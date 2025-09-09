CHP'de FETÖ muamması! Bir tarafta akıl alanlar diğer tarafta sövenler | Kaftancıoğlu firari ismi bombaladı: "Ulan FETÖ'cü yavşak"

PODCAST CANLI YAYIN

Firari FETÖ'cüler CHP'ye rota çizerken parti içindeki krizde sessiz kalmayı tercih eden isimlere sosyal medya üzerinden baskı yapıyor. Son olarak FETÖ'cü Tarık Toros, eski İl İstanbul Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, "Konuşacaksın" talimatı verdi. Ancak daha önce örgüt tarafından çizilen rotaya uyan Kaftancıoğlu bu kez patladı. Toros'a "Ulan FETÖ'cü yavşak!" diyerek cevap veren Kaftancıoğlu, CHP yönetiminin aksine terör örgütü üyelerine tepki gösterdi. Bu durum parti içinde yaşanan FETÖ muammasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Firari FETÖ'cüler, CHP'ye "sokağa çıkın" diyerek rota çizerken parti içindeki krizde sessiz kalmayı tercih eden isimlere sosyal medya üzerinden baskı yapıyor.

Kaftancıoğlu firari ismi bombaladı: "Ulan FETÖ'cü yavşak"

CHP'de devam eden şaibeli kurultay davasından sessiz kalan eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu mahkemenin İstanbul'daki yönetimi görevden almasının ardından sessizliğini korumuştu.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımı (Ekran görüntüsü)Kaftancıoğlu'nun paylaşımı (Ekran görüntüsü)

BELKİ SUSARAK FAYDALI OLURUZ

Kendisinden açıklama bekleyenler için dün bir paylaşım yapan Kaftancıoğlu, "Kıymetli yol arkadaşlarım; Neden bir açıklama yapmıyorsun diye samimi bir şekilde soran kardeşlerim; Şu dönemde söyleyeceğim herhangi bir sözün hepimizin içini yakan durumlara olumlu bir etkisi/katkısı olmayacağını, parti içi kutuplaşmayı artırmak ve trollerin eline malzeme vermekten başka bir işe yaramayacağını görüyorum. (Partimize bir katkısı olacağını düşünsem beni hiç kimsenin susturamayacağını en başta siz bilirsiniz) Hal böyleyken yetkili ve sorumlu kişiler haricinde; konuşarak zararımız olmasın, belki susarak faydalı oluruz diyor ve tüm partili kardeşlerimi sağduyuya davet ediyorum… "Bu utanç dolu kahrolası çağda ne duymak ne görmek evladır; uyumak en iyisi. Taş kesilene kadar. " Michalengelo" ifadelerini kullanmıştı.

FETÖ'cü Tarık Toros (Sosyal medya)FETÖ'cü Tarık Toros (Sosyal medya)


FETÖ'CÜ TOROS KAFTANCIOĞLU'NA TALİMAT VERDİ

Bunu gören ve günlerdir CHP'lilere sokağa çıkma çağrısı yapan FETÖ'cülerden Tarık Toros Kaftancıoğlu'na, "Konuşacaksınız" diyerek talimat verdi.
Toros, "Hayır asıl bu dönem konuşacaksınız. Fakat tehdit almış olabilir. Hakkında davalar var o davalardan dolayı cezaevi ile tehdit edilmiş olabilir. Kaftancıoğlu, Gürsel Tekin'e evet demedi ama hayır da demedi." ifadeleriyle Gürsel Tekin'in göreve atanması hakkında yorum yapmayan Kaftancıoğlu'nu hedef aldı.

Canan Kaftancıoğlu (AA)Canan Kaftancıoğlu (AA)

BİR YANDA EMİR ALAN DİĞER YANDA SÖVENLER

Kaftancıoğlu, geçtiğimiz yıllarda kol kola girdiği, istikamet çizdiklerinde aldığı talimatı anında yerine getirdiği FETÖ'cülere bu kez çok sert çıktı.

Toros'a "Ulan FETÖ'cü yavşak!" diyerek cevap veren Kaftancıoğlu, CHP yönetiminin aksine terör örgütü üyelerine tepki gösterdi.

Kaftancıoğlu'nun ʺUlan FETÖ'cü yavşakʺ paylaşımı (Ekran görüntüsü)Kaftancıoğlu'nun ʺUlan FETÖ'cü yavşakʺ paylaşımı (Ekran görüntüsü)

AĞABABANI YOLLA

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kaftancıoğlu, koro halinde CHP'lilere karşı çağrı yapan FETÖ'cülere hatırlatarak, "Ağzımı bozacağım için şimdiden özür dilerim… Ulan Fetöcü yavşak! Dün akşamdan bu yana içeriden ve dışarıdan hep bir ağızdan koro halinde başladınız. Yazdığımı tekrar okudum, eleştiriyi anlarım da 'size ne oluyor?' onu hala anlamadım. Sizlere benzemem. Ne işbirlikçi olurum ne de tehditlerden korkar susarım. Bugünün faşist AKP iktidarını sizlerin, sizleri de oralara kimlerin getirdiğini ve elbirliğiyle halka neler ettiğinizi unutmadım hala… Şimdi yürü git, varsa ağababanı yolla!" ifadelerini kullandı.

Bu durum parti içinde yaşanan FETÖ muammasını bir kez daha gözler önüne serdi.

