Başkan Erdoğan'dan 300 bininci konutun anahtar teslim töreninde önemli açıklamalar! "Evine kavuşmayan depremzedemiz kalmayacak"

Başkan Erdoğan, ʺ300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi ve Anahtar Teslimi Töreniʺnde konuştu. (AA) "DEPREM BÖLGESİNDEKİ HER 3 HAK SAHİBİNDEN 2'SİNİ YENİ YUVASINA KAVUŞTURDUK" Bugün Malatya'da 300 bininci konutun anahtarının teslim edildiğini belirten Erdoğan, "'Hükümet bu enkazın altında acaba ne zaman kalacak' umuduyla tam 2,5 yıldır bekleyen deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz. Şunu da büyük bir gururla ifade etmek isterim. Bugün itibarıyla deprem bölgesindeki her 3 hak sahibi vatandaşımızdan 2'sini yeni yuvasına kavuşturmuş oluyoruz." ifadelerini kullandı. Bugüne kadar Malatya'nın merkez ve ilçelerinde 27 bin 541 konut, kırsalında ise 6 bin 828 köy evi olmak üzere toplam 34 bin 369 hanenin depremzedelere teslim edildiğini anımsatan Erdoğan, "Bugünkü törenle de il ve ilçe merkezlerinde 7 bin 23'ü konut, 2 bin 16'sı köy evi olmak üzere toplam 9 bin 39 konutun kurasını çekiyoruz. Böylece Malatya genelinde tam 43 bin 408 hak sahibi kardeşimiz yeni yuvasının anahtarlarına kavuşuyor. İş yerlerimizin de yapımı sürüyor. Bugün kuraları çekilecek 2 bin 8 işyeri ile birlikte teslimatını yaptığımız toplam işyeri sayısı 3 bin 25'e çıkıyor." açıklamasını yaptı. "YILBAŞINA KADAR DEPREM BÖLGEMİZDE 453 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ TAMAMLAMAK NİYETİNDEYİZ" Sadece Malatya'da değil, diğer illerde de çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Hatay'ımızda 16 bin 993 konut ve köy evi ile 1355 iş yerini, Kahramanmaraş'ımızda 5 bin 749 konut ve köy evi ile 662 iş yerini, Adıyaman'ımızda 1430 konut ve köy evi ile 44 iş yerini, Diyarbakır'ımızda 5 bin 713 konut ve köy evini, Adana'mızda 4 bin 60 konut ve köy evini, Gaziantep'imizde 2 bin 449 konut ve köy evini, Şanlıurfa'mızda 2 bin 676 konut ve köy evini, Elazığ'ımızda 1709 konut ve köy evini, Osmaniye'mizde 313 köy evini tek seferde teslim ediyoruz. Böylelikle 300 bin sınırımızı da aşarak bugüne kadar 13 ilimizde, 295 bin 929'u konut ve 8 bin 907'si iş yeri olmak üzere toplam 304 bin 836 bağımsız bölümü hak sahibi vatandaşlarımıza veriyoruz. İnşallah yılbaşına kadar deprem bölgemizde 453 bin bağımsız bölümü tamamlamak niyetindeyiz. Yeni evine, yeni iş yerine kavuşmamış tek bir vatandaşımız kalmayana kadar yılmadan, yorulmadan çalışacağız." Malatya'nın dört bir yanında yapımı tamamlanan 41 projenin toplu açılışını gerçekleştirdiklerini bildiren Erdoğan, "Toplam yatırım bedeli 5 milyar 940 milyonu bulan bu yatırımlarımızla Malatya'mıza yepyeni bir çehre kazandırıyoruz. Depremde zarar gören tarihi hükümet binamızı restore ederek yeniden ayağa kaldırdık. Yeşilyurt, Battalgazi, Darende, Akçada ve Doğanşehir'de 6'sı ilkokul, biri anaokulu ve 5'i ortaokul olmak üzere 212 derslikten oluşan toplam 12 eğitim yuvamızın kapılarını da öğrencilerimize açıyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, ʺ300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi ve Anahtar Teslimi Töreniʺnde konuştu. (AA) Yol, köprü, içme suyu hattı, tarımsal sulama, kaldırım, menfez ve spor tesisleri yapımları kapsamında birçok projeyi başarıyla tamamladıklarına işaret eden Erdoğan, "Malatyalıların hayatına dokunan tüm bu yatırım, hizmet ve tesisleri bugün resmen sizlerin istifadesine sunuyoruz. Tüm bu yatırımların, bu eserlerin Malatyalı kardeşlerimiz için bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu yatırımlarda emeği geçen bakanlıklarımızı, büyükşehir belediyemizi, kurumlarımızı ve hayırseverlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu. "TARIM SİGORTASI OLMAYAN ÇİFTÇİLERİMİZE YAKLAŞIK 3,8 MİLYAR LİRA DESTEK ÖDEMESİ YAPIYORUZ" Nisan ayında çok ciddi bir zirai don hadisesinin yaşandığını hatırlatan Erdoğan, "Zirai don maalesef Malatya'da kayısı üretimine de zarar verdi. Tarım sigortası yaptıran Malatyalı çiftçilerimizin hasar tazminatı olan 3,1 milyar liralık ödemelerini bitirdik. Tarım sigortası olmayan çiftçilerimizin masraflarının karşılanması için de yaklaşık 3,8 milyar lira destek ödemesi yapıyoruz. Destek ödemelerine bu ay içinde başlıyoruz." bilgisini verdi. Hükümet olarak bu süreçte sadece yeni konutlar inşa etmediklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: "Aynı zamanda şehirlerimizi medeniyet ufkumuzu merkeze alan modern ve güvenli bir yapıya da kavuşturuyoruz. Malatya'da Şire Pazarı'yla birlikte 100. Yıl ve Kuyumcular Çarşısını da yeniden ayağa kaldırdık. Kahramanmaraş'ta Kapalı Çarşı ve Demirciler Çarşısını aslına uygun şekilde restore ediyoruz. Hatay'da Uzunçarşı'yı, Habibi Neccar Camisi'ni, Kemalpaşa ve Kurtuluş caddelerini tarihi kimliğiyle yeniden bütünleştiriyoruz. Adıyaman'da Kent Meydanı'nı, Şanlıurfa, Osmaniye ve Elazığ'da kültürel mirasımızı tekrar canlandırıyoruz. Yeniden inşa ve ihya sürecini her alanda kararlılıkla devam ettireceğiz." Başkan Erdoğan, buradaki konuşmasında, gündemlerinde ülkeye ve millete hizmetin, vatandaşların yeni ve güvenli yuvalarına kavuşturulmasının, Malatya ile diğer illerin huzurunun, refahının, kalkınmasının ve hak ettiği hizmetle buluşmasının, Türkiye'yi terörden kurtarmanın olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan, ʺ300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi ve Anahtar Teslimi Töreniʺnde konuştu. (AA) Ocaklara ateşlerin düşmediği, annelerin yüreklerinin evlat acısıyla kavrulmadığı, Türkiye'nin hiçbir hanesinden ağıtların yükselmediği bir Türkiye için sabırla, samimiyetle, soğukkanlılıkla çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: "Menzile yaklaştıkça görüyoruz ki saldırıların dozu da artmaya başladı. Kandan, çatışmadan ve istikrarsızlıktan beslenenler, kampanyalarına son dönemde hız verdi. Bir taraftan mesnetsiz haberlerle şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi endişeye sürüklemeye çalışıyorlar, diğer taraftan 'muhtarlıklar kapanacak', 'güvenlik korucuları işsiz kalacak' gibi yalanları köpürterek bölgedeki kardeşlerimizi tedirgin ediyorlar. Muhtarlıkların kapanması diye bir şey asla söz konusu değildir. Bir başka taraftan Cumhur İttifakı'nın 'Terörsüz Türkiye' sürecine yönelik samimiyetini sorgulayarak, akıllarınca fitne çıkarmayı deniyorlar. Eş zamanlı olarak örgütün Suriye'deki uzantılarını kışkırtarak Arz-ı mevud peşindeki siyonistlerin bölgemize yönelik emellerine destek veriyorlar. Yani ellerinin altındaki bütün aparatlarını harekete geçirmiş durumdalar. Yalan, provokasyon, iftira ve dezenformasyon, ne ararsan hepsi bunlarda var. Hedefleri belli, o da ilerleyen o süreci yavaşlatmak ama bilmedikleri bir şey var. Biz bu sefer çok ama çok idmanlıyız. Her türlü karanlık senaryoya karşı hazırlıklıyız. Allah'ın izniyle kurulmaya çalışılan tuzağa düşmeyeceğiz. Kadim devlet aklı ve siyasi tecrübe ile ilmek ilmek dokuduğumuz süreci ihtiraslara, yanlış hesaplara ve emperyalist oyunlara kurban etmeyeceğiz." "SAVAŞ VE TERÖR BARONLARI İNŞALLAH HEDEFLERİNE ULAŞAMAYACAK" Savaş ve terör baronlarının hedeflerine ulaşamayacağını belirten Erdoğan, "Evlatlarımızın hayatı üzerinde yükselen terör duvarını yıkarak, iç cephemizi tahkim mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecek. Kardeşliğimiz güçlenecek, muhabbetimiz artacak, dayanışmamız inşallah perçinlenecek. Türkiye'nin ve bölgemizin önünde yeni kapılar açılacak. Burada tekrar altını çizerek söylüyorum: Şehitlerimizin ruhunu incitecek hiçbir işin içinde bugüne kadar olmadık, evelallah bundan sonra da olmayacağız. Gazilerimizi rahatsız edecek hiçbir adım atmadık, bundan sonra da asla atmayacağız. Ne yapıyorsak onların emanetini yüceltmek için yapıyoruz ve yapacağız." değerlendirmesini yaptı.

Başkan Erdoğan, ʺ300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi ve Anahtar Teslimi Töreniʺnde konuştu. (AA) Ana muhalefete de eleştirilerde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti: "Ana muhalefetin içler acısı halini inanıyorum ki sizler de görüyorsunuz. Ne hizmet, ne yatırım, ne ülkenin kanayan yaralarına derman olmak... Bunların hiçbiri beyefendilerin gündeminde yer almıyor. Dünyada ve bölgemizde ne olup bittiğinden zaten habersizler. Ara sıra yolları Avrupa'ya düşüyor, orada da tek yaptıkları Türkiye'yi Batılılara ve yabancı medyaya şikayet etmek. İç tartışmaları bırakıp yurt dışına gittiklerinde Türkiye partisi olacaklardı fakat neticede ülkemizin başını yere eğdiren bir utanç kaynağı oldular. Halkın parasını talan eden bir avuç belediye hortumcusunu aklamak için hem kendilerini küçük düşürüyorlar hem de Türk siyasetinin itibarına zarar veriyorlar. Uzaktan kumandayla idare edilen Genel Başkan'ın ağzından çıkanı artık kulağı duymuyor. Türk siyasetine ve bulunduğu konuma asla yakışmayan seviye yoksunu bir üslupla önüne gelene hakaret ediyor. İş öyle bir hal aldı ki, bu şahıs konuşmaya başlayınca aileler çocukları olumsuz etkilenmesin diye hemen kanal değiştiriyor. En son Sinop'taki balıkları diline doladı ama baltayı yine taşa vurdu. İzmir'de kıyıya vuran ölü balıkları görmeyip de Sinop'taki balıklar için endişelenmesini kendi seçmeni dahil kimse inandırıcı bulmadı." Erdoğan, muhalefetin derdinin balıklar ve turistler olmadığını vurgulayarak, "Bunların sorunu Türkiye'nin atılımlarıyla, Türkiye'nin başarılarıyla, genel başkan değişse dahi CHP'nin savunma sanayi hamlelerimize karşı düşmanca tavrında hiçbir değişim olmuyor. Hatırlayın, bunun Bay Kemal adındaki selefi de böyleydi. O da yalan ve iftiralarla aylarca tank palet fabrikamızı hedef almıştı. Sonra bize yüklü miktarda tazminat ödemek zorunda kaldı. Şimdi ne sesi çıkıyor ne de ortalıkta görülüyor. Milletten sandıkta öyle bir şamar yedi ki, 2,5 yıldır halen kendine gelemedi. Tabii en büyük tokadı kendisini coşkuyla alkışlayanlardan aldı. Ne diyelim? Al birini vur ötekine. Biz bunların ikisini de muhatap almıyor, CHP içindeki Bizans oyunlarıyla kendilerini baş başa bırakıyoruz. Onlar birbirlerini hançerlemeye devam etsinler." ifadelerini kullandı.