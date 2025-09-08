Gürsel Tekin'den CHP İl Başkanlığı önünde flaş açıklamalar: "Köydeki ablamı bile tehdit ettiler"

Mahkeme tarafından görevlendirilen Gürsel Tekin, polis kontrolünde CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Kendisine hakaret eden CHP'lilere seslenen Tekin, "Size şunu söyleyebilirim şerefimle yemin ediyorum şu bağıranların bir tanesi CHP'li değildir." dedi. Bu süreçte çok sayıda tehdit aldığını dile getiren Tekin, "Bakın tarihimizin hiçbir döneminde olmadığı kadar ben ve arkadaşlarım ailelerimiz çocuklarımız eşlerimiz hatta ta köydeki ablalarımız dahil olmak üzere tehdit edildi." ifadelerini kullandı. CHP fondaşı Halk TV ve İBB'deki yolsuzluk çetelerine sert tepki gösteren Tekin, "Ne oldu da beş dakika da 'Gürsel Tekin'in 300 dairesi, 15 istasyonu bilmem ne çıktı' diye haber yapıyorsunuz? Bu mu televizyonculuk? Niye çıkarıyordunuz o zaman?" şeklinde konuştu.