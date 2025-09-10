PODCAST CANLI YAYIN

Mahkeme kararını hiçe sayan CHP Bahçelievler binasına İstanbul İl Başkanlığı yazısı astı

İstanbul İl Kongresi'nde şaibe olduğu resmi olarak tescillenince Özgür Çelik ve ekibi İstanbul İl Başkanlığı görevinden alındı. Yerine CHP'li Gürsel Tekin atandı. Gürsel Tekin'in atanmasına tepki gösteren Özgür Özel bir yandan sokakları karıştırdı bir yandan da il başkanlığını Bahçelievler'e taşıdığını açıkladı. Mahkeme kararını tanımayan CHP, Bahçelievler binasına bugün "CHP İstanbul İl Başkanlığı" yazısı astı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Kongresi ile 38. Olağan Kurultayı'nda yaşanan usulsüzlükler resmi olarak tescillendi. 15 Eylül'de sonuçlanacak kritik kurultay davası öncesinde, İstanbul İl Kongresi iptal kararı aldı. Bu gelişmelerin ardından İl Başkanı Özgür Çelik ile 196 delege görevden alındı, yerine Gürsel Tekin atandı.

CHPde İstanbul savaşı! Gürsel Tekin Baba ocağım dediği il binasında... Şikayet eden CHP’li, taraflar CHP’li, bizi öneren CHP’liCHPde İstanbul savaşı! Gürsel Tekin Baba ocağım dediği il binasında... Şikayet eden CHP’li, taraflar CHP’li, bizi öneren CHP’li

CHP'DE "GEZİ" TARTIŞMASI VE ÖZEL'İN SERT TEPKİSİ
CHP yönetimi mahkeme kararını tanımadığını açıkladı, ancak atanan Tekin görevine devam ettiğini duyurdu. Bunun üzerine Özgür Özel, gerginliği tırmandıran bir adım atarak, İstanbul'da yeni bir "Gezi provokasyonu" planları olduğunu ima etti ve provokatörlere sokaklara çıkma çağrısı yaptı. Özel, "Bu son uyarımdır" diyerek tehditlerde bulundu. CHP destekli marjinal sol gruplar ve provokatörler İstanbul İl Başkanlığı önünde polisle çatışmaya girdi.

CHPde mızrak çuvala sığmıyor! Gürsel Tekin il binasında masaya yumruğunu vurdu: Beni partiden atıyorlar Ertan Yıldız partideCHPde mızrak çuvala sığmıyor! Gürsel Tekin il binasında masaya yumruğunu vurdu: Beni partiden atıyorlar Ertan Yıldız partide

Mahkeme kararıyla göreve başlayan Gürsel Tekin, il binasını teslim almak üzere geldiğinde, "Şikayet edenler CHP'li, taraflar CHP'li, önerenler de CHP'li. Sorunun hiçbir kısmında biz yokuz" ifadelerini kullandı.

MAHKEME KARARINI HİÇE SAYDI İL BİNASINI KAPATTI
Cumhuriyet Halk Partisi, mahkeme kararı doğrultusunda göreve atanan Gürsel Tekin'in bulunduğu Sarıyer'deki İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı Bahçelievler'e taşıdı (DHA)CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı Bahçelievler'e taşıdı (DHA)

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'in polis eşliğinde girdiği Sarıyer'deki İl Başkanlığı binası, Genel Merkez kararıyla kapatıldı. Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yapılan başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresi gerçekleştirilene kadar yeni İl Başkanı ve Yönetimi seçilene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik'in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresi İstanbul Valiliği ve Yargıtay'a bildirildi."

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı Bahçelievler'e taşıdı (DHA)CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı Bahçelievler'e taşıdı (DHA)

Yeni il başkanlığı binasının Bahçelievler İlçe Başkanlığı olduğu açıklandı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı Bahçelievler'e taşıdı (DHA)CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı Bahçelievler'e taşıdı (DHA)

YENİ ADRES: BAHÇELİEVLER İLÇE BAŞKANLIĞI
Genel Merkez'in İstanbul İl Başkanlığı'nı Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasına taşıdığı duyuruldu. Binaya, 'CHP İstanbul İl Başkanlığı' yazılı bez afişler asıldı ve tabelanın üzeri tamamen kaplandı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı Bahçelievler'e taşıdı (DHA)CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı Bahçelievler'e taşıdı (DHA)

Ayrıca, CHP Genel Merkezi, İstanbul İl Başkanlığı binasının Genel Başkan Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak kullanılacağını açıkladı. Bahçelievler'deki yeni il başkanlığı binası sabah saatlerinde görüntülenirken, akşamdan asılan bez afişin daha geniş şekilde değiştirilerek tabelanın tamamını kapladığı görüldü.

