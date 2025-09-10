Mahkeme kararını hiçe sayan CHP Bahçelievler binasına İstanbul İl Başkanlığı yazısı astı

Cumhuriyet Halk Partisi 'nin İstanbul İl Kongresi ile 38. Olağan Kurultayı'nda yaşanan usulsüzlükler resmi olarak tescillendi. 15 Eylül'de sonuçlanacak kritik kurultay davası öncesinde, İstanbul İl Kongresi iptal kararı aldı. Bu gelişmelerin ardından İl Başkanı Özgür Çelik ile 196 delege görevden alındı, yerine Gürsel Tekin atandı.

CHP'DE "GEZİ" TARTIŞMASI VE ÖZEL'İN SERT TEPKİSİ

CHP yönetimi mahkeme kararını tanımadığını açıkladı, ancak atanan Tekin görevine devam ettiğini duyurdu. Bunun üzerine Özgür Özel, gerginliği tırmandıran bir adım atarak, İstanbul'da yeni bir "Gezi provokasyonu" planları olduğunu ima etti ve provokatörlere sokaklara çıkma çağrısı yaptı. Özel, "Bu son uyarımdır" diyerek tehditlerde bulundu. CHP destekli marjinal sol gruplar ve provokatörler İstanbul İl Başkanlığı önünde polisle çatışmaya girdi.