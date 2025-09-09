PODCAST CANLI YAYIN

CHP'nin hileli İstanbul İl Kongresi'nin iptali sonrası Gürsel Tekin, mahkeme kararıyla il binasına girip göreve başladı. Bu durum 15 Eylül öncesi CHP'de taşları yerinden oynattı. Genel Merkez, il başkanlığını kapatıp Bahçelievler'e taşıma kararı alsa da Gürsel Tekin, "Binamız Sarıyer'dir. Hukuken üstümüze zimmetlidir" diyerek Özgür Özel'e rest çekti. Bir yandan da Kılıçdaroğlu "Ben Kemal geliyorum" demeye hazırlanıyor. Özgür Özel'in "il binasına giremezler" dese de Gürsel Tekin göreve başladı. Mutlak butlan çıkarsa Kılıçdaroğlu'nun da CHP Genel Merkezi'ne aynı şekil girmesi bekleniyor.

Sarıyer fragman Söğütözü mutlak butlan! Gürsel Tekin il binasına girdi gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi: "Ben Kemal geliyorum" hazırlığı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin şaibeli kurultayının basamak taşlarını ören İstanbul İl Kongresi iptal edildi. İl Başkanı Özgür Çelik ile 196 delegenin görevden alınması ve Gürsel Tekin'in il başkanı olarak mahkeme kararıyla atanması partide taşları yerinden oynattı.

Tekin, geçtiğimiz gün CHP'nin Sarıyer'de bulunan İstanbul İl Binası'na polis eşliğinde girdi görevine başladı. İlk sözleri "Şikâyet edenler CHP'liler, taraflar CHP'liler, bizi önerenler CHP'li arkadaşlar. Biz kayyum değiliz, çağrı heyetiyiz" oldu.

CHP'yi mahkeme koridorlarına düşüren sorunun hiçbir parçasında olmadıklarını belirtti. CHP medyasını yerden yere vurup, bina önünde kendini protesto edenler için ise "Şu bağıranların bir tanesi bile CHP'li değil şerefim üzerine yemin ediyorum... Köydeki ablamı bile tehdit ettiler" dedi.

"İSTANBUL İL BİNASI HUKUKEN ÜSTÜMÜZE ZİMMETLİDİR"

Gürsel Tekin'in mahkeme kararıyla binaya girip göreve başlaması sonrası CHP Genel Merkezi, İstanbul İl Başkanlığı'nı kapattıklarını mevcuttaki binanın Özgür Özel'in çalışma ofisi yapıldığını duyurdu. İl Başkanlığı'nın görevine CHP Bahçelievler ilçe binasında devam edeceği ilan edildi. CHP'nin mahkeme kararına hiçe sayan bu hamlesine Gürsel Tekin'in yanıtı sert oldu.

Tekin, "Bizim İstanbul ilinin binası Sarıyer'dedir. İstanbul ili hukuken üstümüze zimmetlidir." dedi.

"ASLA BIRAKMAM" DEDİ

İl Başkanlığı görevinden asla vazgeçmeyeceğini söyleyen CHP'li Tekin, "Vazgeçmeyi düşünmem. Vazgeçersem 2. Baro'ya geçiyor. Bu durumdan rahatsız olmayacaklarsa da ben asla bunu kabul etmem" açıklamasını yaptı.

"MUTLAK BUTLAN" İHTİMALİ KUVVETLENDİ

15 Eylül öncesi bu yaşananların "şaibeli" kurultay davasını doğrudan etkilemesi bekleniyor. YSK'nın, bazı ilçe kongrelerini yeniden açıp il yönetimine ilişkin itirazı reddetmesi de "mutlak butlan" ihtimalini güçlendirdi.

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu (AA, Takvim.com.tr Arşiv)


Gözler "Ben gelmezsem kayyum gelir" diyerek geri dönüş sinyali veren Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

İstanbul Kongresi'nin iptalinin ardından Takvim.com.tr Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine ulaştı. "Kemal Bey bu süreçte herhangi bir açıklama yapmayacak" yanıtını aldı.

Kılıçdaroğlu'nun 15 Eylül öncesi gelişmeleri dikkatle izlediği, arka planda dönmeyi istediği ve "Parti yönetilmek zorunda" görüşünde olduğu konuşuluyor.



MUTLAK BUTLAN KARARI ÇIKARSA KILIÇDAROĞLU CHP BİNASINA GİRER

Özgür Özel'in "il binasına giremezler" demesine rağmen Gürsel Tekin binayı girip göreve başladı. Özel'in iddiası çöktü.

Kurultay davasında mutlak butlan kararı çıkarsa Kılıçdaroğlu'nun da CHP Genel Merkezi'ne aynı şekil gireceği kulislerde yankılanıyor.

Kılıçdaroğlu CHPdeki şaibelilerle aynı kareye girmiyor! TAKVİM yakaladı... Özgür Özele protokol revize ettiren kavgaKılıçdaroğlu CHPdeki şaibelilerle aynı kareye girmiyor! TAKVİM yakaladı... Özgür Özele protokol revize ettiren kavga


ÖZGÜR ÖZEL'DE "OLAĞANÜSTÜ" PANİK!

Bu durumun farkında olan Özgür Özel ise 21 Eylül'e "olağanüstü kurultay" kararı alıp koltuğunu güvence altına almayı hedefledi. Ancak hukukçular, söz konusu hamlenin 15 Eylül'de çıkması muhtemel bir butlan kararını etkilemeyeceğini vurguluyor.

Ayrıca, 15 Eylül'de mutlak butlan kararı çıkarsa ve Kılıçdaroğlu göreve dönerse 6 günlük sürede (15-21 Eylül) kurultayı erteleme veya iptal etme girişiminde bulunabileceğini de belirtiyor.

CHPde olağanüstü korku! Özgür Özelin ekibinden Kemal Kılıçdaroğluna karşı hamle | Kritik 6 günde neler olacak?CHPde olağanüstü korku! Özgür Özelin ekibinden Kemal Kılıçdaroğluna karşı hamle | Kritik 6 günde neler olacak?

