Sarıyer fragman Söğütözü mutlak butlan! Gürsel Tekin il binasına girdi gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi: "Ben Kemal geliyorum" hazırlığı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin şaibeli kurultayının basamak taşlarını ören İstanbul İl Kongresi iptal edildi. İl Başkanı Özgür Çelik ile 196 delegenin görevden alınması ve Gürsel Tekin'in il başkanı olarak mahkeme kararıyla atanması partide taşları yerinden oynattı.



Tekin, geçtiğimiz gün CHP'nin Sarıyer'de bulunan İstanbul İl Binası'na polis eşliğinde girdi görevine başladı. İlk sözleri "Şikâyet edenler CHP'liler, taraflar CHP'liler, bizi önerenler CHP'li arkadaşlar. Biz kayyum değiliz, çağrı heyetiyiz" oldu.



CHP'yi mahkeme koridorlarına düşüren sorunun hiçbir parçasında olmadıklarını belirtti. CHP medyasını yerden yere vurup, bina önünde kendini protesto edenler için ise "Şu bağıranların bir tanesi bile CHP'li değil şerefim üzerine yemin ediyorum... Köydeki ablamı bile tehdit ettiler" dedi.