yaşındaki lise 3 öğrencisinin pompalı tüfekle saldırı düzenlediğini, nöbet kulübesindeki polis memurunun açılan ilk ateşte şehit olduğunu söyledi.
Polis merkezinin bulunduğu binadaki lojmanda yaşayan bir polis başmüfettişinin de çıkan çatışmada şehit olduğunu ifade eden Elban, "Bir polis memuru arkadaşımız, bir polis başmüfettişi arkadaşımız çıkan çatışmada şehit oldular. 2 polis memurumuz hastanede tedavi altına alındı. Burası yoğun bir sokak. Bu çıkan çatışmada bir vatandaşımız da elinden hafif yaralanıyor. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Alsancak Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Olayı çok yönlü olarak araştırıyoruz. Olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında. Bu sokakta oturan bir kişi ve şu ana kadar da herhangi bir suç kaydı ya da daha önce bir suç nedeniyle gözaltına alınmışlığı da yok." dedi.
Gazetecilerin "Saldırgan karakola gelip şikayetçi olmuş, aile içi şiddet konusu nedeniyle, böyle bir bilgi var mı?" sorusu üzerine Elban, "Yok. Herhangi bir karakola şikayet, herhangi bir UYAP kaydı, herhangi bir suç kaydı, daha önce bir gözaltına alınma veya daha önce bir ifade yok." yanıtını verdi.
Elban, saldırganın olayda, babasının 10 yıl önce aldığı tüfeği kullandığını belirtti.