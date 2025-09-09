PODCAST CANLI YAYIN

CHP'de mızrak çuvala sığmıyor! Gürsel Tekin il binasında masaya yumruğunu vurdu: "Beni partiden atıyorlar Ertan Yıldız partide"

CHP'nin ağır topları, parti içindeki Ekremci blok ve Genel Merkez'in baskısına rağmen İBB'deki yolsuzlukları yüksek perdeden haykırmaya başladı. Bu durum "Artık mızrak çuvala sığmıyor" dedirtti. CHP'nin hileli İstanbul İl Kongresi'nin iptali sonrası il binasına girip göreve başlayan Gürsel Tekin ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ile birbirine girdi. Yumruğu masaya vuran Tekin, Ekrem İmamoğlu ve İBB'deki yolsuzluk çetesini işaret ederek "Beni partiden atıyorlar Ertan Yıldız partide" dedi. Akıllara Cemal Canpolat'ın Hırsızı savunacak halimiz yok" sözleri geldi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'de mızrak çuvala sığmıyor! Gürsel Tekin il binasında masaya yumruğunu vurdu: "Beni partiden atıyorlar Ertan Yıldız partide"
CHP'nin hileli İstanbul İl Kongresi'nin iptali sonrası Gürsel Tekin, mahkeme kararıyla il binasına girip göreve başladı.

Tekin'in ilk sözleri "Şikâyet edenler CHP'liler, taraflar CHP'liler, bizi önerenler CHP'li arkadaşlar. Biz kayyum değiliz, çağrı heyetiyiz" oldu.
CHP'yi mahkeme koridorlarına düşüren sorunun hiçbir parçasında olmadıklarını belirtti. CHP medyasını yerden yere vurup, bina önünde kendini protesto edenler için ise "Şu bağıranların bir tanesi bile CHP'li değil şerefim üzerine yemin ediyorum... Köydeki ablamı bile tehdit ettiler" dedi.

Görevden alınan İl Başkanı Özgür Çelik, başkanlık binasındaki makam odasına barikat kurdurdu. Partililerle binanın içine kendini kilitledi.

Gürsel Tekin ise ʺMasaya vurmaʺ diyerek Aytekin'e tepki gösterdiGürsel Tekin ise ʺMasaya vurmaʺ diyerek Aytekin'e tepki gösterdi


GÜRSEL TEKİN MASAYA YUMRUĞUNU VURDU

Gürsel Tekin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ile il binasında görüştü. Taraflar hararetli bir şekilde tartıştı.

Gürsel Tekin CHP İstanbul İl binası önünde açıkladı: Köydeki ablamı bile tehdit ettilerGürsel Tekin CHP İstanbul İl binası önünde açıkladı: Köydeki ablamı bile tehdit ettiler


Aytekin, masaya yumruğunu vurarak konuşmaya başladı. Bunun üzerine Gürsel Tekin ise "Masaya vurma" diyerek Aytekin'e tepki gösterdi.

Ertan Yıldız ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)Ertan Yıldız ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)


"ERTAN YILDIZ'I DEĞİL BENİ PARTİDEN ATIYORLAR"

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında suç örgütü elebaşısı olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş ve etkin pişmanlıktan yararlanan Ertan Yıldız'ı hatırlatan Tekin, "Ben Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaşı değilim. Ertan Yıldız'ın arkadaşı değilim. Beni partiden atıyorlar, Ertan Yıldız partide." dedi.

Tekin'in bu çıkışına partililer, mevzumuz bu değil diyerek geçiştirmeye çalıştı.

Şaibeli kongre şaibeli CHP! Mağdur sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolattan İmamoğluna olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yokŞaibeli kongre şaibeli CHP! Mağdur sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolattan İmamoğluna olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yok



ÖNCE CEMAL CANPOLAT SONRA GÜRSEL TEKİN

Gürsel Tekin'in Ekrem İmamoğlu ve İBB'deki yolsuzluk çetesini işaret ederek "Beni partiden atıyorlar Ertan Yıldız partide" demesi akıllara eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat'ın "Parti içinde kuralların dışına çıkan kim varsa devlet gereğini yapmalıdır. Hırsızı savunacak halimiz yok" sözlerini getirdi.

CHP'nin ağır toplarının parti içindeki Ekremci blok ve Genel Merkez'in baskısına rağmen İBB'deki yolsuzlukları yüksek perdeden haykırması "Artık mızrak çuvala sığmıyor" dedirtti.

CHP'nin mevcuttaki İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in "partiyi mahkeme koridorlarından kurtaracağız" minvalindeki sözleri bu durumun en net göstergesi.





Peki, Gürsel Tekin'in CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ile yaşadığı tartışmada hangi diyaloglar kayıtlara geçti?

Gürsel Tekin: Bir sürü arkadaşlarımızla görüştük. Dedik ki, burada parti hukuku neyi gerektiriyorsa yapalım. Tam 7 gün. 7 gün parti yöneticisi bütün arkadaşlarımızla temasımız oldu, görüşmemiz oldu. 'Aman ha kardeşim, ne olursunuz bak. Partinin tüzüğü neyi gerektiriyorsa, bir gram buna kim şaşarsa karşısında beni bulur kardeşim' Tamam mı? Tamam. 'Ne zaman olsun?' 'Üç gün sonra' Üç gün sonra oldu. Arkadaşlar, yedi gündür temasımız devam ediyor. Şimdi biz burada diyoruz ki, ortada bir sıkıntı var, sorun var.

Ensar Aytekin: Gürsel Başkanım, şu anı konuşalım, şu anı. Sen git ya. Sen git Gürsel Başkanım.

"BURADA BENİM BİR GRAM KUSURUM YOK"

Gürsel Tekin: Ensar, bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer bir görüşme talebi varsa, bak nezaket içerisinde hepsini anlattım. Nezaket içinde. Burada benim bir gram kusurum yok. Bir gram. 40 kişiyle görüşmüşüm, mesajları var, telefonları var. Bunların hepsi partinin üst düzey yöneticisi. Şimdi bana şunu söyle: Şu an bu sorunu çözmek için varsanız ben hazırım kardeşim.

Ensar Aytekin: Genel Başkanım, bunun çözümü ne biliyor musun? Bu polisi buradan çıkartmak.

Gürsel Tekin, Özgür Özel'in ʺgiremezlerʺ dediği il binasına girip görevine başladı (Takvim.com.tr)Gürsel Tekin, Özgür Özel'in ʺgiremezlerʺ dediği il binasına girip görevine başladı (Takvim.com.tr)

"BİZİ ÖNEREN KİM CHP'Lİ... DAVAYI AÇAN KİM CHP'Lİ..."

Gürsel Tekin: Kardeşim yapmayın bunu ya! Çağrı yapan siz, polis gelen şu. İçişleri Bakanı'nı aradım. 'Sayın Bakanım' dedim, 'yapmayın, etmeyin' Bizim inisiyatifimizin dışında gelişen bir olay. Her türlü diplomatik şeyi kullandık. Biz CHP'liyiz. Bir an önce bu sorun çözülsün. 10 günde çözülecekse 10 günde çözmeye hazırız. Biz arkadaşlarla oturacağız, Yargı kararı, tüzüğümüz neyi gerektiriyorsa onu yapalım dedik. Baştan itibaren de onu söyledim. Ama arkadaşlarımız 'hayır'. Kayyum... Ben kayyum değilim kardeşim. Kayyum Esenyurt'ta. Çağrı heyeti. Bizi öneren kim? CHP'li. Davayı açan kim? CHP'li. Yahu ne istiyorsunuz bizden kardeşim? Ailemiz kalmadı, sülalemiz kalmadı, arkadaşlarımızın aileleri kalmadı. Bu gerçekten çok üzücü bir durum ya. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim yani.

Ensar Aytekin: Bak şimdi şöyle yapalım ağabeyciğim. Hepimiz çözüm istiyoruz. Polis çıksın buradan. Seni de uğurlayalım ağabey, git. Ben seni arayacağım. Biz görüşeceğiz. Görüşeceğiz ya.

Gürsel Tekin: Şimdi bak, 40 yıllık ben CHP'liyim. 40 yıllık CHP'de tüzüğü de bilirim, hukuku da bilirim, geleneklerini de bilirim, terbiyesini de bilirim. Yedi gündür, yedi gün bu sorunun buraya gelmemesi için... Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi iradesini kullanmış olsaydı hiç bu sorunlar yaşanmayacaktı. Şu içinde bulunduğumuz hal içler acısı.

Ensar Aytekin: Ben sana söyleyeyim. 40 yıllık partili, abi bu polisle gelmez. Gelir, gerekirse dayak yer, gerekirse dayak atar ama kendi gelir.

Gürsel Tekin: Üstadım, siz de çok iyi bilirsiniz, devleti yönettiniz. Devlet bize bir görev vermiş. Sekizinci güne geldik. Arkadaş, burada bizim, bu bütün bu sorunları çözmek için elimizden geleni yaptık. Bu saatten sonra arkadaşımızla, bizim il başkanıyla ben el ele girmek isterdim, kol kola girmek isterdim. O il başkanı, basın toplantısında da söyledim, 'Arkadaşımızın hukuku da bana emanettir, arkadaşlarıma emanettir.'

Ensar Aytekin: Ağabey sen parti hukukunu, onu geçtik ağabey. Bak ağabeyciğim, o polisin içinde olmaz. Polisle olmaz. Polis zoruyla hiç olmaz. Ben sana en yetkili ağızdan söylüyorum. Gel ağabey, seni ben yolcu edeyim.

"BENİMLE KAFA MI BULUYORSUNUZ"

Gürsel Tekin: Ya beni nereye yolcu ediyorsunuz arkadaş? Şimdi benimle kafa mı buluyorsunuz ya?

Gürsel Tekin: Bak arkadaş, şimdi yapılacak bir tek şey var üstadım. Arkadaşlarımız dört gündür, beş gündür, birçok yönetici arkadaşlarımız hepsi bizi yanılttı ya da sözleri geçmedi. İl başkanımız açıklama yapacaktı. İl başkanımız diyecekti ki, 'Efendim, yarın partimizin kuruluş yıl dönümü, çarşamba günü Gürsel Tekin'i bekliyoruz.' Eyvallah arkadaşım. Bunu konuşurken tam 8 dakika sonra il başkanı herkesi davet ediyorum, 'kayyum geliyor' bilmem ne. Arkadaş, ne istiyorsunuz ya? Ya bir tek olumlu cevap yok bu güne kadar ya!

"BAK BURADA ÇOK KÖTÜ ŞEYLER OLUR"

Ensar Aytekin: Bak burada çok kötü şeyler olur. Sen ki genel başkanlık hariç tüm makamlara oturmuş adamsın, bunları sana anlatmamam lazım.

Gürsel Tekin, Özgür Özel'in ʺgiremezlerʺ dediği il binasına girip görevine başladı (Takvim.com.tr)Gürsel Tekin, Özgür Özel'in ʺgiremezlerʺ dediği il binasına girip görevine başladı (Takvim.com.tr)


FONDAŞLARA "ZİBİDİ" DEDİ... "BENİ PARTİDEN ATIYORLAR ERTAN YILDIZ PARTİDE"

Gürsel Tekin: Ben her şeyi kamuoyuna söylüyorum. Ne kadar zibidi varsa televizyona çıktı. Bende hepsinin ağabeyiyim. Mal varlıklarım, ne kadar canavar bir şeymişim, çoluğumuza çocuğumuza neler neler. Bu mu partililik Allah aşkına ya. Ben hayatımda hiçbir partiliye bir tek kırıcı cümlem yoktur. Ben Aziz İhsan'ların arkadaşı değilim. Ben Ertan Yıldız'ın arkadaşı değilim. Beni partiden atıyorlar, Ertan Yıldız partide.

Ensar Aytekin: Mevzumuz bu değil Gürsel Bey.

Gürsel Tekin: Mevzumuz bu!

Sarıyer fragman Söğütözü mutlak butlan! Gürsel Tekin il binasına girdi gözler Kılıçdaroğluna çevrildi: Ben Kemal geliyorum hazırlığıSarıyer fragman Söğütözü mutlak butlan! Gürsel Tekin il binasına girdi gözler Kılıçdaroğluna çevrildi: Ben Kemal geliyorum hazırlığı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
TAKVİM aylardır yazıyor! Özel de Kılıçdaroğlu da CHP de iyi biliyor... İmamoğlu'nu bir kez daha Silivri betonuna gömdüler
Sarıyer fragman Söğütözü mutlak butlan! Gürsel Tekin il binasına girdi gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi: "Ben Kemal geliyorum" hazırlığı
İdefix
Son dakika: DEM Parti heyeti İmralı'ya gidecek! Terörsüz Türkiye çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu! 27 kişi gözaltına alındı | "DEAŞ'ı yeniden harekete geçirdiler"
FETÖ'cülerden CHP'ye sokak aklı | Yasağa rağmen Özgür Çelik'ten Taksim'e çağrı
Gözleri KaraDeniz
Otel odasında esrarengiz ölüm! Müge Anlı'ya konu olan Birol Dovanbek ölümünde yeni detaylar| Babası mı öldürdü?
CHP'de il binası krizi! Gürsel Tekin rest çekti: "Resmi binamız Sarıyer'de"
Gazzeye giden küresel Sumud Filosu'na dron saldırısı! Yangın çıktı | "Ablukayı kırana kadar yolumuza devam edeceğiz"
ABD Başkanı Donald Trump’ın yalanladığı Epstein mektubu ortaya çıktı! "Ortak yönlerimiz var" | İmza sahte mi?
Vergi düzenlemesinde köklü değişikliğe gidildi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: 2026 başında devreye girecek
CHP'de siyasi deprem! "CHP'nin CHP'liden başka düşmanı yok"
Galatasaray'da 2026'nın ilk transferi belli oldu
Sağanak 25 ilde etkili oluyor! Meteoroloji uyardı: İstanbul, Ankara, Antalya… 24 saat içinde daha kuvvetli gelecek
Emekli ve memura Ocak zammı ne kadar olacak? İşte 2026 maaş hesapları ve zam oranı senaryoları
CHP'de "İstanbul" savaşı! Gürsel Tekin "Baba ocağım" dediği il binasında... "Şikayet eden CHP’li, taraflar CHP’li, bizi öneren CHP’li"
Danıştay, Karlov, TUSAŞ neyse Balçova o! Terörsüz Bölge hedefine ilk fiziki sabotaj: YPG'ye müdahale konuşulurken DEAŞ sahneye sürüldü
İzmir'deki polis karakoluna hain saldırının görgü tanığı o anları anbean anlattı: Babası görünce bayıldı | Silahı nereden buldu?
Fenerbahçe'ye Portekiz'den bir yıldız daha! Kerem'in ardından...