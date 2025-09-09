CHP'de FETÖ muamması! Bir tarafta akıl alanlar diğer tarafta sövenler | Kaftancıoğlu firari ismi bombaladı: "Ulan FETÖ'cü yavşak"

BİR YANDA EMİR ALAN DİĞER YANDA SÖVENLER Kaftancıoğlu, geçtiğimiz yıllarda kol kola girdiği, istikamet çizdiklerinde aldığı talimatı anında yerine getirdiği FETÖ'cülere bu kez çok sert çıktı.

Kaftancıoğlu'nun ʺUlan FETÖ'cü yavşakʺ paylaşımı (Ekran görüntüsü)

AĞABABANI YOLLA



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kaftancıoğlu, koro halinde CHP'lilere karşı çağrı yapan FETÖ'cülere hatırlatarak, "Ağzımı bozacağım için şimdiden özür dilerim… Ulan Fetöcü yavşak! Dün akşamdan bu yana içeriden ve dışarıdan hep bir ağızdan koro halinde başladınız. Yazdığımı tekrar okudum, eleştiriyi anlarım da 'size ne oluyor?' onu hala anlamadım. Sizlere benzemem. Ne işbirlikçi olurum ne de tehditlerden korkar susarım. Bugünün faşist AKP iktidarını sizlerin, sizleri de oralara kimlerin getirdiğini ve elbirliğiyle halka neler ettiğinizi unutmadım hala… Şimdi yürü git, varsa ağababanı yolla!" ifadelerini kullandı.

Bu durum parti içinde yaşanan FETÖ muammasını bir kez daha gözler önüne serdi.