Yerli ve milli otomobil TOGG güvenlik testinden 5 yıldızla geçti! | T10F'in yeni modeli için tarih verildi

YENİ MODEL İÇİN TARİH VERİLDİ

Togg'un yeni modeli T10F'nin 15 Eylül'de Türkiye'de, 29 Eylül'de ise Almanya'da ön siparişe açılacağı bildirildi. Otomobil üreticileri, teknoloji şirketleri, startup'lar ve sürdürülebilir ulaşım alanındaki öncüleri bir araya getiren ve bugün basın tanıtım günü yapılan IAA Mobility 2025, yarın Münih'te kapılarını ziyaretçilere açacak. Dünyanın önde gelen tüm otomotiv şirketlerinin yer aldığı fuarda Togg da yerini aldı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), fuarın basın gününde yerli ve yabancı gazetecilere, yenilikçi ürün gamını ve mobilite ekosistemini tanıttı. "Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan TOGG, bugün küresel vizyonunu pekiştiren önemli bir kilometre taşına daha ulaşmış oldu. Dünyanın önde gelen mobilite fuarlarından IAA Mobility 2025'te Avrupa sahnesine çıkan TOGG, doğuştan elektrikli T10X ve T10F modelleriyle Almanya pazarına girdiğini duyurdu. Togg'un iki modeli T10X ve T10F'nin Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız aldığı açıklandı. "YAKALADIĞIMIZ BAŞARIYI KÜRESEL PAZARLARA TAŞIYARAK, AVRUPA'YA ADIM ATIYORUZ" Toplantıda açıklamalarda bulunan TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye'de başarısını kanıtlayan Togg'un Avrupa yolculuğunun tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Togg'un üretim serüveninden ve bunun bir meydan okuma olduğundan bahseden Tosyalı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tarihte ilk defa, fikri mülkiyet haklarının tamamı Türkiye'ye ait bir otomobili üretmek, ülkemiz sanayi tarihine baktığınızda başlı başına bir meydan okumaydı ve biz bunu başardık. Çok şükür yılmadık, karşımıza sıkıntılar çıksa da her zaman çözüm odaklı olduk, çok çalıştık. 7 yıl boyunca planlarımız doğrultusunda ilerledik. Geldiğimiz noktada, daha önce koyduğumuz hedefler doğrultusunda ülkemizde yakaladığımız başarıyı küresel pazarlara taşıyarak, Avrupa'ya adım atıyoruz. Hem T10X hem T10F modelimizi 29 Eylül itibarıyla Almanya'da ön siparişe açıyoruz." "KADEMELİ OLARAK DİĞER AVRUPA ÜLKELERİNE AÇILACAĞIZ" Fuat Tosyalı, Almanya'dan kademeli olarak diğer Avrupa ülkelerine açılacaklarını kaydederek, mobilite ekosistemlerini Avrupa'da da büyütmek üzere Togg'u yeni bir seviyeye daha taşımış olmanın gururunu yaşadıklarını anlattı. Tosyalı, "Mobiliteyi her gün yeniden tanımlamak için çalışan, her güne bir yenilikle uyanan bir marka olarak, geleceğin teknolojilerini geliştirmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye'nin yükselen elektrikli araç ekosistemiyle birlikte, Avrupa pazarının da en çok tercih edilen markalarından biri olmak için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

"AVRUPALI KULLANICILARIN BEKLENTİLERİNE UYGUN ÇÖZÜMLER GELİŞTİRDİK" TOGG Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş da "bir otomobilden fazlası" için çıktıkları yolda kısa, orta ve uzun vadeli planlarını adım adım gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Türkiye'de elde ettikleri başarının yanında küresel rekabette de yerlerini almak için çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini dile getiren Karakaş, şu bilgileri verdi: "Dünyadaki ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden bir şirket olarak, Avrupa hedeflerimiz kapsamında 2021 Mayıs'ta Stuttgart'ta Togg Europe GmbH'yi kurmuştuk. O günden bu yana Avrupalı kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerine uygun mobilite çözümlerine odaklandık. Almanya, yaygın bir elektrikli araç altyapısı ve elektrikli araçların teşvik ve tercih edilmesi açısından da Avrupa pazarına açılmak için en uygun ülke olarak öne çıktı. T10X ve T10F modelimizi Avrupalı kullanıcılarla buluşturacağımız için heyecanlıyız. Akıllı mobilite cihazlarımız ve dijital deneyim platformumuz Trumore ile Avrupa'da da güçlü bir değer yaratacağımıza inanıyoruz." "CİHAZLARIMIZ EN YÜKSEK GÜVENLİK STANDARTLARINI KARŞILIYOR" Gürcan Karakaş, T10X ve T10F modelinin Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız aldığını belirterek, yola çıktıkları ilk andan itibaren araçları en yüksek güvenlik standartlarını karşılayacak şekilde tasarladıklarının altını çizdi. Karakaş, dolayısıyla bu sonucun da kararlılıklarının en somut kanıtı olduğunu kaydederek, "Türk ve Avrupalı kullanıcılara en üst seviyede güvenlik sunarak pazara girmek, başından beri üzerinde titizlikle çalıştığımız ve ulaşmak istediğimiz bir hedefti. Şimdiki hedefimiz ise önümüzdeki yıllarda farklı sınıflarda yeni modellerle kullanıcılarımıza sunacağımız Togg seçeneklerini artırmak." dedi. Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, TOGG Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Yazıcı ve Togg'un marka yüzü Kenan İmirzalıoğlu da katıldı.