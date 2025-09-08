Gürsel Tekin CHP İstanbul İl binası önünde açıkladı: "Köydeki ablamı bile tehdit ettiler"

PODCAST CANLI YAYIN

Mahkeme tarafından görevlendirilen Gürsel Tekin, polis kontrolünde CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Kendisine hakaret eden CHP'lilere seslenen Tekin, "Size şunu söyleyebilirim şerefimle yemin ediyorum şu bağıranların bir tanesi CHP'li değildir." dedi. Bu süreçte çok sayıda tehdit aldığını dile getiren Tekin, "Bakın tarihimizin hiçbir döneminde olmadığı kadar ben ve arkadaşlarım ailelerimiz çocuklarımız eşlerimiz hatta ta köydeki ablalarımız dahil olmak üzere tehdit edildi." ifadelerini kullandı. CHP fondaşı Halk TV ve İBB'deki yolsuzluk çetelerine sert tepki gösteren Tekin, "Ne oldu da beş dakika da 'Gürsel Tekin'in 300 dairesi, 15 istasyonu bilmem ne çıktı' diye haber yapıyorsunuz? Bu mu televizyonculuk? Niye çıkarıyordunuz o zaman?" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mahkeme tarafından görevlendirilen Gürsel Tekin, polis kontrolünde CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

BİZ KAYYUM DEĞİLİZ

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tekin kendilerinin kayyum olmadığını belirtti. Tekin, "Arkadaşlarım ve heyetteki arkadaşlarımız bugüne kadar yaşanan bu sorunun hiçbir parçasında yoktu. Hatta daha ileri gidiyorum. O gün kongre olduğunda delege olmayan bir Gürsel Tekin olarak karşılıklı biri birbirlerine ağır söz söyleyen arkadaşlarımızı uyardım. Yapmayın dedim. Yarın yüz yüze bakacaksınız. Ne yazık ki günün sonunda maalesef taraflar arasındaki 1,5 yıldır süren bir sorun mahkeme koridorlarına düştü. Ve mahkeme bir karar aldı. Şikayet edenler CHP'liler. Taraflar CHP'liler. Bize öneren arkadaşlarımız aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partililer. Biz Kayyum falan değiliz. Kayyum Esenyurt'ta. Kayyum Beşiktaş, Şişli'de. Bizim ilk günden itibaren ben ve arkadaşlarım olabildikçe bütün temasları kurduk. Bizim görevimiz ne? Bizim görevimiz şimdi gerek delegenin gerekse mevcut il başkanını yöneticilerimizin uğramış olduğu haksızlığı bir an önce oturarak bertaraf etmektir." dedi.

İSTERLERSE KURŞUN ATSINLAR

Açıklamalar yaptığı sırada kafasın su şişesi açılan Tekin, "Ama ne gariptir 6 gündür sesimiz çıkmamasına rağmen sadece dedik ki Baba ocağına giderken el ele kol kola vererek gidelim. Bütün bu sorunları çözelim. Hiç sorun değil hiç sorun değil. İsterse kurşun atsınlar. Hiçbir şey bizi engelleyemez. Hiç merak etmesinler. Efendim partililerin yoğun tepkisi var. Neye bağlıyorsunuz? Partililer değildir kardeşim. Cumhuriyet Halk Partililerin bana tepkisi olmaz. Kimlerin olduğunu hepsini biliyorum. Hiç merak etmesinler. Şimdi bütün bu sorunların çözülebilmesi için sıkıntıların çözülebilmesi için her türlü diplomatik görüşmelerimiz devam etti. Devam ediyor. Günün sonunda biz ve arkadaşlarımız bizim bir an önce partimizin uğramış olduğu bu mahkeme koridorlarındaki sorunların bitmesi konusunda elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Bizim tarafsızlığımıza hiçbir arkadaşımızın itirazı söz konusu değil. Ve kaldı ki hani bir deyim var ya bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Parti içerisinde hiçbir arkadaşımızı ayrıştırmadık. O taraf bu taraf diye ayrıştırmadık. Ama ne yazık ki öyle bir duruma geldik ki şimdi önümüzdeki günlerde partimizin kurumsal kimliğini muhafaza edebilecek bir an önce adliye koridorlarına da çıkması için her türlü sarf edeceğiz. Hiç kimse telaş etmesin. Biz kayyum değiliz. Biz belediyeleri gasp etmiş bir etmiş bir Kayyum niteliğinde bir şey değiliz. Arkadaşlarımızın bu kudreti, bu heyecanını aslında Esenyurt'ta Şişli'de kayyum gelirken görmek isterdim. Ama belli ki güçleri bize yetiyormuş. Onlara da teşekkür ederim. En demokratik haklarını kullanabilirler." ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının içeriye girecek misiniz sorusuna cevap veren Tekin şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşim elbette burası bizim baba ocağımız yani ne demek gireceksiniz? Biz ilk günden itibaren zaten biz 6-7 gün önce de girebilirdik. Arkadaşlarımızla sorunları çözelim sıkıntıları çözelim arayışı içinde olduk. Onun için Hiç kimse merak etmesin. Biz arkadaşlarımızla temas içindeyiz. Bir an önce bu sorunu çözüceğiz."


PROVOKASYONA GELMEDİK

Provokasyon için gelmediklerini sözlerine ekleyen Tekin, "Biz Baba ocağının kurumsal kimliğini muhafaza etmek için çok önemli çabalarımız olacak. Elbette önümüzdeki günlerde bizimde söyleyebilecek 2 tane kelamımız var. Bakın tarihimizin hiçbir döneminde olmadığı kadar ben ve arkadaşlarım ailelerimiz çocuklarımız eşlerimiz hatta ta köydeki ablalarımız dahil olmak üzere tehdit edildi. Bütün bunları biliyoruz. Ama sabırla bu sorunu çözmek istiyoruz. Birileri Cumhuriyet Halk Partisi'ni parçalamak isteyebilir. Birileri Cumhuriyet Halk Partisi' çünkü hiçbir emekleri yok. Bizim alın terimiz var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini bütünlüğünü muhafaza etmek için çok ciddi gayretler sarf edeceğiz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili arkadaşımızın bizim tarafsızlığımızla ilgili en ufak kuşkusu kaygısı olmaz. Efendim. Yarın sayın İl Başkanımız Özgür Özel ne zaman isterse otururuz. Ortadaki sıkıntıları, sorunları ne olduğunu hep beraber konuşur ve çözeriz." dedi.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

Tekin İstanbul il binası önünde şu açıklamalarda bulundu:

"Ben o gün daha ilk günden itibaren sayın Özgür Özel genel başkanıma sizi ziyarete gelmek istiyorum dedim. Sonra aynı gün gitmişken eski genel başkanım sayın Kılıçdaroğlu'nu da ziyaret edeyim dedim. Gerek sayın Özgür Özel'in özel kalemine gerekse sayın Kılıçdaroğlu'nun özel kalemine not bıraktım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun özel kalemi bana döndü. Ben de ona dedim ki sayın Özgür Özel'in programına göre geleceğim. Sayın Özgür Özel'de dönüş olmayınca sayın Kılıçdaroğlu'na da gitme gereği duymadım."

BAĞIRANLARIN BİR TANESİ BİLE CHP'Lİ DEĞİL

"Size şunu söyleyebilirim şerefimle yemin ediyorum şu bağıranların bir tanesi CHP'li değildir. Bakın bir tanesi CHP'li değil. Vallahi bu yoğunluğun olmasının sebebi biz değiliz. Ve bundan dolayı 7-8 gündür biz aman ha kardeşim baştan itibaren söyledik. Baba ocağına giderken sakin yan yana duralım. Kol kola girelim. Sorunların sıkıntıların ne olduğu ile ilgili beraber çözelim anlayışımız aynı noktadayız. O noktada devam ediyor. Efendim heyetinizden iki isim ayrıldığını açıklamıştı. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz? Bakın biraz önce söyledim. Ailelerimizin tamamına, çocuklarımızın tamamına hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Ama şunu da söylüyorum. Biz onurumuzla hasiyetimiz ile yaşayan insanlarız. Hiç kimseye papuç bırakmayacağım herkes bilsin. Vatandaşın tepkisi başımın üstüne. Ama 40 yıldır yan yana durduğumuz bizi bilen sosyal medyada oradan buradan hakaret edenlerle elbette yargı yolu ile hesaplaşacağım."

ÖZGÜR ÇELİK'LE GÖRÜŞECEK Mİ?

"Bu bu bina bu baba ocağı Özgür Çelik'e de yeter bana da yeter hepimize yeter. Biz burada birilerini kovmak için birilerini dövmek, birilerini itelemek ötelemek için gelmedik. Sevgili kardeşim. Sevgili Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri sizlere rica ediyorum. Sizlere yalvarıyorum. Bizim bakın sağda solda kayyum dediniz, o dediniz, bu dediniz bir sürü şeyler söylediniz. Koca koca gurup başkanları şunlar bunlar. Orada kararda yazılı. Biz çağrı heyetiyiz. Kayyum belediyelerimizde. Yani o bugün bize göstermiş olduğunuz o tepki keşke o gün belediyelerimize göstermiş olsaydınız. Hukuken bizim görevimiz bu sorunları çözmektir. Biz sorun yaratmak için gelmedik. Sorunları çözmeyin çocuklar. Bırak atsınlar ya. Sorunları çözmek için geldik. Bu arkadaşlarımızın çoğunun size şunu samimi olarak söyleyebilirim. Bakın 40-50 yıllık CHP'li, 30 yıllık CHP'li. Bizim ailemizde her gün insanlarla görüşüyoruz. Cumhuriyet Halk Partili kimliği taşıyan Yani elbette sonradan partiye dahil olan arkadaşlarımız olabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi kültüründe böyle satıldı matıldı. Bizim değerimiz yok. Bizim bir parasal değerimiz yok. Bizim ömrümüz ihale çeteleri ile imar çeteleri ile mücadele ederek geçti. Yani bunun için bizim referansımızda arama motorudur. Arama motoruna girdiğinizde göreceksiniz biz bütün bu sorunların üstesinden geleceğiz. Hiç kimse merak etmesin."

HALK TV'YE TEPKİ

CHP fondaşı Halk TV'ye sert tepki gösteren Tekin, "Halk TV size soruyorum: Sizlerle günlerce ihale çeteleriyle mücadele ettik. Ne oldu da beş dakika da 'Gürsel Tekin'in 300 dairesi, 15 istasyonu bilmem ne çıktı' diye haber yapıyorsunuz? Bu mu televizyonculuk? Niye çıkarıyordunuz o zaman?" ifadelerini kullandı.

