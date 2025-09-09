Son dakika: DEM Parti heyeti İmralı'ya gidecek! Terörsüz Türkiye çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

PODCAST CANLI YAYIN

Terörsüz Türkiye süreci bir yandan Meclis’te kurulan komisyon ile devam ederken bir yandan da DEM Parti Ankara-İmralı arasında mekik dokuyor. DEM Parti heyeti önümüzdeki hafta tekrar İmralı Adası’na Abdullah Öcalan ile görüşmeye gidecek.

Terörsüz Türkiye süreci her geçen gün yeni hemlelerle hızlanarak devam ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin büyük fedakarlıkları sonrası başlayan süreçte, Meclis'te komisyon kuruldu.

Meclis'te komisyon çalışmalarını sürdürürken, DEM heyeti Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda da DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yeni bir açıklama daha yaptı.

DEM HEYETİ İMRALI'YA GİDİYOR

DEM Parti Genel Merkezi'nde açıklama yapan Ayşegül Doğan, İmralı'da Abdullah Öcalan ile yeni bir görüşmenin daha yapılacağını söyledi.

Buna göre; DEM Parti Eş Genel Başkanları ve MYK üyelerinden oluşacak olan heyet, önümüzdeki hafta İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile görüşecek.

Komisyonun 6. toplantısında söz hukukçularda! TBMM Başkanı Kurtulmuştan net mesaj: Süreci en iyi şekilde tamamlayacağızKomisyonun 6. toplantısında söz hukukçularda! TBMM Başkanı Kurtulmuştan net mesaj: Süreci en iyi şekilde tamamlayacağız

PERVİN BULDAN: ÖCALAN KOMİSYON ÜYELERİYLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Katıldığı bir canlı yayında konuşan Pervin Buldan, komisyonun adaya gitmesi gerektiğini ve bunun önemli olduğunu söyledi.

Öcalan'ın isteğinin de bu yönde olduğunu söyleyen Buldan, "Öcalan diyor ki: 'Benim komisyona anlatacak çok şeyim var. Bunu sizin aracılığınızla değil kendim anlatmak istiyorum' diyor" demişti.

Terörsüz Türkiye Komisyonu 5. kez toplandı! Söz Cumartesi ve Barış Annelerinde... Kurtulmuştan sabotaj uyarısıTerörsüz Türkiye Komisyonu 5. kez toplandı! Söz Cumartesi ve Barış Annelerinde... Kurtulmuştan sabotaj uyarısı

ÖCALAN KOMİSYON İÇİN NE DEDİ?
DEM Parti İmralı Heyeti'nin İmralı'ya yaptığı 6 Temmuz 2025 tarihli 6. ziyarette Abdullah Öcalan, süreçte yeni bir aşamaya geçildiğini söyleyip TBMM'de kurulacak olan komisyonun da barış ve çözüm yönünde büyük bir rol oynayacağını dile getirmişti.

"SÜRECİ ZEHİRLEMEK İSTEYENLER VAR"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "Süreci zehirlemek isteyenler var. Amacımız ortak geleceğimizi kurmak" diyerek Terörsüz Türkiye sürecini engellemek isteyenlere karşı uyardı.

HİÇBİR PAZARLIK YOK!
"Sürecin hiçbir noktasında herhangi bir pazarlık olmadı, olmayacak." vurgusu yaptı.

