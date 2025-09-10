PODCAST CANLI YAYIN

Gürsel Tekin'den 32 kişilik "İl binasına girecek CHP'liler" listesi! Hangi isimler veto yedi? "Özgür Çelik" detayı

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Genel Merkez'in Bahçelievler'deki korsan il binasına karşı Sarıyer'deki binada çalışmalarını sürdürüyor. "Bugünden itibaren biz işimize gücümüze bakacağız" diyen Tekin, "Başkanlık binasına girecek CHP'liler listesi" oluşturdu. Peki 32 kişilik listede hangi isimler veto yedi? Özgür Çelik detayı dikkat çekti...

CHP'nin hileli İstanbul İl Kongresi'nin iptali sonrası Gürsel Tekin, mahkeme kararıyla il binasına girip göreve başladı.

Bu durum 15 Eylül öncesi CHP'de taşları yerinden oynattı. Genel Merkez, il başkanlığını kapatıp Bahçelievler'e taşıma kararı alsa da Gürsel Tekin, "Binamız Sarıyer'dir. Hukuken üstümüze zimmetlidir" diyerek Özgür Özel'e rest çekti.



BİNAYA GİRECEK CHP'LİLER LİSTESİ

Tekin bugün de CHP'nin Sarıyer'deki İstanbul İl Başkanlığı binasına geldi. "Başkanlık binasına girecek CHP'liler listesi" oluşturup Emniyet'e teslim etti.

Listede görevden alınan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in olduğu görüldü. Ancak Çelik'in yakın çalışma ekibine ve il binası önünde provokasyon yapan CHP'nin bilindik simalarına yer verilmedi.



İŞTE İSİM İSİM O LİSTE

Peki, Tekin'in onayladığı listede hangi CHP'liler yer aldı?

Bina Sorumlusu: Ferhat İŞÇİMEN

1.⁠ ⁠Serkan UZUN

2.⁠ ⁠İsmail Atakan ALTUN

3.⁠ ⁠Ömer KUTLU

4.⁠ ⁠Cevher SÖNMEZ

5.⁠ ⁠Cihan SARITUNÇ

6.⁠ ⁠Taner BOZKAYA

7.⁠ ⁠Eyyüp YILMAZ

8.⁠ ⁠Koray GÖBEL

9.⁠ ⁠Ahmet NURSOY

10.⁠ ⁠Kurtuluş UYGUR

11.⁠ ⁠Alim ŞAHİN

12.⁠ ⁠Emin KAN

13.⁠ ⁠Serdar FIRAT

14.⁠ ⁠Kamil YILMAZ

15.⁠ ⁠Doğukan KILIÇ

16.⁠ ⁠Servet Mirhan İŞÇİMEN

17.⁠ ⁠Mehmet ŞILDIR

18.⁠ ⁠Selçuk NARSAP

19.⁠ ⁠Ömer KAYA

20.⁠ ⁠Turan ÖZDEMİR

21.⁠ ⁠Abdulkadir SEZGİN

22.⁠ ⁠Özgür ÇELİK

23.⁠ ⁠Cüneyit ÇOBANLAR

24.⁠ ⁠Süleyman BAYRAKTUTAN

25.⁠ ⁠Duran ACAR

26.⁠ ⁠Atakan DEMİRCİ

27.⁠ ⁠Mithat ŞAHİN

28.⁠ ⁠Zeynel KIZILKAYA

29.⁠ ⁠Mustafa AYDEMİR

30.⁠ ⁠Nadir ARSLAN

31.⁠ ⁠Tolga ÇOBANOĞLU

