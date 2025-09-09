Son dakika: DEM Parti heyeti İmralı'ya gidecek! Terörsüz Türkiye çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Terörsüz Türkiye süreci her geçen gün yeni hemlelerle hızlanarak devam ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin büyük fedakarlıkları sonrası başlayan süreçte, Meclis'te komisyon kuruldu.
Meclis'te komisyon çalışmalarını sürdürürken, DEM heyeti Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmeye devam ediyor.
Bu kapsamda da DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yeni bir açıklama daha yaptı.
DEM HEYETİ İMRALI'YA GİDİYOR
DEM Parti Genel Merkezi'nde açıklama yapan Ayşegül Doğan, İmralı'da Abdullah Öcalan ile yeni bir görüşmenin daha yapılacağını söyledi.
Buna göre; DEM Parti Eş Genel Başkanları ve MYK üyelerinden oluşacak olan heyet, önümüzdeki hafta İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile görüşecek.