Başkan Erdoğan'dan 300 bininci konutun anahtar teslim töreninde önemli açıklamalar! "Evine kavuşmayan depremzedemiz kalmayacak"

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hız kesmeden süren afet konutları projelerinde bugün tarihi bir gün yaşandı. Malatya’da düzenlenen törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 300 bininci konutun anahtarını hak sahibine teslim etti. Evine kavuşmayan depremzedenin kalmayacağını belirten Başkan Erdoğan, "Bugünkü törenle il ve ilçe merkezlerinde toplamda 9 bin 39 konutun kurasını çekiyoruz. Böylece Malatya'da 43 bin 408 hak sahibi yuvasının anahtarına kavuşuyor. Diğer şehirlerimizde çalışmalar devam ediyor." dedi.

