CHP İstanbul'da savaş günü! Gürsel Tekin il binasını kimlerle teslim alacak? İmamoğlu'nu yerden yere vurdu Özel'e rest çekti

15 Eylül'de görülecek olan kritik kurultay davası öncesi İstanbul İl Kongresi iptal edildi. İl Başkanı Özgür Çelik ve 196 delege görevden alındı, yerine Gürsel Tekin atandı.
CHP'DEN "GEZİ" DENEMESİ... ÖZEL'DEN KÜSTAH TEHDİT
CHP yönetimi mahkeme kararını tanımadığını açıkladı; ancak Tekin, görevinin başında olduğunu duyurdu. Bunun üzerine Özgür Özel tehlikeli bir provokasyona kalkıştı. İstanbul'da yeni bir "Gezi ihaneti" hayaline kapılıp tüm provokatörleri sokağa çağırdı.
"Bu son uyarımdır" deyip tehditler savurdu. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde CHP destekli marjinal sol örgütler ve provokatörler polise saldırdı.
GÜRSEL TEKİN İL BİNASINI TESLİM ALIYOR
Tüm tartışmaların gölgesinde gözler bugünkü "Görevi devralma" sürecine çevrildi.
Mahkeme kararıyla göreve atanan Gürsel Tekin'in saat 12.00'de İl Başkanlığı binasına gelip koltuğa oturması bekleniyor.
Takvim.com.tr CHP'yi CHP'ye düşüren süreci dakika dakika aktarıyor.
CANLI ANLATIM
REST ÇEKTİ: BENİ BABA EVİME KİM SOKMAYACAKMIŞ GÖRELİM
Tekin, görevi devralmadan önce CHP Genel Merkezi ve parti içindeki Ekremci klikleri rest çekti."Baba evine girmeme kimse engel olamaz, olmamalı" diyen Gürsel Tekin, "Beni il binamıza sokmayacak babayiğit de yoktur. Babamın evine beni sokmayacaklarmış. Olur mu böyle şey. Kim sokmayacakmış görelim. Yaşanan olayların sorumlusu ben değilim. Amacım bir an önce partimizi bu süreçten kurtarmaktır. Yumuşak başlıyım ama uysal koyun değilim. Artık tahammül sınırlarımı zorlayan herkesi üzebilirim" ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU VE SUÇ ORTAKLARINI YERDEN YERE VURDU
CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmalarına değinen Gürsel Tekin, "Hiçbir suç ortaklığının parçası değilim, olmam" diyerek Ekrem İmamoğlu liderliğindeki yolsuzluk çetesini işaret etti.
İBB soruşturmasındaki itiraflara değinen Tekin, kimlerin suç ortaklığının parçası olduğunu, kimlerin kimlerin ofisine gittiğine bakılması gerektiğini ifade ederek, itirafçılar Aziz İhsan Aktaş’ın, Ertan Yıldız’ın arkadaşı olmadığını söyledi.
Sözlerinin devamında CHP Genel Merkezi'ne yüklenen Tekin şu ifadeleri kullandı:
"Beni CHP il binasına sokmak istemezlerse bile ben girerim. Çünkü orası baba evi. Baba evine de elimi-kollumu sallayarak girerim. Yalnız il binasında değil, eski il binamızın, hatta ilçe binalarının önünde bile önlem alınıyor.
Keşke bu kudretlerini belediye başkanlarımız götürülürken gösterseydiler.”
İL BİNASINA KİMLERLE GİDECEK?
Peki, Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Binasını teslim almaya kimlerle gidecek?
Sabah Gazetesi'nden Yavuz Donat'ın sorularını yanıtlayan Tekin, "Arkadaşlarımla gideceğim" deyip şöyle konuştu:
Hepsini sayamam ki... İl başkanlığı yapmış olan Berhan Şimşek, Cemal Canpolat, Ali Özcan... Eski, yeni partililerimiz... Erkan Narsap... Zeki Şen... Yüreği CHP için çarpan dostlar... Baba evinde mütevazı bir şekilde kucaklaşacağız.
ÖZEL RANDEVU VERMEDİ... KILIÇDAROĞLU'NDAN GERİ DÖNÜŞ GELDİ
Tekin, Özgür Özel'in kendisine randevu vermediğini, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geri dönüş aldığını söyledi.
Geçici olarak il yönetimine geçici olarak Gürsel Tekin, "Sayın Özgür Özel'in özel kalem müdürünü aradım... Not bıraktım... Dönüş olmadı.
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da özel kalemini aradım... Geri dönüş oldu. Özgür Bey, randevu verirse Ankara'ya gideceğim... Görüşeceğim... Elbette Kemal Bey ile de" dedi.