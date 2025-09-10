Gürsel Tekin'den 32 kişilik "İl binasına girecek CHP'liler" listesi! Hangi isimler veto yedi? "Özgür Çelik" detayı

CHP'nin hileli İstanbul İl Kongresi'nin iptali sonrası Gürsel Tekin, mahkeme kararıyla il binasına girip göreve başladı.
Bu durum 15 Eylül öncesi CHP'de taşları yerinden oynattı. Genel Merkez, il başkanlığını kapatıp Bahçelievler'e taşıma kararı alsa da Gürsel Tekin, "Binamız Sarıyer'dir. Hukuken üstümüze zimmetlidir" diyerek Özgür Özel'e rest çekti.
Bu durum 15 Eylül öncesi CHP'de taşları yerinden oynattı. Genel Merkez, il başkanlığını kapatıp Bahçelievler'e taşıma kararı alsa da Gürsel Tekin, "Binamız Sarıyer'dir. Hukuken üstümüze zimmetlidir" diyerek Özgür Özel'e rest çekti.
BİNAYA GİRECEK CHP'LİLER LİSTESİ
Tekin bugün de CHP'nin Sarıyer'deki İstanbul İl Başkanlığı binasına geldi. "Başkanlık binasına girecek CHP'liler listesi" oluşturup Emniyet'e teslim etti.
Listede görevden alınan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in olduğu görüldü. Ancak Çelik'in yakın çalışma ekibine ve il binası önünde provokasyon yapan CHP'nin bilindik simalarına yer verilmedi.
İŞTE İSİM İSİM O LİSTE
Peki, Tekin'in onayladığı listede hangi CHP'liler yer aldı?
Bina Sorumlusu: Ferhat İŞÇİMEN
1. Serkan UZUN
2. İsmail Atakan ALTUN
3. Ömer KUTLU
4. Cevher SÖNMEZ
5. Cihan SARITUNÇ
6. Taner BOZKAYA
7. Eyyüp YILMAZ
8. Koray GÖBEL
9. Ahmet NURSOY
10. Kurtuluş UYGUR
11. Alim ŞAHİN
12. Emin KAN
13. Serdar FIRAT
14. Kamil YILMAZ
15. Doğukan KILIÇ
16. Servet Mirhan İŞÇİMEN
17. Mehmet ŞILDIR
18. Selçuk NARSAP
19. Ömer KAYA
20. Turan ÖZDEMİR
21. Abdulkadir SEZGİN
22. Özgür ÇELİK
23. Cüneyit ÇOBANLAR
24. Süleyman BAYRAKTUTAN
25. Duran ACAR
26. Atakan DEMİRCİ
27. Mithat ŞAHİN
28. Zeynel KIZILKAYA
29. Mustafa AYDEMİR
30. Nadir ARSLAN
31. Tolga ÇOBANOĞLU