Başkan Erdoğan öğrencilerle birlikte fidan dikti

Başkan Erdoğan öğrencilerle fidan dikti (İHA)

Erdoğan, tören öncesinde okul bahçesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve öğrenciler tarafından karşılandı.