Sarıyer fragman Söğütözü mutlak butlan! Gürsel Tekin il binasına girdi gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi: "Ben Kemal geliyorum" hazırlığı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin şaibeli kurultayının basamak taşlarını ören İstanbul İl Kongresi iptal edildi. İl Başkanı Özgür Çelik ile 196 delegenin görevden alınması ve Gürsel Tekin'in il başkanı olarak mahkeme kararıyla atanması partide taşları yerinden oynattı.
Tekin, geçtiğimiz gün CHP'nin Sarıyer'de bulunan İstanbul İl Binası'na polis eşliğinde girdi görevine başladı. İlk sözleri "Şikâyet edenler CHP'liler, taraflar CHP'liler, bizi önerenler CHP'li arkadaşlar. Biz kayyum değiliz, çağrı heyetiyiz" oldu.
CHP'yi mahkeme koridorlarına düşüren sorunun hiçbir parçasında olmadıklarını belirtti. CHP medyasını yerden yere vurup, bina önünde kendini protesto edenler için ise "Şu bağıranların bir tanesi bile CHP'li değil şerefim üzerine yemin ediyorum... Köydeki ablamı bile tehdit ettiler" dedi.
"İSTANBUL İL BİNASI HUKUKEN ÜSTÜMÜZE ZİMMETLİDİR"
Gürsel Tekin'in mahkeme kararıyla binaya girip göreve başlaması sonrası CHP Genel Merkezi, İstanbul İl Başkanlığı'nı kapattıklarını mevcuttaki binanın Özgür Özel'in çalışma ofisi yapıldığını duyurdu. İl Başkanlığı'nın görevine CHP Bahçelievler ilçe binasında devam edeceği ilan edildi. CHP'nin mahkeme kararına hiçe sayan bu hamlesine Gürsel Tekin'in yanıtı sert oldu.
Tekin, "Bizim İstanbul ilinin binası Sarıyer'dedir. İstanbul ili hukuken üstümüze zimmetlidir." dedi.
"ASLA BIRAKMAM" DEDİ
İl Başkanlığı görevinden asla vazgeçmeyeceğini söyleyen CHP'li Tekin, "Vazgeçmeyi düşünmem. Vazgeçersem 2. Baro'ya geçiyor. Bu durumdan rahatsız olmayacaklarsa da ben asla bunu kabul etmem" açıklamasını yaptı.
"MUTLAK BUTLAN" İHTİMALİ KUVVETLENDİ
15 Eylül öncesi bu yaşananların "şaibeli" kurultay davasını doğrudan etkilemesi bekleniyor. YSK'nın, bazı ilçe kongrelerini yeniden açıp il yönetimine ilişkin itirazı reddetmesi de "mutlak butlan" ihtimalini güçlendirdi.