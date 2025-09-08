CHP İstanbul'da savaş günü! Gürsel Tekin il binasını kimlerle teslim alacak? İmamoğlu'nu yerden yere vurdu Özel'e rest çekti

REST ÇEKTİ: BENİ BABA EVİME KİM SOKMAYACAKMIŞ GÖRELİM

Tekin, görevi devralmadan önce CHP Genel Merkezi ve parti içindeki Ekremci klikleri rest çekti."Baba evine girmeme kimse engel olamaz, olmamalı" diyen Gürsel Tekin, "Beni il binamıza sokmayacak babayiğit de yoktur. Babamın evine beni sokmayacaklarmış. Olur mu böyle şey. Kim sokmayacakmış görelim. Yaşanan olayların sorumlusu ben değilim. Amacım bir an önce partimizi bu süreçten kurtarmaktır. Yumuşak başlıyım ama uysal koyun değilim. Artık tahammül sınırlarımı zorlayan herkesi üzebilirim" ifadelerini kullandı.

