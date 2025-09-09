Son dakika: DEM Parti heyeti İmralı'ya gidecek! Terörsüz Türkiye çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

PERVİN BULDAN: ÖCALAN KOMİSYON ÜYELERİYLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Katıldığı bir canlı yayında konuşan Pervin Buldan, komisyonun adaya gitmesi gerektiğini ve bunun önemli olduğunu söyledi.

Öcalan'ın isteğinin de bu yönde olduğunu söyleyen Buldan, "Öcalan diyor ki: 'Benim komisyona anlatacak çok şeyim var. Bunu sizin aracılığınızla değil kendim anlatmak istiyorum' diyor" demişti.