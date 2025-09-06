Başkan Erdoğan'dan 300 bininci konutun anahtar teslim töreninde önemli açıklamalar! "Evine kavuşmayan depremzedemiz kalmayacak"
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hız kesmeden süren afet konutları projelerinde bugün tarihi bir gün yaşandı. Malatya’da düzenlenen törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 300 bininci konutun anahtarını hak sahibine teslim etti. Evine kavuşmayan depremzedenin kalmayacağını belirten Başkan Erdoğan, "Bugünkü törenle il ve ilçe merkezlerinde toplamda 9 bin 39 konutun kurasını çekiyoruz. Böylece Malatya'da 43 bin 408 hak sahibi yuvasının anahtarına kavuşuyor. Diğer şehirlerimizde çalışmalar devam ediyor." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesi arkasında düzenlenen "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" 300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.
Konuşmasına Malatyalıları selamlayarak başlayan Erdoğan, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı ile 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İsveç'i yenerek çeyrek finale çıkan A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Yarın 2026 FİFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na da başarılar dileyen Erdoğan, alandakilerin "Malatya seninle gurur duyuyor" sloganına, "Ben de sizlerle gurur duyuyorum." karşılığını verdi.
Erdoğan, bugün aynı zamanda yeni yatırımların resmi açılışlarını yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Modern, güvenli ve estetik bir anlayışla inşa edilen yeni yuvalarımızın Malatya ve diğer illerimizdeki kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Hak sahibi her bir vatandaşımızın bu hanelerde gönül huzuruyla, ağız tadıyla, sıhhat ve afiyet içinde oturmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. Erdoğan, konutların inşasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Bugün insanı, doğası, tarihi ve kültürüyle ışıl ışıl parlayan Malatya'da olduklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:
"İmanıyla ve cengaverliğiyle maruf Battal Gazi'nin diyarında, gönüllere taht kuran Niyazi Mısri'nin memleketindeyiz. Sadreddin Konevi'nin doğduğu, Muhyiddin İbnü'l Arabi'nin yaşadığı topraklardayız. Her zaman olduğu gibi bizleri yine bağrına basan Malatya halkına ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Rabb'im sizlerden razı olsun. Burada sizlerin de çok iyi bildiği şu gerçeği tekrar ifade etmek isterim. Malatya hem Türkiye'nin hem bölgesinin en gözde merkezlerinden biridir. Malatya'nın bizdeki yeri çok çok müstesnadır.
Aşık maşukuna kavuşunca nasıl mutlu oluyorsa biz de buraya her gelişimizde adeta vuslata eriyoruz. Ülkemize önemli katkılar yapan bu şehirle gurur duyuyoruz. Bugüne kadar şartlar ne olursa olsun Malatya'yı asla ihmal etmedik. Malatyalı kardeşlerimizin bize olan teveccühünü boşa çıkarmadık. Eşi benzeri bulunmaz Malatya'ya ve Malatya halkına aşkla hizmet ettik. İnşallah bundan sonra da aynı azimle, aynı coşkuyla, aynı sevdayla sizler için çalışmaya devam edeceğiz."
"MEVLA BÖYLESİNE BÜYÜK BİR ACIYI BİZLERE BİR DAHA YAŞATMASIN"
Malatya'nın 6 Şubat 2023'teki depremlerden en fazla etkilenen illerden biri olduğunu anımsatan Erdoğan, "O gece maalesef dünya tarihinin en yıkıcı afetlerinden birini yaşadık. 11 ilimizde 53 bin 737 canımızı, içimiz kan ağlayarak kara toprağın bağrına verdik." dedi.
Deprem şehitlerine bir kez daha Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Depremden sonra geride kalan kardeşlerimize Rabb'imden sabır diliyorum. Mevla böylesine büyük bir acıyı bizlere bir daha yaşatmasın." diye konuştu.
Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Merhum Niyazi Mısri asırlar öncesinden şöyle sesleniyordu: 'Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan sorardım aslıma, aslım bana burhan imiş.' Evet, 6 Şubat'ın acısı, sızısı, sancısı bizim derdimiz oldu. Bu derdi yüreğimizin en derininde, hem de tüm ağırlığıyla hissettik ama bu dert aynı zamanda bize dayanışma, bir ve beraber olmayı, yeniden başlamayı öğretti. 'Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır.' diyerek hemen kolları sıvadık. 'Milletimizle el ele vererek bu yaraları saracağız. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız.' dedik. Devletimizin tüm kurumları canını dişine takarak 7 gün 24 saat çalıştı. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızı geri getiremesek de kısa sürede enkazları kaldırdık, yaraları sardık, umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık."
Erdoğan, alandaki vatandaşların sayısının 52 bin olduğunu söyledi.
Ocakta 201 bin, haziranda ise 250 bininci konutun depremzedelere tahsis edildiğini söyleyen Erdoğan, "Deprem bölgemizdeki beş ilimizde Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Adana'da anahtarların çok önemli bir kısmı hak sahiplerine teslim edildi. Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa ve Elazığ'da çalışmalarımız son sürat devam ediyor." diye konuştu.
"DEPREM BÖLGESİNDEKİ HER 3 HAK SAHİBİNDEN 2'SİNİ YENİ YUVASINA KAVUŞTURDUK"
Bugün Malatya'da 300 bininci konutun anahtarının teslim edildiğini belirten Erdoğan, "'Hükümet bu enkazın altında acaba ne zaman kalacak' umuduyla tam 2,5 yıldır bekleyen deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz. Şunu da büyük bir gururla ifade etmek isterim. Bugün itibarıyla deprem bölgesindeki her 3 hak sahibi vatandaşımızdan 2'sini yeni yuvasına kavuşturmuş oluyoruz." ifadelerini kullandı.
Bugüne kadar Malatya'nın merkez ve ilçelerinde 27 bin 541 konut, kırsalında ise 6 bin 828 köy evi olmak üzere toplam 34 bin 369 hanenin depremzedelere teslim edildiğini anımsatan Erdoğan, "Bugünkü törenle de il ve ilçe merkezlerinde 7 bin 23'ü konut, 2 bin 16'sı köy evi olmak üzere toplam 9 bin 39 konutun kurasını çekiyoruz. Böylece Malatya genelinde tam 43 bin 408 hak sahibi kardeşimiz yeni yuvasının anahtarlarına kavuşuyor. İş yerlerimizin de yapımı sürüyor. Bugün kuraları çekilecek 2 bin 8 işyeri ile birlikte teslimatını yaptığımız toplam işyeri sayısı 3 bin 25'e çıkıyor." açıklamasını yaptı.
"YILBAŞINA KADAR DEPREM BÖLGEMİZDE 453 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ TAMAMLAMAK NİYETİNDEYİZ"
Sadece Malatya'da değil, diğer illerde de çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Hatay'ımızda 16 bin 993 konut ve köy evi ile 1355 iş yerini, Kahramanmaraş'ımızda 5 bin 749 konut ve köy evi ile 662 iş yerini, Adıyaman'ımızda 1430 konut ve köy evi ile 44 iş yerini, Diyarbakır'ımızda 5 bin 713 konut ve köy evini, Adana'mızda 4 bin 60 konut ve köy evini, Gaziantep'imizde 2 bin 449 konut ve köy evini, Şanlıurfa'mızda 2 bin 676 konut ve köy evini, Elazığ'ımızda 1709 konut ve köy evini, Osmaniye'mizde 313 köy evini tek seferde teslim ediyoruz. Böylelikle 300 bin sınırımızı da aşarak bugüne kadar 13 ilimizde, 295 bin 929'u konut ve 8 bin 907'si iş yeri olmak üzere toplam 304 bin 836 bağımsız bölümü hak sahibi vatandaşlarımıza veriyoruz. İnşallah yılbaşına kadar deprem bölgemizde 453 bin bağımsız bölümü tamamlamak niyetindeyiz. Yeni evine, yeni iş yerine kavuşmamış tek bir vatandaşımız kalmayana kadar yılmadan, yorulmadan çalışacağız."
Malatya'nın dört bir yanında yapımı tamamlanan 41 projenin toplu açılışını gerçekleştirdiklerini bildiren Erdoğan, "Toplam yatırım bedeli 5 milyar 940 milyonu bulan bu yatırımlarımızla Malatya'mıza yepyeni bir çehre kazandırıyoruz. Depremde zarar gören tarihi hükümet binamızı restore ederek yeniden ayağa kaldırdık. Yeşilyurt, Battalgazi, Darende, Akçada ve Doğanşehir'de 6'sı ilkokul, biri anaokulu ve 5'i ortaokul olmak üzere 212 derslikten oluşan toplam 12 eğitim yuvamızın kapılarını da öğrencilerimize açıyoruz." dedi.
Yol, köprü, içme suyu hattı, tarımsal sulama, kaldırım, menfez ve spor tesisleri yapımları kapsamında birçok projeyi başarıyla tamamladıklarına işaret eden Erdoğan, "Malatyalıların hayatına dokunan tüm bu yatırım, hizmet ve tesisleri bugün resmen sizlerin istifadesine sunuyoruz. Tüm bu yatırımların, bu eserlerin Malatyalı kardeşlerimiz için bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu yatırımlarda emeği geçen bakanlıklarımızı, büyükşehir belediyemizi, kurumlarımızı ve hayırseverlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.
"TARIM SİGORTASI OLMAYAN ÇİFTÇİLERİMİZE YAKLAŞIK 3,8 MİLYAR LİRA DESTEK ÖDEMESİ YAPIYORUZ"
Nisan ayında çok ciddi bir zirai don hadisesinin yaşandığını hatırlatan Erdoğan, "Zirai don maalesef Malatya'da kayısı üretimine de zarar verdi. Tarım sigortası yaptıran Malatyalı çiftçilerimizin hasar tazminatı olan 3,1 milyar liralık ödemelerini bitirdik. Tarım sigortası olmayan çiftçilerimizin masraflarının karşılanması için de yaklaşık 3,8 milyar lira destek ödemesi yapıyoruz. Destek ödemelerine bu ay içinde başlıyoruz." bilgisini verdi.
Hükümet olarak bu süreçte sadece yeni konutlar inşa etmediklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Aynı zamanda şehirlerimizi medeniyet ufkumuzu merkeze alan modern ve güvenli bir yapıya da kavuşturuyoruz. Malatya'da Şire Pazarı'yla birlikte 100. Yıl ve Kuyumcular Çarşısını da yeniden ayağa kaldırdık. Kahramanmaraş'ta Kapalı Çarşı ve Demirciler Çarşısını aslına uygun şekilde restore ediyoruz. Hatay'da Uzunçarşı'yı, Habibi Neccar Camisi'ni, Kemalpaşa ve Kurtuluş caddelerini tarihi kimliğiyle yeniden bütünleştiriyoruz. Adıyaman'da Kent Meydanı'nı, Şanlıurfa, Osmaniye ve Elazığ'da kültürel mirasımızı tekrar canlandırıyoruz. Yeniden inşa ve ihya sürecini her alanda kararlılıkla devam ettireceğiz."
Başkan Erdoğan, buradaki konuşmasında, gündemlerinde ülkeye ve millete hizmetin, vatandaşların yeni ve güvenli yuvalarına kavuşturulmasının, Malatya ile diğer illerin huzurunun, refahının, kalkınmasının ve hak ettiği hizmetle buluşmasının, Türkiye'yi terörden kurtarmanın olduğunu söyledi.
Ocaklara ateşlerin düşmediği, annelerin yüreklerinin evlat acısıyla kavrulmadığı, Türkiye'nin hiçbir hanesinden ağıtların yükselmediği bir Türkiye için sabırla, samimiyetle, soğukkanlılıkla çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:
"Menzile yaklaştıkça görüyoruz ki saldırıların dozu da artmaya başladı. Kandan, çatışmadan ve istikrarsızlıktan beslenenler, kampanyalarına son dönemde hız verdi. Bir taraftan mesnetsiz haberlerle şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi endişeye sürüklemeye çalışıyorlar, diğer taraftan 'muhtarlıklar kapanacak', 'güvenlik korucuları işsiz kalacak' gibi yalanları köpürterek bölgedeki kardeşlerimizi tedirgin ediyorlar. Muhtarlıkların kapanması diye bir şey asla söz konusu değildir. Bir başka taraftan Cumhur İttifakı'nın 'Terörsüz Türkiye' sürecine yönelik samimiyetini sorgulayarak, akıllarınca fitne çıkarmayı deniyorlar.
Eş zamanlı olarak örgütün Suriye'deki uzantılarını kışkırtarak Arz-ı mevud peşindeki siyonistlerin bölgemize yönelik emellerine destek veriyorlar. Yani ellerinin altındaki bütün aparatlarını harekete geçirmiş durumdalar. Yalan, provokasyon, iftira ve dezenformasyon, ne ararsan hepsi bunlarda var. Hedefleri belli, o da ilerleyen o süreci yavaşlatmak ama bilmedikleri bir şey var. Biz bu sefer çok ama çok idmanlıyız. Her türlü karanlık senaryoya karşı hazırlıklıyız. Allah'ın izniyle kurulmaya çalışılan tuzağa düşmeyeceğiz. Kadim devlet aklı ve siyasi tecrübe ile ilmek ilmek dokuduğumuz süreci ihtiraslara, yanlış hesaplara ve emperyalist oyunlara kurban etmeyeceğiz."
"SAVAŞ VE TERÖR BARONLARI İNŞALLAH HEDEFLERİNE ULAŞAMAYACAK"
Savaş ve terör baronlarının hedeflerine ulaşamayacağını belirten Erdoğan, "Evlatlarımızın hayatı üzerinde yükselen terör duvarını yıkarak, iç cephemizi tahkim mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecek. Kardeşliğimiz güçlenecek, muhabbetimiz artacak, dayanışmamız inşallah perçinlenecek. Türkiye'nin ve bölgemizin önünde yeni kapılar açılacak. Burada tekrar altını çizerek söylüyorum: Şehitlerimizin ruhunu incitecek hiçbir işin içinde bugüne kadar olmadık, evelallah bundan sonra da olmayacağız. Gazilerimizi rahatsız edecek hiçbir adım atmadık, bundan sonra da asla atmayacağız. Ne yapıyorsak onların emanetini yüceltmek için yapıyoruz ve yapacağız." değerlendirmesini yaptı.
Ana muhalefete de eleştirilerde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Ana muhalefetin içler acısı halini inanıyorum ki sizler de görüyorsunuz. Ne hizmet, ne yatırım, ne ülkenin kanayan yaralarına derman olmak... Bunların hiçbiri beyefendilerin gündeminde yer almıyor. Dünyada ve bölgemizde ne olup bittiğinden zaten habersizler. Ara sıra yolları Avrupa'ya düşüyor, orada da tek yaptıkları Türkiye'yi Batılılara ve yabancı medyaya şikayet etmek. İç tartışmaları bırakıp yurt dışına gittiklerinde Türkiye partisi olacaklardı fakat neticede ülkemizin başını yere eğdiren bir utanç kaynağı oldular. Halkın parasını talan eden bir avuç belediye hortumcusunu aklamak için hem kendilerini küçük düşürüyorlar hem de Türk siyasetinin itibarına zarar veriyorlar.
Uzaktan kumandayla idare edilen Genel Başkan'ın ağzından çıkanı artık kulağı duymuyor. Türk siyasetine ve bulunduğu konuma asla yakışmayan seviye yoksunu bir üslupla önüne gelene hakaret ediyor. İş öyle bir hal aldı ki, bu şahıs konuşmaya başlayınca aileler çocukları olumsuz etkilenmesin diye hemen kanal değiştiriyor. En son Sinop'taki balıkları diline doladı ama baltayı yine taşa vurdu. İzmir'de kıyıya vuran ölü balıkları görmeyip de Sinop'taki balıklar için endişelenmesini kendi seçmeni dahil kimse inandırıcı bulmadı."
Erdoğan, muhalefetin derdinin balıklar ve turistler olmadığını vurgulayarak, "Bunların sorunu Türkiye'nin atılımlarıyla, Türkiye'nin başarılarıyla, genel başkan değişse dahi CHP'nin savunma sanayi hamlelerimize karşı düşmanca tavrında hiçbir değişim olmuyor. Hatırlayın, bunun Bay Kemal adındaki selefi de böyleydi. O da yalan ve iftiralarla aylarca tank palet fabrikamızı hedef almıştı. Sonra bize yüklü miktarda tazminat ödemek zorunda kaldı. Şimdi ne sesi çıkıyor ne de ortalıkta görülüyor. Milletten sandıkta öyle bir şamar yedi ki, 2,5 yıldır halen kendine gelemedi. Tabii en büyük tokadı kendisini coşkuyla alkışlayanlardan aldı. Ne diyelim? Al birini vur ötekine. Biz bunların ikisini de muhatap almıyor, CHP içindeki Bizans oyunlarıyla kendilerini baş başa bırakıyoruz. Onlar birbirlerini hançerlemeye devam etsinler." ifadelerini kullandı.
Malatya'ya ve tüm Türkiye'ye hizmet için koşturmaya devam ettiklerini söyleyen Erdoğan, anahtar teslimi yapılan yeni konutların, iş yerlerinin ve açılışı gerçekleştirilen yatırımların vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.
Yeni yuvalarda huzurlu, bereketli ve mutlu bir yaşam temennisinde bulunan Erdoğan, konuşmasını "Tekrar buluşmak temennisiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum." sözleriyle tamamladı.
NOTLAR
Program öncesi alana Türk bayrakları ve üzerinde Başkan Erdoğan'ın fotoğraflarının bulunduğu "Ölümüne seninleyiz" ve "Korkaklar zafer anıtı dikemez" yazılı pankartlar asıldı.
Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti'nin genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri katıldı.
Erdoğan'ın talimatıyla AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın başlattığı kura çekiminde hak sahipleri belirlendi.
Depremden etkilenen diğer illerdeki törenlere canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, bazı hak sahipleriyle sohbet etti.
Daha sonra hak sahiplerine konutlarının anahtarları teslim edildi. Program, dua edilmesi ve kurdele kesiminin ardından sona erdi.
İL İL TESLİM SAYILARI NE OLACAK?
Öte yandan Malatya'daki törenle birlikte yıl sonuna kadar deprem bölgesinde teslim edilmesi hedeflenen konut sayısı da belli oldu.
Adana: 10 bin 978 konut ve 389 köy evi olmak üzere toplam 11 bin 367 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 11 bin 899 konut, 89 iş yeri ve 534 köy evi olmak üzere toplam 12 bin 522 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.
Adıyaman: 29 bin 783 konut, 1767 iş yeri ve 6 bin 607 köy evi olmak üzere toplam 38 bin 157 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 30 bin 835 konut, 2 bin 580 iş yeri ve 10 bin 158 köy evi olmak üzere toplam 43 bin 573 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.
Diyarbakır: 15 bin 708 konut, 561 köy evi olmak üzere toplam 16 bin 269 bağımsız bölüm teslim edildi. Bu yıl sonuna kadar 16 bin 27 konut, iş yeri 251 ve bin 299 köy evi olmak üzere toplamda 17 bin 577 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.
Elazığ: 10 bin 934 konut, 1038 köy evi olmak üzere toplam 11 bin 972 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 10 bin 261 konut, 87 iş yeri, 2 bin 794 köy evi olmak üzere toplamda 13 bin 142 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.
Gaziantep: 21 bin 782 konut, 52 iş yeri ve 3 bin 765 köy evi olmak üzere toplam 25 bin 599 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 23 bin 694 konut, bin 219 iş yeri ve 4 bin 587 köy evi olmak üzere toplamda 29 bin 500 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.
Hatay: 75 bin 706 konut, 2 bin 507 iş yeri ve 8 bin 541 köy evi olmak üzere toplam 86 bin 754 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.
Kahramanmaraş: 31 bin 25 konut, 1436 iş yeri ve 12 bin 891 köy evi olmak üzere toplam 45 bin 352 bağımsız bölüm inşa edildi. Yıl sonuna kadar 53 bin 976 konut, 6 bin 397 iş yeri ve 13 bin 814 köy evi olmak üzere toplamda 74 bin 187 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.
Kilis: Bin 713 konut, 4 iş yeri ve 544 köy evi olmak üzere toplam 2 bin 261 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 1854 konut, 4 ticaret ve 1003 köy evi olmak üzere toplamda 2 bin 861 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.
Malatya: 34 bin 564 konut, 3 bin 125 iş yeri ve 8 bin 844 köy evi olmak üzere toplam 46 bin 533 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 55 bin 496 konut, 10 bin 714 iş yeri ve 13 bin 210 köy evi olmak üzere toplamda 79 bin 420 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.
Osmaniye: 7 bin 420 konut, 6 iş yeri ve 1560 köy evi olmak üzere toplam 8 bin 986 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 9 bin 366 konut, 760 iş yeri ve 2 bin 92 köy evi olmak üzere toplamda 12 bin 218 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.
Şanlıurfa: 10 bin 117 konut, 10 iş yeri ve 1325 köy evi olmak üzere toplam 11 bin 452 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 12 bin 69 konut, 103 iş yeri ve 2 bin 563 köy evi olmak üzere toplamda 14 bin 735 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.