Gürsel Tekin CHP İstanbul İl binası önünde açıkladı: "Köydeki ablamı bile tehdit ettiler"

BİZ KAYYUM DEĞİLİZ Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tekin kendilerinin kayyum olmadığını belirtti. Tekin, "Arkadaşlarım ve heyetteki arkadaşlarımız bugüne kadar yaşanan bu sorunun hiçbir parçasında yoktu. Hatta daha ileri gidiyorum. O gün kongre olduğunda delege olmayan bir Gürsel Tekin olarak karşılıklı biri birbirlerine ağır söz söyleyen arkadaşlarımızı uyardım. Yapmayın dedim. Yarın yüz yüze bakacaksınız. Ne yazık ki günün sonunda maalesef taraflar arasındaki 1,5 yıldır süren bir sorun mahkeme koridorlarına düştü. Ve mahkeme bir karar aldı. Şikayet edenler CHP'liler. Taraflar CHP'liler. Bize öneren arkadaşlarımız aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partililer. Biz Kayyum falan değiliz. Kayyum Esenyurt'ta. Kayyum Beşiktaş, Şişli'de. Bizim ilk günden itibaren ben ve arkadaşlarım olabildikçe bütün temasları kurduk. Bizim görevimiz ne? Bizim görevimiz şimdi gerek delegenin gerekse mevcut il başkanını yöneticilerimizin uğramış olduğu haksızlığı bir an önce oturarak bertaraf etmektir." dedi.

Gürsel Tekin (Ekran görüntüsü)

İSTERLERSE KURŞUN ATSINLAR



Açıklamalar yaptığı sırada kafasın su şişesi açılan Tekin, "Ama ne gariptir 6 gündür sesimiz çıkmamasına rağmen sadece dedik ki Baba ocağına giderken el ele kol kola vererek gidelim. Bütün bu sorunları çözelim. Hiç sorun değil hiç sorun değil. İsterse kurşun atsınlar. Hiçbir şey bizi engelleyemez. Hiç merak etmesinler. Efendim partililerin yoğun tepkisi var. Neye bağlıyorsunuz? Partililer değildir kardeşim. Cumhuriyet Halk Partililerin bana tepkisi olmaz. Kimlerin olduğunu hepsini biliyorum. Hiç merak etmesinler. Şimdi bütün bu sorunların çözülebilmesi için sıkıntıların çözülebilmesi için her türlü diplomatik görüşmelerimiz devam etti. Devam ediyor. Günün sonunda biz ve arkadaşlarımız bizim bir an önce partimizin uğramış olduğu bu mahkeme koridorlarındaki sorunların bitmesi konusunda elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Bizim tarafsızlığımıza hiçbir arkadaşımızın itirazı söz konusu değil. Ve kaldı ki hani bir deyim var ya bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Parti içerisinde hiçbir arkadaşımızı ayrıştırmadık. O taraf bu taraf diye ayrıştırmadık. Ama ne yazık ki öyle bir duruma geldik ki şimdi önümüzdeki günlerde partimizin kurumsal kimliğini muhafaza edebilecek bir an önce adliye koridorlarına da çıkması için her türlü sarf edeceğiz. Hiç kimse telaş etmesin. Biz kayyum değiliz. Biz belediyeleri gasp etmiş bir etmiş bir Kayyum niteliğinde bir şey değiliz. Arkadaşlarımızın bu kudreti, bu heyecanını aslında Esenyurt'ta Şişli'de kayyum gelirken görmek isterdim. Ama belli ki güçleri bize yetiyormuş. Onlara da teşekkür ederim. En demokratik haklarını kullanabilirler." ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının içeriye girecek misiniz sorusuna cevap veren Tekin şu ifadeleri kullandı:



"Kardeşim elbette burası bizim baba ocağımız yani ne demek gireceksiniz? Biz ilk günden itibaren zaten biz 6-7 gün önce de girebilirdik. Arkadaşlarımızla sorunları çözelim sıkıntıları çözelim arayışı içinde olduk. Onun için Hiç kimse merak etmesin. Biz arkadaşlarımızla temas içindeyiz. Bir an önce bu sorunu çözüceğiz."