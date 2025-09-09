CHP'de FETÖ muamması! Bir tarafta akıl alanlar diğer tarafta sövenler | Kaftancıoğlu firari ismi bombaladı: "Ulan FETÖ'cü yavşak"

Firari FETÖ'cüler, CHP'ye "sokağa çıkın" diyerek rota çizerken parti içindeki krizde sessiz kalmayı tercih eden isimlere sosyal medya üzerinden baskı yapıyor.Kaftancıoğlu firari ismi bombaladı: "Ulan FETÖ'cü yavşak"
CHP'de devam eden şaibeli kurultay davasından sessiz kalan eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu mahkemenin İstanbul'daki yönetimi görevden almasının ardından sessizliğini korumuştu.
BELKİ SUSARAK FAYDALI OLURUZ
Kendisinden açıklama bekleyenler için dün bir paylaşım yapan Kaftancıoğlu, "Kıymetli yol arkadaşlarım; Neden bir açıklama yapmıyorsun diye samimi bir şekilde soran kardeşlerim; Şu dönemde söyleyeceğim herhangi bir sözün hepimizin içini yakan durumlara olumlu bir etkisi/katkısı olmayacağını, parti içi kutuplaşmayı artırmak ve trollerin eline malzeme vermekten başka bir işe yaramayacağını görüyorum. (Partimize bir katkısı olacağını düşünsem beni hiç kimsenin susturamayacağını en başta siz bilirsiniz) Hal böyleyken yetkili ve sorumlu kişiler haricinde; konuşarak zararımız olmasın, belki susarak faydalı oluruz diyor ve tüm partili kardeşlerimi sağduyuya davet ediyorum… "Bu utanç dolu kahrolası çağda ne duymak ne görmek evladır; uyumak en iyisi. Taş kesilene kadar. " Michalengelo" ifadelerini kullanmıştı.
FETÖ'CÜ TOROS KAFTANCIOĞLU'NA TALİMAT VERDİ
Bunu gören ve günlerdir CHP'lilere sokağa çıkma çağrısı yapan FETÖ'cülerden Tarık Toros Kaftancıoğlu'na, "Konuşacaksınız" diyerek talimat verdi.
Toros, "Hayır asıl bu dönem konuşacaksınız. Fakat tehdit almış olabilir. Hakkında davalar var o davalardan dolayı cezaevi ile tehdit edilmiş olabilir. Kaftancıoğlu, Gürsel Tekin'e evet demedi ama hayır da demedi." ifadeleriyle Gürsel Tekin'in göreve atanması hakkında yorum yapmayan Kaftancıoğlu'nu hedef aldı.