CHP'li Gürsel Tekin'den il binası açıklaması: "Tartışmanın parçası olmayız"

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda görevlendirilen Gürsel Tekin, parti yönetiminin il binasını kapatma kararına ilişkin konuştu. Tekin, "Bina tartışmasının parçası olmayız." dedi.

"Tartışmanın parçası olmayız"

FONDAŞLARI UYARDI



"Dostlarımı uyarmak istiyorum" diyen Tekin CHP'li fondaşlara seslenerek, "Mahcup olacağınız şeyler yapmayın" ifadelerini kullandı.

6 OK NEREDEYSE BİZİM BİNAMIZ ORASI



9 Eylül'ün partinin kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatan ve geleneklere uygun davranacaklarını bildiren Tekin, "Başta Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi parti. Türkiye'nin gerçek gündemi ile meşgul olacağız. Elbette partimin genel başkanıdır. Öfke ile kızgın olsalar da öfkemizi içimize gömdük. Bina tartışmasının parçası olmayız. 6 ok neredeyse bizim binamız orası olur." dedi.



Kendisine atılan peş şişeye karşı partililere "Canları sağ olsun" diyen Tekin şu ifadeleri kullandı:



"Canları sağ olsun demokratik tepki, biz pet şişe değil kurşunlar da işlemez. Yarın mahcup olabileceğiniz şeyleri söylemeyin. Çok kolay bir görev değil. Söz konusu CHP olunca gerisi teferruattır. Parti yöneticilerimiz ile kucaklaşacağız düşmanları çatlatacağız.

Ben partinin tüm kademelerinde görev yaptım. CHP'nin genel başkanlarının ortak özelliği para ilişkisi sıfır. CHP dürüstlerin partisidir. Şu anda bizim resmi binamız Sarıyer. Bugünden itibaren işimiz gücümüz teşkilatlarımızla görüşerek sorunları bitirelim. Gürsel Tekin ayrıca, bugün Özgür Özel'i karşılayacağını duyurdu."