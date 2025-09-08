PODCAST CANLI YAYIN

İzmir'deki polis karakoluna hain saldırının görgü tanığı o anları anbean anlattı: Babası görünce bayıldı | Silahı nereden buldu?

İzmir'deki polis karakoluna düzenlenen hain saldırı Türkiye'yi yasa boğdu. 16 yaşındaki saldırgan önce polis karakoluna kurşun yağdırdı sonra 1'nci Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir'i şehit etti. 2 polisin şehit olduğu olayı görgü tanıkları anlattı. Görgü tanıdığı Ahmet Babacan, "Evine doğru koşuyordu galiba. Kırmızı arabanın arkasına saklandı, Emniyet Müdürümüzü şehit etti orada, karnından vuruldu zaten. Silahta kurşun bitince yaralanınca da üzerine çullandık. Üzerinde baya bir mühimmat vardı, ses bombası attı biz yaklaşmayalım diye" dedi. Saldırganın babasının olay anında uyuduğunu söyleyen Babacan, "Biz gittik uyandırdık. Polis arabasında oğlunu görünce bayıldı kaldı” dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İzmir'deki polis karakoluna hain saldırının görgü tanığı o anları anbean anlattı: Babası görünce bayıldı | Silahı nereden buldu?

Olay, sabah saatlerinde Çetin Emeç Mahallesi'nde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi önünde meydana geldi.

Henüz 16 yaşında olduğu belirtilen saldırgan, yanında getirdiği uzun namlulu silahla karakola ateş açtı.

İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı (Takvim Foto Arşiv)İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı (Takvim Foto Arşiv)

Saldırının hemen ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve özel harekât ekibi sevk edildi.

Son dakika: İzmir Balçovada polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu, 6 yaralı | Saldırgan 16 yaşında! | İşte yakalanma anıSon dakika: İzmir Balçovada polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu, 6 yaralı | Saldırgan 16 yaşında! | İşte yakalanma anı

Yaşanan çatışmada 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu.

16 yaşındaki saldırganın yakalanma anı (Ekran görüntüsü)16 yaşındaki saldırganın yakalanma anı (Ekran görüntüsü)

Polis Memuru Ömer Amilağ ağır yaralanırken, Murat Dağlı isimli polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Şehit 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir (AJANSLAR)Şehit 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir (AJANSLAR)

Olay sırasında çevrede bulunan bazı vatandaşların da kurşunların hedefi olduğu öğrenildi.

"Üzerinde baya bir mühimmat vardı"

"YAKLAŞMAYALIM DİYE SES BOMBASI ATTI"

Görgü tanığı Ahmet Babacan olay anını A Haber canlı yayınında böyle anlattı:

İlk başta karakola gitti. Karakola sıkınca komşularımız bağırmaya başladı karakola saldırı var diye. Balkonlara çıktık. Komşum aşağıda diye bağırdı. Onu görünce bu kez komşuya sıkmaya başladı. Elinden yaralandı. Daha sonra evine doğru koşuyordu galiba. Kırmızı arabanın arkasına saklandı, Emniyet Müdürümüzü şehit etti orada, karnından vuruldu zaten. Silahta kurşun bitince yaralanınca da üzerine çullandık. Arkasında sırt çantası vardı. Kapişonluydu, maskesini çıkardık. Üzerinde baya bir mühimmat vardı, ses bombası attı biz yaklaşmayalım diye.

Görgü tanığı Ahmet Babacan (AJANSLAR)Görgü tanığı Ahmet Babacan (AJANSLAR)

"BABASI DUYUNCA BAYILDI"
Babasının olay sırasında uyuduğunu ve kendilerinin haber verdiğini söyleyen Babacan, "Babası uyuyordu. Biz gittik uyandırdık. Polis arabasında oğlunu görünce bayıldı kaldı" dedi.

"SİLAH SESLERİ DUYDUK"

Mahallede yaşayan Sema Hüner, "Sabahleyin bu işte 9'a doğru silah sesi duydum. Buradan baktım çocuk karşı apartmanın altına saklandı o ara ateş etmiş. Sonra oradan arkadan kaçarak gitti. Tekrar silah sesleri duyduk. Emniyet müdürü peşinden koştu, komşular ne tarafa gittiğini tarif etti" diye konuştu.

İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı (Takvim Foto Arşiv)İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı (Takvim Foto Arşiv)

SİLAHI NEREDEN BULDU? SUÇ KAYDI VAR MI?
İzmir Valisi Süleyman Elban, saldırının gerçekleştirildiği polis merkezine geldi, inceleme yaptı.

İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı (Takvim Foto Arşiv)İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı (Takvim Foto Arşiv)

Gazetecilere olaya ilişkin açıklama yapan Elban, Balçova Salih İşgören Balçova Polis Merkezine 16 yaşındaki lise 3 öğrencisinin pompalı tüfekle saldırı düzenlediğini, nöbet kulübesindeki polis memurunun açılan ilk ateşte şehit olduğunu söyledi.

İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı (Takvim Foto Arşiv)İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı (Takvim Foto Arşiv)

Polis merkezinin bulunduğu binadaki lojmanda yaşayan bir polis başmüfettişinin de çıkan çatışmada şehit olduğunu ifade eden Elban, "Bir polis memuru arkadaşımız, bir polis başmüfettişi arkadaşımız çıkan çatışmada şehit oldular. 2 polis memurumuz hastanede tedavi altına alındı. Burası yoğun bir sokak. Bu çıkan çatışmada bir vatandaşımız da elinden hafif yaralanıyor. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Alsancak Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Olayı çok yönlü olarak araştırıyoruz. Olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında. Bu sokakta oturan bir kişi ve şu ana kadar da herhangi bir suç kaydı ya da daha önce bir suç nedeniyle gözaltına alınmışlığı da yok." dedi.

İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı (Takvim Foto Arşiv)İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı (Takvim Foto Arşiv)

Gazetecilerin "Saldırgan karakola gelip şikayetçi olmuş, aile içi şiddet konusu nedeniyle, böyle bir bilgi var mı?" sorusu üzerine Elban, "Yok. Herhangi bir karakola şikayet, herhangi bir UYAP kaydı, herhangi bir suç kaydı, daha önce bir gözaltına alınma veya daha önce bir ifade yok." yanıtını verdi.

Elban, saldırganın olayda, babasının 10 yıl önce aldığı tüfeği kullandığını belirtti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'de "İstanbul" savaşı! Gürsel Tekin il binasına geldi... Ali Mahir Başarır ve Mahmut Tanal'dan devlet memurlarına saldırı girişimi
Başkan Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı için taziye mesajı! "Saldırganın bağlantıları araştırılıyor"
Türk Telekom
Son dakika: İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu, 6 yaralı | Saldırgan 16 yaşında! | İşte yakalanma anı
İzmir'deki polis karakoluna hain saldırının görgü tanığı o anları anbean anlattı: Babası görünce bayıldı | Silahı nereden buldu?
Kılıçdaroğlu CHP'deki "şaibe"lilerle aynı kareye girmiyor! TAKVİM yakaladı... Özgür Özel'e prokol revize ettiren kavga
3 yıllık yol haritası! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 2026-2028 OVP programını açıkladı: Enflasyon kalıcı olarak tek haneye inecek
Fenerbahçe'ye Portekiz'den bir yıldız daha! Kerem'in ardından...
SÖZCÜ'nün "Gürsel Tekin" operasyonu elinde patladı! Apar topar manşet devirdiler... Talimat CHP Genel Merkezi'nden mi?
2025-2026 eğitim-öğretim yılının okul zili çalıyor! İlk ders Yeşil Vatan | İstanbul'da trafik yoğunluğu
Emekli zammı için ipucu OVP'den geldi! 2026'nın ilk ayında kim ne kadar alacak? SSK, BAĞ-KUR'lu için yeni maaş hesabı
Milyonların gözü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | Masada enflasyon, Terörsüz Türkiye, Gazze ve Suriye var
CHP'li Özgür Özel'in sokak çağrısı sonrası yaşananlara soruşturma! Bakan Yerlikaya açıkladı: "Asla müsaade etmeyeceğiz"
Memura zam hesabı TAKVİM'de! 2026'da en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, hemşire, polis...
Antalya'daki rüşvet soruşturmasında kim, ne dedi? Çelişkili ifadeler şüphe uyandırdı! Rüşvet suçlarını reddeden İlker Arslan, topu Fazlı Ateş'e attı
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde skandal görüntüler! CHP'li vekil Ali Mahir Başarır polisin üzerine yürüdü: "Buraya gel dedim!"
Konya'da hezimet! Türkiye - İspanya: 0-6 | MAÇ SONUCU
"Kim Milyoner Olmak İster?"de 300 bin TL'lik TÜİK sorusu! Edebiyat öğretmeni Abdurrahman Günay'ın cevabı ne oldu?
Emekliye yüksek promosyon formülü! İşte kazancı artırma yolları
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine telefon! Şehit eşinden anlamlı Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci destekliyorum